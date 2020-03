Alimentation Couche-Tard se joint à la promesse d'engagement des présidents et chefs de la direction renforçant son engagement dans la diversité et l'inclusion

LAVAL, QC, le 6 mars 2020 /CNW Telbec/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « Société ») (TSX: ATD.A) (TSX: ATD.B) est fière d'annoncer que son président et chef de la direction, Brian Hannasch, s'est joint à la promesse d'engagement des présidents et chefs de la direction de (« CEO ACTION »), la coalition grandissante qui s'engage à promouvoir la diversité et l'inclusion en milieu de travail. M. Hannasch fait partie de plus de 900 PDGs qui se sont rassemblés pour adhérer à cette initiative. En signant cet engagement, M. Hannasch a positionné Couche-Tard pour devenir le premier exploitant de magasins d'accommodation à s'associer à cette action en faveur de la diversité et de l'inclusion, un élément essentiel pour renforcer l'organisation et l'engagement de la Société à vouloir grandir ensemble.

Pour souscrire à cette promesse, et pour souligner la Journée internationale des femmes, Couche-Tard a également lancé une campagne globale interne, « Ensemble, faisons une différence », où tous les employés ont la possibilité de se joindre à M. Hannasch et de prendre leur propre engagement J'AGIS (« I ACT On »).

Brian Hannasch affirme : « Je suis ravi que toute la Société m'accompagne dans cette promesse CEO ACTION, car je suis fermement convaincu qu'ensemble, nous ferons une différence en embauchant et en maintenant une main-d'œuvre diversifiée. La promotion de la diversité et de l'inclusion est un élément clé de notre culture axée sur la croissance collective, et elle est essentielle si l'on veut continuer à être le meilleur choix de notre clientèle diversifiée. »

Ce jour marque également le premier anniversaire de la création du Conseil des femmes de Couche-Tard, un groupe de ressources d'affaires ayant pour mission de créer des conditions gagnantes pour les femmes au sein de la Société et qui est chapeauté par la chef de la direction des ressources humaines, Ina Strand. Le Conseil des femmes fait partie de l'engagement du conseil d'administration de Couche-Tard envers la diversité et l'inclusion et vise à prendre des mesures concrètes pour promouvoir un milieu de travail dans lequel un vaste éventail d'expériences et de points de vue sont accueillis et respectés. Le travail du Conseil des femmes consiste notamment à mettre de l'avant l'engagement « Ensemble, faisons une différence » dans la Société, à instaurer les premiers modules de formation sur les préjugés inconscients ainsi qu'à créer des ateliers de perfectionnement de carrière dans les bureaux et magasins de Couche-Tard à travers le monde.

À propos d'Alimentation Couche-Tard Inc.

Couche-Tard est le chef de file de l'industrie canadienne du commerce de l'accommodation. Aux États‑Unis, elle est le plus important exploitant indépendant de magasins d'accommodation en fonction du nombre de magasins exploités par la société. En Europe, Couche-Tard est un chef de file du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark), dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ainsi qu'en Irlande, et a une présence importante en Pologne.

Également, en vertu de contrats de licence, environ 2 280 magasins sont exploités sous la marque Circle K dans les 16 autres pays et territoires (Arabie saoudite, Cambodge, Chine, Costa Rica, Égypte, Émirats arabes unis, Guam, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Jamaïque, Macao, Mexique, Mongolie, Nouvelle-Zélande et Vietnam), ce qui porte à plus de 14 800 le nombre de magasins dans son réseau mondial.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés trimestriels et le rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche‑tard.com.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

Renseignements: Relations médias : Lisa Koenig, chef, Communications globales, Tél. : 450-662-6632, poste 6611, [email protected]

Liens connexes

http://corpo.couche-tard.com