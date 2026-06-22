ALIMENTATION COUCHE-TARD ANNONCE SES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE 2026

LAVAL, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Alimentation Couche‑Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « société ») (TSX : ATD) annonce ses résultats pour son quatrième trimestre terminé le 26 avril 2026.

Commentaires de la direction exécutive sur le trimestre

Alex Miller, président et chef de la direction, a déclaré: « Notre engagement à tenir notre promesse envers nos clients grâce à notre stratégie Piliers + Croissance génère une forte dynamique au sein de nos activités aux États-Unis, avec une augmentation de l'achalandage et une croissance continue dans des catégories clés notamment notre offre alimentaire et les breuvages embouteillés. Entre-temps, nos équipes tirent parti de la solidité et de l'agilité de notre chaîne d'approvisionnement du carburant ainsi que de notre envergure mondiale pour capter les opportunités au sein de notre réseau à mesure que les conditions du marché évoluent. De manière générale, l'engagement et la résilience de nos équipes soutiennent les progrès réalisés et nous permettent de continuer à performer dans les marchés que nous desservons. »

Filipe Da Silva, chef de la direction financière, a ajouté: « Nous avons réalisé un solide quatrième trimestre pour clore l'année, grâce à la qualité de nos résultats sous-jacents, même en excluant l'incidence de certains éléments favorables. Une exécution rigoureuse nous a permis de maintenir la croissance normalisée de nos frais d'exploitation1 en dessous de l'inflation, protégeant ainsi notre rentabilité tout en poursuivant nos investissements afin d'améliorer nos indicateurs de rentabilité. Nos résultats témoignent de la constance et de la résilience de nos bénéfices et renforcent notre confiance alors que nous poursuivrons l'exécution de notre stratégie Piliers + Croissance au cours du nouvel exercice financier. »

Faits saillants du trimestre

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société atteignant 863,4 millions $ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 439,4 millions $ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025. Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société 1 s'est élevé à approximativement 667,0 millions $, comparativement à 441,0 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, soit une augmentation de 51,2 %. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société a été ajusté, entre autres, par le recouvrement net lié au règlement et à la réévaluation de certaines affaires juridiques de longue date, pour un montant de 260,9 millions $ avant impôts.

s'est élevé à approximativement 667,0 millions $, comparativement à 441,0 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, soit une augmentation de 51,2 %. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société a été ajusté, entre autres, par le recouvrement net lié au règlement et à la réévaluation de certaines affaires juridiques de longue date, pour un montant de 260,9 millions $ avant impôts. Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société atteignant 0,94 $ par action sur une base diluée pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 0,46 $ par action sur une base diluée, pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025. Le bénéfice net ajusté par action dilué 1 s'est élevé à 0,73 $, représentant une augmentation de 58,7 % par rapport à 0,46 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

s'est élevé à 0,73 $, représentant une augmentation de 58,7 % par rapport à 0,46 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Revenus totaux tirés des marchandises et services de 4,5 milliards $, soit une augmentation de 7,7 %. Augmentation des ventes de marchandises par magasin comparable 2 de 3,4 % aux États-Unis, et de 1,1 % en Europe et autres régions 1 , alors qu'ils ont diminué de 0,9 % au Canada. Augmentation des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées 1 de 2,2 %.

de 3,4 % aux États-Unis, et de 1,1 % en Europe et autres régions , alors qu'ils ont diminué de 0,9 % au Canada. Augmentation des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées de 2,2 %. Le pourcentage de marge brute 1 sur les marchandises et services a augmenté de 0,5 % aux États-Unis pour s'établir à 34,4 %, de 1,0 % en Europe et autres régions pour s'établir à 39,6 %, alors qu'il a diminué de 0,6 % au Canada pour s'établir à 33,5 %.

sur les marchandises et services a augmenté de 0,5 % aux États-Unis pour s'établir à 34,4 %, de 1,0 % en Europe et autres régions pour s'établir à 39,6 %, alors qu'il a diminué de 0,6 % au Canada pour s'établir à 33,5 %. Les volumes de carburant pour le transport routier par magasin comparable ont diminué de 2,1 % aux États-Unis, de 4,4 % en Europe et autres régions, alors qu'ils ont augmenté de 2,0 % au Canada.

Augmentation de la marge brute unitaire 1 sur le carburant pour le transport routier de 9,17 ¢ par gallon aux États-Unis, pour s'établir à 52,44 ¢ par gallon, augmentation de 3,87 ¢ US par litre en Europe et autres régions, pour s'établir à 13,44 ¢ US par litre, et augmentation de 3,23 ¢ CA par litre au Canada, pour s'établir à 17,28 ¢ CA par litre.

sur le carburant pour le transport routier de 9,17 ¢ par gallon aux États-Unis, pour s'établir à 52,44 ¢ par gallon, augmentation de 3,87 ¢ US par litre en Europe et autres régions, pour s'établir à 13,44 ¢ US par litre, et augmentation de 3,23 ¢ CA par litre au Canada, pour s'établir à 17,28 ¢ CA par litre. Émission réussie de billets de premier rang non garantis libellés en euros d'une valeur de 750,0 millions € (882,0 millions $).

_______________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes IFRS® de comptabilité » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes IFRS de comptabilité. 2 Cette mesure représente la croissance (diminution) des revenus cumulés de marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus de marchandises sont définis comme les revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services.

Faits saillants de l'exercice 2026

Bénéfice net par action sur une base diluée de 3,37 $, comparativement à 2,71 $ pour l'exercice 2025, soit une hausse de 24,4 %, tandis que le bénéfice net ajusté par action dilué 1 s'est élevé à 3,10 $, comparativement à 2,71 $ pour l'exercice 2025, soit une augmentation de 14,4 %.

s'est élevé à 3,10 $, comparativement à 2,71 $ pour l'exercice 2025, soit une augmentation de 14,4 %. Au cours de l'exercice 2026, la société a racheté 30,0 millions d'actions pour un montant de 1,6 milliard $.

