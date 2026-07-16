ALIMENTATION COUCHE-TARD RENOUVELLE SON RÉGIME DE RACHAT D'ACTIONS

LAVAL, QC, July 16, 2026 /CNW/ -- Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche‑Tard ») (TSX : ATD) a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (« TSX ») a approuvé le renouvellement de son régime de rachat d'actions (le « régime »), autorisant Couche-Tard à racheter un maximum de 74 194 410 actions ordinaires (les « actions »), représentant 10 % des 741 944 105 actions qui composent le « flottant » de la société (au sens donné à ce terme dans le Guide à l'intention des sociétés de la TSX) au 9 juillet 2026. En date du 9 juillet 2026, il y avait 917 962 609 actions émises et en circulation.

Le volume transactionnel quotidien moyen pour la période de six mois précédant le 30 juin 2026 représente 1 470 463 actions. Conformément aux exigences de la TSX, Couche-Tard a le droit d'acheter, au cours d'un jour de bourse donné, un maximum de 367 615 actions, représentant 25 % du volume transactionnel quotidien moyen de ces actions.

Couche-Tard estime que le rachat d'un maximum de 74 194 410 actions dans le cadre du régime constitue une utilisation appropriée de ses fonds conformément sa stratégie d'allocation du capital disciplinée et serait un investissement souhaitable dans le meilleur intérêt de Couche-Tard. En procédant à de tels rachats, le nombre d'actions en circulation sera réduit, ce qui entraînera une augmentation proportionnelle de la participation de tous les autres actionnaires de Couche-Tard.

« Alors que nous continuons à faire progresser notre stratégie Piliers + Croissance et à générer des flux de trésorerie solides, nous maintenons notre engagement envers une allocation rigoureuse du capital et la création de valeur à long terme pour les actionnaires. Nous considérons ce régime de rachat d'actions comme un moyen attrayant de restituer du capital aux actionnaires tout en préservant la flexibilité nécessaire pour investir dans la croissance future », a déclaré Filipe Da Silva, chef de la direction financière.

Aux termes du régime, Couche-Tard peut racheter jusqu'à 74 194 410 actions sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX et d'autres systèmes de négociation canadiens, et hors de la TSX, en vertu d'ordonnances de dispense rendues par des autorités en valeurs mobilières au cours de la période de douze mois commençant le 23 juillet 2026 et se terminant au plus tard le 22 juillet 2027. Toutes les actions seront rachetées à leur cours du marché au moment du rachat, sauf dans le cas des rachats effectués hors de la TSX en vertu d'ordonnances de dispense rendues par des autorités en valeurs mobilières, lesquels rachats seront effectués à escompte par rapport au cours du marché, conformément aux dispositions des ordonnances de dispense.

Le nombre réel d'actions rachetées en vertu du nouveau régime, le moment des achats et le prix auquel les actions sont achetées seront établis selon le pouvoir discrétionnaire de la direction en fonction de facteurs tels que les les conditions du marché. Toutes les actions rachetées en vertu du régime seront annulées au moment du rachat.

Sous le précédent régime de rachat d'actions de Couche-Tard qui a débuté le 23 juillet 2025 et expire le 22 juillet 2026, Couche-Tard a obtenu l'approbation de la TSX à racheter pour annulation jusqu'à 77 115 921 actions. Entre le 23 juillet 2025 et le 9 juillet 2026, Couche-Tard a procédé au rachat pour annulation de 30 342 275 actions en vertu du régime, par l'intermédiaire de la TSX et de systèmes de négociation canadiens parallèles pour une contrepartie total d'environ 1,59 milliard $ US et à un prix moyen pondéré de 52,31 $ US ou 72,60 $ CA par action.

Dans le cadre du régime, Couche-Tard a mis en place, auprès d'un courtier désigné, un régime de rachat d'actions automatique selon lequel les actions peuvent être rachetées à des moments où de tels achats seraient autrement interdits en vertu de restrictions réglementaires ou de périodes d'interdiction de transactions que Couche-Tard s'impose. Dans le cadre du régime de rachat d'actions automatique, Couche‑Tard peut, sans y être tenue, demander au courtier désigné de faire des achats dans le cadre du régime de rachat d'actions avant d'amorcer une période d'interdiction de transactions qu'elle s'est imposée. Ces achats se feront à la discrétion du courtier désigné, selon les paramètres établis par Couche-Tard avant les périodes d'interdiction de transactions. En dehors des périodes d'interdiction de transactions, les achats se feront à la discrétion de la direction de Couche-Tard. Le régime de rachat d'actions automatique constitue un « régime automatique » aux fins de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières et a été approuvé au préalable par la TSX.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 27 pays et territoires et ayant près de 17 300 magasins, dont approximativement 13 200 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Approximativement 145 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intermédiaires non-audités, son rapport de gestion, et d'autres documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes, se rendre à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com ou à SEDAR+, sous le profil de Couche-Tard, à l'adresse www.sedarplus.ca.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué comprend certaines déclarations qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières du Canada, notamment celles concernant le régime. Toute déclaration contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme de l'information prospective. Dans le présent communiqué, les termes « croire », « pourrait », « devrait », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », « viser », « aligner », « maintenir », « continuer », « affecter », « croissance », « position », « chercher », « stratégie », « s'efforcer », « volonté », « peut », « pourrait » ainsi que d'autres expressions similaires indiquent en général de l'information prospective, mais les déclarations prospectives ne contiennent pas toutes de tels termes. Ces déclarations sont fondées sur les attentes, hypothèses et estimations actuelles de la direction, qu'elle juge raisonnables, mais qui sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement, notamment les risques liés à la conjoncture économique et des marchés, aux perspectives commerciales ou aux occasions d'affaires, aux tendances et aux changements réglementaires, de même qu'à tous les autres risques décrits dans notre rapport de gestion pour la période de 52 semaines terminée le 26 avril 2026, disponible sur SEDAR+, sous le profil de Couche-Tard, à l'adresse www.sedarplus.ca, et à l'occasion, dans les documents déposés par Couche-Tard auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada. Nos déclarations prospectives dans le présent communiqué ne sont valables qu'en date des présentes et à moins que nous y soyons tenus selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, nous nions expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Notre activité est sujette à des risques et incertitudes substantiels, y compris ceux mentionnés ci-dessus. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont expressément visées par cette mise en garde.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

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