Forte amélioration du rendement des capitaux investis 1 , passant de 12,2 % à 13,7 %, en raison de solides bénéfices, qui incluent notamment le recouvrement net lié au règlement et à la réévaluation de certaines affaires juridiques de longue date, qui a eu un impact favorable de 0,8 % sur cet indicateur.

, passant de 12,2 % à 13,7 %, en raison de solides bénéfices, qui incluent notamment le recouvrement net lié au règlement et à la réévaluation de certaines affaires juridiques de longue date, qui a eu un impact favorable de 0,8 % sur cet indicateur. Exécution robuste du portefeuille de projets avec la construction de 103 magasins et la relocalisation ou la reconstruction de 27 magasins, pour un total de 130 au cours de l'exercice 2026. Au 26 avril 2026, 34 autres magasins étaient en construction et devraient ouvrir leurs portes au cours des prochains trimestres.

Augmentation du dividende annuel déclaré pour l'exercice 2026 de 10,5 %, passant de 76,00 ¢ CA à 84,00 ¢ CA.

______________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes IFRS de comptabilité.

Aperçu du quatrième trimestre de l'exercice 2026

Pour son quatrième trimestre terminé le 26 avril 2026, Couche‑Tard annonce un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société de 863,4 millions $, soit un bénéfice par action de 0,94 $ sur une base diluée, comparativement à 439,4 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2025, soit 0,46 $ par action sur une base diluée. Les résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2026 ont été affectés par le recouvrement net lié au règlement et à la réévaluation de certaines affaires juridiques de longue date, pour un montant de 260,9 millions $ avant impôts, par un gain de change net de 5,9 millions $ avant impôts et par des frais d'acquisition de 3,3 millions $ avant impôts. Les résultats du trimestre comparable de l'exercice 2025 ont été affectés par un gain de change net de 7,1 millions $ avant impôts et par des frais d'acquisition de 6,7 millions $ avant impôts. En excluant ces éléments, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société1 s'est élevé approximativement à 667,0 millions $, ou 0,73 $ par action sur une base diluée pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 441,0 millions $, ou 0,46 $ par action sur une base diluée pour le trimestre correspondant de l'exercice 2025, soit une augmentation du bénéfice net ajusté par action dilué1 de 58,7 %. Cette augmentation s'explique principalement par l'amélioration de la marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier, par la croissance organique de nos activités d'accommodation et par la contribution des acquisitions, partiellement contrebalancées par l'impact de l'inflation et des investissements stratégiques sur les frais d'exploitation et par le taux d'impôt trimestriel plus élevé. Les données financières sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.

Événements importants du quatrième trimestre de l'exercice 2026

Au cours du quatrième trimestre et de l'exercice 2026, nous avons racheté 0,4 million et 30,0 millions d'actions, respectivement. Ces rachats ont été conclus pour des montants de 22,6 millions $ et 1,6 milliard $, incluant 0,7 million $ et 31,6 millions $ liés aux taxes, respectivement.

Le 21 avril 2026, nous avons émis des billets de premier rang non garantis libellés en euros totalisant 750,0 millions € (882,0 millions $) avec un taux de coupon de 3,90 % et venant à échéance en 2033. Le produit net de 875,8 millions $ issu de l'émission a été utilisé pour le remboursement de dettes impayées, notamment le remboursement, subséquemment à la fin du trimestre, de nos billets de premier rang non garantis, libellés en euros, de 750,0 millions € venant à échéance le 6 mai 2026.

Environ deux ans après l'acquisition de certains actifs européens de commerce de détail de TotalEnergies, notre taux de synergies 1 annuel a atteint environ 61,0 millions € (71,4 millions $) en lien avec les frais d'exploitation ainsi que pour le coût des ventes de marchandises et du carburant pour le transport routier. Le taux de synergies progresse conformément au plan et devrait toujours atteindre 120,0 millions € (140,5 millions $) pour l'exercice 2027 et 170,0 millions € (199,1 millions $) pour l'exercice 2029. Ces synergies 1 devraient se traduire en réductions des frais d'administration et du coût des ventes, ainsi que par l'augmentation des ventes en raison de l'introduction des meilleures pratiques de la société en matière d'exécution, d'offres clients et de concepts.

annuel a atteint environ 61,0 millions € (71,4 millions $) en lien avec les frais d'exploitation ainsi que pour le coût des ventes de marchandises et du carburant pour le transport routier. Le taux de synergies progresse conformément au plan et devrait toujours atteindre 120,0 millions € (140,5 millions $) pour l'exercice 2027 et 170,0 millions € (199,1 millions $) pour l'exercice 2029. Ces synergies devraient se traduire en réductions des frais d'administration et du coût des ventes, ainsi que par l'augmentation des ventes en raison de l'introduction des meilleures pratiques de la société en matière d'exécution, d'offres clients et de concepts. Au cours du quatrième trimestre et de l'exercice 2026, nous avons enregistré un recouvrement net de 260,9 millions $ lié au règlement et à la réévaluation de certaines affaires juridiques de longue date. Ce montant correspond à l'indemnité reçue dans le cadre du règlement d'un litige relatif aux commissions d'interchange des cartes de paiement aux États-Unis, où nous sommes demandeurs, partiellement compensée par des provisions comptabilisées dans le cadre d'autres litiges de longue date où nous sommes défendeurs. L'impact net a été comptabilisé dans les frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration de l'état des résultats consolidés.

_______________________ 1 Les synergies anticipées constituent des informations prospectives et visent à illustrer les avantages supplémentaires attendus de ces transactions. Elles peuvent ne pas correspondre à d'autres besoins. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter la section « Déclarations prospectives ».

Changements dans notre réseau au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2026

Nous avons acquis 3 magasins corporatifs, ce qui porte le total à 29 magasins corporatifs acquis dans le cadre de diverses transactions depuis le début de l'exercice 2026. Ces transactions ont été financées à même la trésorerie disponible.

Nous avons également acquis 3 terminaux en Allemagne et avons réglé cette transaction au moyen de notre trésorerie disponible.

Au cours du trimestre, nous avons complété la construction de 37 magasins et la relocalisation ou la reconstruction de 13 magasins, ce qui porte le total à 130 magasins depuis le début de l'exercice 2026. Au 26 avril 2026, 34 autres magasins étaient en construction et devraient ouvrir au cours des prochains trimestres.

Les tableaux suivants présentent certaines informations concernant le mouvement des magasins de notre réseau au cours des périodes de 12 et 52 semaines terminées le 26 avril 2026(1):



Période de 12 semaines terminée le 26 avril 2026 Types de magasins Corporatifs

CODO

DODO

Franchisés et autres affiliés

Total Nombre de magasins au début de la période 10 722

1 362

1 374

1 136

14 594 Acquisitions 3

--

--

--

3 Ouvertures / constructions / ajouts 37

--

5

8

50 Fermetures / dispositions / retraits (33)

(1)

(9)

(41)

(84) Conversions de magasins 1

(7)

(1)

7

-- Nombre de magasins à la fin de la période 10 730

1 354

1 369

1 110

14 563 Magasins Circle K exploités sous licence















2 704 Nombre total de magasins dans le réseau















17 267 Nombre de stations de carburant automatisées incluses dans le solde de fin de période 1 161

2

100

--

1 263





Période de 52 semaines terminée le 26 avril 2026 Types de magasins Corporatifs

CODO

DODO

Franchisés et

autres affiliés

Total Nombre de magasins au début de la période 10 487

1 386

1 424

1 180

14 477 Acquisitions 299

--

--

--

299 Ouvertures / constructions / ajouts 103

--

12

32

147 Fermetures / dispositions / retraits (171)

(10)

(63)

(116)

(360) Conversions de magasins 12

(22)

(4)

14

-- Nombre de magasins à la fin de la période 10 730

1 354

1 369

1 110

14 563 Magasins Circle K exploités sous licence















2 704 Nombre total de magasins dans le réseau















17 267

(1) Les magasins faisant partie du réseau de Circle K Belgium SA sont inclus à 100 %, alors que les magasins exploités par le biais de notre coentreprise RDK sont inclus à 50 %.

Données sur les taux de change

Nous présentons nos données en dollars américains, ce qui procure une information plus pertinente compte tenu de la prédominance de nos opérations aux États-Unis.

Le tableau suivant présente des renseignements sur les taux de change en fonction des taux de clôture, indiqués en dollars américains par unité monétaire comparative :



Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 52 semaines terminées le

26 avril 2026 27 avril 2025 26 avril 2026 27 avril 2025 Moyenne pour la période(1)







Dollar canadien 0,7295 0,7020 0,7243 0,7175 Couronne norvégienne 0,1044 0,0923 0,1002 0,0920 Couronne suédoise 0,1088 0,0973 0,1064 0,0946 Couronne danoise 0,1564 0,1444 0,1557 0,1443 Zloty 0,2752 0,2564 0,2737 0,2521 Euro 1,1689 1,0782 1,1623 1,0772 Dollar de Hong Kong 0,1278 0,1286 0,1281 0,1284

(1) Calculée en prenant la moyenne des taux de change à la clôture de chaque jour de la période indiquée.

Pour l'analyse des résultats consolidés, l'incidence de la conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères est définie comme l'impact de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes, européennes, asiatiques et corporatives. Les écarts de conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères sont déterminés comme étant la différence entre les résultats de la période correspondante en devises locales convertis au taux de change moyen de la période en cours et les résultats de la période correspondante en devises locales convertis au taux de change moyen de la période correspondante.

Analyse sommaire des résultats consolidés pour le quatrième trimestre et l'exercice 2026

Le tableau suivant présente certaines informations concernant nos opérations pour les périodes de 12 et 52 semaines terminées le 26 avril 2026 et le 27 avril 2025, et l'analyse des résultats de cette section devrait être lue conjointement avec le tableau ci-dessous. Les résultats de nos opérations en Europe et en Asie sont présentés ensemble sous Europe et autres régions.



Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 26 avril 2026 27 avril 2025 Variation % 26 avril 2026 27 avril 2025 Variation % Données sur les résultats d'exploitation :











Revenus tirés des marchandises et services(1) :











États-Unis 3 066,7 2 842,9 7,9 13 194,8 12 407,3 6,3 Europe et autres régions 934,6 844,2 10,7 4 044,9 3 602,7 12,3 Canada 507,2 499,7 1,5 2 390,4 2 349,4 1,7 Total des revenus tirés des marchandises et services 4 508,5 4 186,8 7,7 19 630,1 18 359,4 6,9 Ventes de carburant pour le transport routier :











États-Unis 8 008,5 6 502,4 23,2 30 450,9 29 141,9 4,5 Europe et autres régions 5 473,2 4 278,8 27,9 20 482,4 19 139,5 7,0 Canada 1 315,8 1 164,5 13,0 5 306,7 5 623,3 (5,6) Total des ventes de carburant pour le transport routier 14 797,5 11 945,7 23,9 56 240,0 53 904,7 4,3 Autres revenus(2) :











États-Unis 10,0 11,4 (12,3) 49,2 48,0 2,5 Europe et autres régions 163,6 118,6 37,9 554,5 510,6 8,6 Canada 8,3 8,0 3,8 32,8 34,1 (3,8) Total des autres revenus 181,9 138,0 31,8 636,5 592,7 7,4 Total des ventes 19 487,9 16 270,5 19,8 76 506,6 72 856,8 5,0 Marge brute sur les marchandises et services(1)(3) :











États-Unis 1 055,3 962,8 9,6 4 534,2 4 200,1 8,0 Europe et autres régions 369,8 326,1 13,4 1 580,2 1 401,9 12,7 Canada 169,8 170,6 (0,5) 800,5 791,3 1,2 Marge brute totale sur les marchandises et services 1 594,9 1 459,5 9,3 6 914,9 6 393,3 8,2 Marge brute sur le carburant pour le transport routier(3) :











États-Unis 1 157,7 911,5 27,0 4 594,7 4 165,2 10,3 Europe et autres régions 528,6 393,6 34,3 2 054,4 1 701,1 20,8 Canada 161,5 124,2 30,0 655,2 551,2 18,9 Marge brute totale sur le carburant pour le transport routier 1 847,8 1 429,3 29,3 7 304,3 6 417,5 13,8 Marge brute sur les autres revenus(2)(3) :











États-Unis 10,1 11,4 (11,4) 49,2 41,8 17,7 Europe et autres régions 43,0 25,8 66,7 160,9 137,7 16,8 Canada 6,8 7,0 (2,9) 29,5 31,0 (4,8) Marge brute totale sur les autres revenus 59,9 44,2 35,5 239,6 210,5 13,8 Marge brute totale(3) 3 502,6 2 933,0 19,4 14 458,8 13 021,3 11,0 Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration 1 631,3 1 724,8 (5,4) 7 492,1 7 143,2 4,9 Perte (gain) sur la cession d'immobilisations et d'autres actifs 26,4 6,3 319,0 (32,8) (33,4) (1,8) Amortissement et perte de valeur 572,6 540,8 5,9 2 358,4 2 105,4 12,0 Bénéfice d'exploitation 1 272,3 661,1 92,5 4 641,1 3 806,1 21,9 Frais financiers nets 141,0 120,0 17,5 580,2 512,5 13,2 Bénéfice net 862,9 442,3 95,1 3 149,8 2 592,4 21,5 Moins : Perte (bénéfice) nette attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0,5 (2,9) (117,2) (6,1) (12,0) (49,2) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 863,4 439,4 96,5 3 143,7 2 580,4 21,8 Données par action :











Bénéfice net par action de base (dollars par action) 0,94 0,46 104,3 3,37 2,72 23,9 Bénéfice net par action dilué (dollars par action) 0,94 0,46 104,3 3,37 2,71 24,4 Bénéfice net ajusté par action dilué (dollars par action)(3) 0,73 0,46 58,7 3,10 2,71 14,4



Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 26 avril 2026 27 avril 2025 Variation % 26 avril 2026 27 avril 2025 Variation % Autres données d'exploitation :











Pourcentage de marge brute sur les marchandises et services(1)(3) :











Consolidé 35,4 % 34,9 % 0,5 35,2 % 34,8 % 0,4 États-Unis 34,4 % 33,9 % 0,5 34,4 % 33,9 % 0,5 Europe et autres régions 39,6 % 38,6 % 1,0 39,1 % 38,9 % 0,2 Canada 33,5 % 34,1 % (0,6) 33,5 % 33,7 % (0,2) Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable(4) :











Consolidé(3)(5) 2,2 % 1,3 %

1,9 % (0,4 %)

États-Unis(5)(6) 3,4 % (0,4 %)

1,9 % (0,8 %)

Europe et autres régions(3)(7) 1,1 % 3,4 %

1,4 % 0,4 %

Canada(5)(6) (0,9 %) 3,5 %

2,3 % (0,1 %)

Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier(3) :











États-Unis (cents par gallon) 52,44 43,27 21,2 47,49 45,39 4,6 Europe et autres régions (cents par litre) 13,44 9,57 40,4 11,73 9,50 23,5 Canada (cents CA par litre) 17,28 14,05 23,0 15,59 13,51 15,4 Volume total de carburant pour le transport routier vendu :











États-Unis (millions de gallons) 2 207,6 2 106,7 4,8 9 675,4 9 176,1 5,4 Europe et autres régions (millions de litres) 3 933,8 4 114,4 (4,4) 17 520,7 17 906,6 (2,2) Canada (millions de litres) 1 280,8 1 257,2 1,9 5 799,4 5 683,1 2,0 Croissance (diminution) du volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable(5) :











États-Unis (2,1 %) (1,9 %)

(1,0 %) (2,0 %)

Europe et autres régions(7) (4,4 %) (0,6 %)

(2,2 %) (0,7 %)

Canada 2,0 % 3,7 %

2,5 % 1,5 %



(en millions de dollars US, sauf indication contraire) Au 26 avril 2026 Au 27 avril 2025 Variation $ Données tirées du bilan :





Actif total 43 516,7 38 301,9 5 214,8 Dettes portant intérêt(3) 16 446,0 13 956,3 2 489,7 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société 16 178,9 14 946,8 1 232,1 Ratios d'endettement(3) :





Dette nette portant intérêt / capitalisation totale 0,45 : 1 0,44 : 1

Ratio d'endettement 1,99 : 1 1,96 : 1

Rentabilité(3) :





Rendement des capitaux propres 20,2 % 18,3 %

Rendement des capitaux investis 13,7 % 12,2 %



(1) Comprend les revenus tirés des redevances de franchisage, des royautés et des remises sur certains achats effectués par les franchisés et les affiliés ainsi que de la vente en gros de marchandises. Les redevances de franchisage des magasins internationaux sous licence sont incluses sous les États-Unis. (2) Comprend les revenus tirés de la location d'actifs et de la vente d'énergie pour les moteurs stationnaires et de carburant pour le secteur de l'aviation. (3) Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité » pour plus d'informations relativement à nos mesures de performance non reconnues par les normes IFRS de comptabilité, ainsi que notre mesure de gestion du capital. (4) Cette mesure représente la croissance (diminution) des revenus cumulés de marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus des marchandises sont définis comme les revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services. (5) Pour les magasins corporatifs seulement. (6) Calculé sur la base des monnaies fonctionnelles respectives. (7) La croissance (diminution) des ventes de marchandise par magasin comparable et la croissance (diminution) du volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable pour l'Europe et autres régions comprend les résultats de l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE à partir du 28 décembre 2023.

Chiffre d'affaires

Notre chiffre d'affaires a atteint 19,5 milliards $ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026, en hausse de 3,2 milliards $, soit une augmentation de 19,8 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2025, principalement attribuable à un prix de vente moyen plus élevé du carburant pour le transport routier, à la contribution des acquisitions, à l'impact de la conversion en dollars américains de nos opérations européennes et à la croissance organique de nos activités d'accommodation, partiellement contrebalancés par la faiblesse de la demande de carburant. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 526,0 millions $ sur nos revenus du quatrième trimestre.

Pour l'exercice 2026, notre chiffre d'affaires a augmenté de 3,6 milliards $, ou 5,0 %, par rapport à l'exercice 2025, principalement attribuable à l'impact de la conversion en dollars américains de nos opérations européennes, à la croissance organique de nos activités d'accommodation et à l'effet net de changements organiques à notre réseau, partiellement contrebalancés par un prix de vente moyen moins élevé du carburant pour le transport routier, par la faiblesse de la demande de carburant ainsi que par l'impact de la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 2,0 milliards $ sur nos revenus.

Revenus tirés des marchandises et services

Le total des revenus tirés des marchandises et services s'est élevé à 4,5 milliards $ au quatrième trimestre de l'exercice 2026, soit une augmentation de 321,7 millions $, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 80,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 242,0 millions $, ou 5,8 %, est principalement attribuable à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 137,0 millions $, et à la croissance organique. Les ventes de marchandises par magasin comparable ont augmenté de 3,4 % aux États-Unis et de 1,1 % en Europe et autres régions1, soutenues par la croissance continue de la catégorie des autres produits de nicotine et des breuvages embouteillés. Les ventes de marchandises par magasin comparable ont diminué de 0,9 % au Canada, touchées par les défis de l'industrie du tabac, partiellement contrebalancés par la forte croissance dans la catégorie de l'alcool.

Pour l'exercice 2026, les revenus de marchandises et services ont augmenté de 1,3 milliard $, ou 6,9 %, par rapport à l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 267,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 1,0 milliard $, ou 5,5 %, est principalement attribuable à des raisons similaires à celles du quatrième trimestre. Les ventes de marchandises par magasin comparable ont augmenté de 1,9 % aux États-Unis, de 1,4 % en Europe et autres régions1, et de 2,3 % au Canada.

Ventes de carburant pour le transport routier

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026, le total des ventes de carburant pour le transport routier s'est élevé à 14,8 milliards $, soit une augmentation de 2,9 milliards $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 434,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 2,4 milliards $, ou 20,2 %, est principalement attribuable à l'impact du prix de vente moyen plus élevé du carburant pour le transport routier, qui a totalisé environ 2,2 milliards $, et à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 480,0 millions $, partiellement contrebalancés par la faiblesse de la demande de carburant. Les volumes de carburant pour le transport routier par magasin comparable ont diminué de 2,1 % aux États-Unis et de 4,4 % en Europe et autres régions, les deux régions ayant été affectées par une demande plus faible en raison d'un prix de vente plus élevé malgré la stabilité de nos parts de marché. Les volumes de carburant pour le transport routier par magasin comparable ont augmenté de 2,0 % au Canada, affectés favorablement par une bonne exécution et par la croissance du marché.

Pour l'exercice 2026, les ventes de carburant pour le transport routier ont augmenté de 2,3 milliards $, ou 4,3 %, par rapport à l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 1,7 milliard $. L'augmentation résiduelle d'environ 636,0 millions $, ou 1,2 %, est principalement attribuable à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 1,7 milliard $ et à l'effet net de changements organiques à notre réseau, partiellement contrebalancés par un prix de vente moyen moins élevé du carburant pour le transport routier, par la faiblesse de la demande de carburant ainsi que par l'impact de la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo, qui a eu un impact d'environ 140,0 millions $. Les volumes de carburant pour le transport routier par magasin comparable ont diminué de 1,0 % aux États-Unis et de 2,2 % en Europe et autres régions, alors qu'ils ont augmenté de 2,5 % au Canada.

___________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes IFRS de comptabilité.

Le tableau suivant donne un aperçu du prix de vente moyen sur le carburant pour le transport routier de nos magasins corporatifs dans nos différents marchés pour les huit derniers trimestres. Le prix de vente moyen du carburant pour le transport routier correspond aux ventes de carburant pour le transport routier divisées par le volume de carburant pour le transport routier vendu :

Trimestre 1ᵉʳ 2ᵉ 3ᵉ 4ᵉ Moyenne

pondérée Période de 52 semaines terminée le 26 avril 2026











États-Unis (dollars US par gallon) 3,06 3,07 2,89 3,60 3,14

Europe et autres régions (cents US par litre) 118,99 124,25 124,86 152,25 129,39

Canada (cents CA par litre) 125,55 126,13 120,48 142,43 127,84 Période de 52 semaines terminée le 27 avril 2025











États-Unis (dollars US par gallon) 3,44 3,22 3,03 3,09 3,18

Europe et autres régions (cents US par litre) 120,73 115,46 114,06 115,07 116,23

Canada (cents CA par litre) 149,20 140,32 137,05 133,74 139,95

Autres revenus

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026, le total des autres revenus s'est élevé à 181,9 millions $, soit une augmentation de 43,9 millions $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 12,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 32,0 millions $, ou 23,2 %, est principalement attribuable à une augmentation des revenus de nos produits de mazout pour le chauffage.

Pour l'exercice 2026, le total des autres revenus s'est élevé à 636,5 millions $, soit une augmentation de 43,8 millions $ par rapport à l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 45,0 millions $.

Marge brute1

Notre marge brute a atteint 3,5 milliards $ au quatrième trimestre de l'exercice 2026, en hausse de 569,6 millions $, ou 19,4 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2025, principalement attribuable à l'amélioration de la marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier, à la contribution des acquisitions, ainsi qu'à la croissance organique de nos activités d'accommodation. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 73,0 millions $.

Pour l'exercice 2026, notre marge brute a augmenté de 1,4 milliard $, ou 11,0 %, comparativement à l'exercice 2025, principalement attribuable à des raisons similaires à celles du quatrième trimestre. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 264,0 millions $.

____________________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes IFRS de comptabilité.

Marge brute sur les marchandises et services

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026, notre marge brute sur les marchandises et services a été de 1,6 milliard $, soit une augmentation de 135,4 millions $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 32,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 103,0 millions $, ou 7,1 %, est principalement attribuable à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 50,0 millions $, à la croissance organique, ainsi qu'à l'amélioration de la marge brute1 sur les marchandises et services. Notre pourcentage de marge brute1 sur les marchandises et services a augmenté de 0,5 % aux États-Unis pour s'établir à 34,4 %, grâce à une exécution rigoureuse, à une optimisation des prix de détail et aux partenariats avec nos fournisseurs. Notre pourcentage de marge brute1 sur les marchandises et services a augmenté de 1,0 % en Europe et autres régions pour s'établir à 39,6 %, attribuable à un mix de produits différents tandis qu'il a diminué de 0,6 % au Canada pour s'établir à 33,5 %, en raison d'un mix de produits différents et de la pression concurrentielle.

Au cours de l'exercice 2026, notre marge brute sur les marchandises et services s'est établie à 6,9 milliards $, soit une augmentation de 521,6 millions $ par rapport à l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 110,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 412,0 millions $, ou 6,4 %, est principalement attribuable à des raisons similaires à celles du quatrième trimestre. Notre pourcentage de marge brute1 sur les marchandises et services a augmenté de 0,5 % aux États-Unis pour s'établir à 34,4 %, de 0,2 % en Europe et autres régions pour s'établir à 39,1 %, et a diminué de 0,2 % au Canada pour s'établir à 33,5 %.

Marge brute sur le carburant pour le transport routier

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026, notre marge brute sur le carburant pour le transport routier a été de 1,8 milliard $, soit une augmentation de 418,5 millions $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 37,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 382,0 millions $, ou 26,7 %, est principalement attribuable à l'amélioration de la marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier et à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 65,0 millions $, partiellement contrebalancées par une baisse de la demande attribuable à la hausse des prix à la pompe dans plusieurs de nos régions. Aux États-Unis, notre marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier s'est établie à 52,44 ¢ par gallon, soit une hausse de 9,17 ¢ par gallon, en Europe et autres régions, elle s'est établie à 13,44 ¢ US par litre, soit une hausse de 3,87 ¢ US par litre, et au Canada, elle s'est établie à 17,28 ¢ CA par litre, soit une hausse de 3,23 ¢ CA par litre. Les marges sur le carburant ont été particulièrement solides au cours du quatrième trimestre, soutenues par la volatilité des marchés des matières premières et renforcées par les avantages de notre chaîne d'approvisionnement intégrée pour le carburant. Notre capacité d'approvisionnement mondiale, l'étendue de notre réseau logistique et notre positionnement sur le marché nous ont permis de saisir efficacement les opportunités de marge à mesure que les conditions du marché évoluaient, particulièrement en Europe, grâce à la plus grande portée de notre chaîne d'approvisionnement.

Au cours de l'exercice 2026, notre marge brute sur le carburant pour le transport routier a été de 7,3 milliards $, soit une augmentation de 886,8 millions $ par rapport à l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 139,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 748,0 millions $, ou 11,7 %, est principalement attribuable à des raisons similaires à celles du quatrième trimestre. La marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier s'est établie à 47,49 ¢ par gallon aux États-Unis, à 11,73 ¢ US par litre en Europe et autres régions, et à 15,59 ¢ CA par litre au Canada.

_______________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes IFRS de comptabilité.

Le tableau suivant fournit certaines informations relatives aux marges brutes unitaires1 sur le carburant pour le transport routier provenant de nos magasins corporatifs aux États-Unis et à l'impact des frais liés aux modes de paiement électronique pour les huit derniers trimestres :

(en cents US par gallon)









Trimestre 1ᵉʳ 2ᵉ 3ᵉ 4ᵉ Moyenne

pondérée Période de 52 semaines terminée le 26 avril 2026









Avant déduction des frais liés aux modes de paiement électronique 44,81 46,92 49,26 53,75 48,68 Frais liés aux modes de paiement électronique(1) 5,34 5,62 5,49 6,26 5,66 Déduction faite des frais liés aux modes de paiement électronique 39,47 41,30 43,77 47,49 43,02 Période de 52 semaines terminée le 27 avril 2025









Avant déduction des frais liés aux modes de paiement électronique 49,49 47,57 45,35 43,86 46,51 Frais liés aux modes de paiement électronique(1) 6,16 6,02 5,84 6,09 6,02 Déduction faite des frais liés aux modes de paiement électronique 43,33 41,55 39,51 37,77 40,49

(1) Les dépenses liées aux modes de paiement électronique sont déterminées en attribuant la partie du total des dépenses liées aux modes de paiement électronique, qui sont incluses dans les Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration, réputée liée aux transactions de carburant pour le transport routier de nos magasins corporatifs aux États-Unis.

Le tableau suivant présente les marges brutes unitaires1 sur le carburant pour le transport routier de notre réseau en Europe et autres régions, ainsi qu'au Canada, pour les huit derniers trimestres :

Trimestre 1ᵉʳ 2ᵉ 3ᵉ 4ᵉ Moyenne

pondérée Période de 52 semaines terminée le 26 avril 2026









Europe et autres régions (cents US par litre) 11,41 11,51 10,87 13,44 11,73 Canada (cents CA par litre) 14,21 15,07 15,82 17,28 15,59 Période de 52 semaines terminée le 27 avril 2025









Europe et autres régions (cents US par litre) 8,68 10,51 9,29 9,57 9,50 Canada (cents CA par litre) 13,11 13,35 13,54 14,05 13,51

Généralement, les marges brutes sur le carburant pour le transport routier1 peuvent être volatiles d'un trimestre à l'autre, mais tendent à être plus stables sur des périodes plus longues. En Europe et autres régions, la volatilité des marges sur le carburant est influencée par la durée de la chaîne d'approvisionnement due à un modèle plus intégré. En Europe et autres régions, ainsi qu'au Canada, les frais liés aux modes de paiement électronique ne sont pas aussi volatiles qu'aux États-Unis.

Marge brute sur les autres revenus

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026, notre marge brute sur les autres revenus a été de 59,9 millions $, soit une augmentation de 15,7 millions $, ou 35,5 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 3,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 13,0 millions, ou 29,4 %, est principalement attribuable à une amélioration des marges sur les autres produits pétroliers, suite à des conditions de marché favorables.

Au cours de l'exercice 2026, notre marge brute sur les autres revenus a été de 239,6 millions $, soit une augmentation de 29,1 millions $, ou 13,8 %, par rapport à l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 14,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 15,0 millions $, ou 7,1 %, est principalement attribuable à des raisons similaires à celles du quatrième trimestre

Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration (« frais d'exploitation »)

Pour le quatrième trimestre et l'exercice 2026, les frais d'exploitation ont diminué de 5,4 % et ont augmenté de 4,9 %, respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice 2025. La croissance normalisée des frais d'exploitation1 était de 2,6 % et de 3,1 %, respectivement, telle que présentée dans le tableau suivant :



Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 52 semaines terminées le

26 avril 2026 27 avril 2025 26 avril 2026 27 avril 2025 (Diminution) croissance des frais d'exploitation, telle que publiée (5,4 %) 5,0 % 4,9 % 9,5 % Ajustements :







Diminution découlant du règlement et de la réévaluation de certaines affaires juridiques de longue date 15,1 % -- 3,6 % -- Augmentation provenant des frais d'exploitation additionnels liés aux acquisitions (4,0 %) (0,4 %) (3,6 %) (6,4 %) (Augmentation) diminution générée par l'effet net de la conversion de devises (2,8 %) 0,3 % (2,1 %) 0,4 % Augmentation nette provenant des frais d'intégration de systèmes additionnels liés aux acquisitions (0,5 %) (0,4 %) (0,3 %) (0,2 %) (Augmentation) diminution générée par les variations des frais liés aux modes de paiement électronique, excluant les acquisitions et les dispositions (0,4 %) 0,2 % 0,3 % -- Diminution provenant des frais d'exploitation liés aux dispositions 0,3 % -- 0,3 % -- Diminution (augmentation) nette des frais d'acquisition constatés dans les résultats 0,2 % (0,1 %) -- -- Impact de la diminution (l'augmentation) nette des changements dans notre réseau de magasins corporatifs, excluant les acquisitions, les dispositions et les frais liés aux modes de paiement électronique 0,1 % (0,2 %) -- 0,1 % Croissance normalisée des frais d'exploitation1 2,6 % 4,4 % 3,1 % 3,4 %

La croissance normalisée des frais d'exploitation1 pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026 est principalement attribuable aux pressions inflationnistes, ainsi qu'aux investissements supplémentaires pour soutenir nos initiatives stratégiques, partiellement contrebalancés par les efforts stratégiques continus pour contrôler nos dépenses, qui sont demeurées inférieures à l'inflation moyenne observée dans l'ensemble de notre réseau.

Au cours de l'exercice 2026, la croissance normalisée des frais d'exploitation1 est demeurée près de l'inflation moyenne observée dans l'ensemble de notre réseau et est principalement attribuable à des raisons similaires à celles du quatrième trimestre.

___________________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes IFRS de comptabilité.

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA1 ») et BAIIA ajusté1

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026, le BAIIA s'est chiffré à 1,8 milliard $, soit une augmentation de 638,3 millions $, ou 53,0 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2025. Le BAIIA ajusté du quatrième trimestre de l'exercice 2026 a augmenté de 374,0 millions $, ou 30,9 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2025, principalement attribuable à l'amélioration de la marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier, à la croissance organique de nos activités d'accommodation, ainsi qu'à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 47,0 millions $, partiellement contrebalancées par l'impact de l'augmentation des frais d'exploitations. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 24,0 millions $.

Au cours de l'exercice 2026, le BAIIA s'est chiffré à 7,0 milliards $, soit une augmentation de 1,1 milliard $, ou 18,2 %, comparativement à l'exercice 2025. Le BAIIA ajusté pour l'exercice 2026 a augmenté de 754,4 millions $, ou 12,7 %, comparativement à l'exercice 2025, principalement attribuable à des raisons similaires à celles du quatrième trimestre. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 111,0 millions $.

_______________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes IFRS de comptabilité.

Amortissement et perte de valeur (« amortissement »)

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026, notre dépense d'amortissement a augmenté de 31,8 millions $, ou 5,9 %, comparativement au quatrième trimestre de l'exercice 2025, principalement attribuable aux investissements réalisés par l'entremise d'acquisitions d'entreprises, qui ont totalisé environ 20,0 millions $, aux remplacements d'équipements, ainsi qu'à l'amélioration continue de notre réseau. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact défavorable net d'environ 15,0 millions $.

Pour l'exercice 2026, notre dépense d'amortissement a augmenté de 253,0 millions $, comparativement à l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact défavorable net d'environ 52,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 201,0 millions $, ou 9,5 %, est principalement attribuable à des raisons similaires à celles du quatrième trimestre.

Frais financiers nets

Les frais financiers nets pour le quatrième trimestre et l'exercice 2026 ont totalisé 141,0 millions $ et 580,2 millions $, respectivement soit une augmentation de 21,0 millions $ et de 67,7 millions $, respectivement comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice 2025. Une partie de la variation s'explique par certains éléments qui ne sont pas considérés comme indicatifs des tendances futures, comme le montre le tableau ci-dessous :



Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US) 26 avril 2026 27 avril 2025 Variation 26 avril 2026 27 avril 2025 Variation Frais financiers nets, tels que publiés 141,0 120,0 21,0 580,2 512,5 67,7 Expliqués par :











Gain de change net 5,9 7,1 (1,2) 42,5 30,6 11,9 Variation de la juste valeur des instruments financiers classifiés à la juste valeur par le biais du résultat net 3,3 (1,7) 5,0 4,2 (2,8) 7,0 Variation résiduelle 150,2 125,4 24,8 626,9 540,3 86,6

La variation résiduelle pour le quatrième trimestre et l'exercice 2026 est principalement attribuable à une dette moyenne à court terme et long terme plus élevée en lien avec nos récentes acquisitions, y compris les obligations locatives.

Impôts sur les bénéfices

Le quatrième trimestre de l'exercice 2026 affiche un taux d'imposition de 23,7 % comparativement à 18,8 % pour le trimestre correspondant de l'exercice 2025. L'augmentation provient principalement de l'impact d'une composition différente de nos revenus dans les différentes juridictions dans lesquelles nous opérons, nos résultats du quatrième trimestre ayant été nettement supérieurs dans les juridictions où nous avons un taux d'imposition sur le revenu plus élevé comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2025.

L'exercice 2026 affiche un taux d'imposition de 22,9 %, comparativement à 22,0 % pour l'exercice 2025. La différence est principalement attribuable à des raisons similaires à celles du quatrième trimestre.

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société et bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société1

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société du quatrième trimestre de l'exercice 2026 s'est chiffré à 863,4 millions $, comparativement à 439,4 millions $ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025, soit une augmentation de 424,0 millions $, ou 96,5 %, incluant le recouvrement net lié au règlement et à la réévaluation de certaines affaires juridiques de longue date, pour un montant avant impôts de 260,9 millions. Le bénéfice net par action dilué s'est quant à lui chiffré à 0,94 $, comparativement à 0,46 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un effet positif net d'environ 8,0 millions $ sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société du quatrième trimestre de l'exercice 2026.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026 s'est chiffré approximativement à 667,0 millions $, comparativement à 441,0 millions $ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025, soit une augmentation de 226,0 millions $, ou 51,2 %. Le bénéfice net ajusté par action dilué1 s'est chiffré à 0,73 $ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 0,46 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2025, soit une augmentation de 58,7 %.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société de l'exercice 2026 s'est chiffré à 3,1 milliards $, soit une augmentation de 563,3 millions $, ou 21,8 %, par rapport à l'exercice 2025, incluant le recouvrement net lié au règlement et à la réévaluation de certaines affaires juridiques de longue date, pour un montant avant impôts de 260,9 millions. Le bénéfice net par action dilué s'est quant à lui chiffré à 3,37 $, comparativement à 2,71 $ pour la période correspondante de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un effet positif net d'environ 57,0 millions $ sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société pour l'exercice 2026.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société pour l'exercice 2026 s'est chiffré à 2,9 milliards $, soit une augmentation de 312,0 millions $, ou 12,1 %, comparativement à l'exercice 2025. Le bénéfice net ajusté par action dilué1 s'est chiffré à 3,10 $ pour l'exercice 2026, comparativement à 2,71 $ pour l'exercice 2025, soit une augmentation de 14,4 %.

______________________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes IFRS de comptabilité.

Dividendes

Lors de sa réunion du 22 juin 2026, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 21,5 ¢ CA par action pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026 aux actionnaires inscrits au 9 juillet 2026 et a approuvé son paiement pour le 23 juillet 2026. Il s'agit d'un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

Mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité

Afin de fournir plus d'informations sur la performance de la société, les informations financières incluses dans nos documents financiers contiennent certaines données qui ne sont pas des mesures de performance reconnues par les Normes internationales d'information financière publiées par l'International Accounting Standards Board (« normes IFRS de comptabilité ») et qui peuvent également être calculées sur une base ajustée en excluant certains éléments spécifiques. Ces mesures de performance s'appellent les « mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité ». Nous croyons que ces mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité sont utiles à la direction, aux investisseurs ainsi qu'aux analystes, car elles fournissent plus d'informations pour mesurer la performance et la situation financière de la société.

Les mesures financières non conformes aux normes IFRS de comptabilité suivantes sont utilisées dans nos divulgations financières :

Marge brute ;

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA ») et BAIIA ajusté ;

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société ;

Dette nette portant intérêt.

Les ratios non conformes aux normes IFRS de comptabilité suivants sont utilisés dans nos divulgations financières :

Pourcentage de marge brute sur les marchandises et services et marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier ;

Croissance normalisée des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration ;

Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées ;

Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et autres régions ;

Bénéfice net ajusté par action dilué ;

Ratio d'endettement ;

Rendement des capitaux propres et rendement des capitaux investis.

La mesure de gestion du capital suivante est utilisée dans nos divulgations financières :

Dette nette portant intérêt / capitalisation totale.

Des mesures financières supplémentaires sont également utilisées dans nos divulgations financières et ces mesures sont décrites lorsqu'elles sont présentées.

Les mesures financières et les ratios non conformes aux normes IFRS de comptabilité, ainsi que la mesure de gestion du capital, sont principalement dérivés des états financiers consolidés, mais n'ont pas de sens normalisé prescrit par les normes IFRS de comptabilité. Ces mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité ne doivent pas être considérées séparément ou comme substituts à des mesures financières reconnues par les normes IFRS de comptabilité. De plus, nos méthodes de calcul des mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité peuvent différer de celles utilisées par d'autres sociétés ouvertes. Toute modification ou reformulation pourrait avoir une incidence significative. Ces mesures peuvent aussi être présentées sur une base pro forma, en tenant compte des acquisitions et des nouvelles normes comptables, si celles-ci ont un impact matériel.

Marge brute. La Marge brute se compose du Chiffre d'affaires moins le Coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur. Cette mesure est jugée utile pour évaluer la performance sous-jacente de nos activités.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du Chiffre d'affaires et du Coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur, selon les normes IFRS de comptabilité, à la Marge brute :



Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US) 26 avril 2026 27 avril 2025 26 avril 2026 27 avril 2025 Chiffre d'affaires 19 487,9 16 270,5 76 506,6 72 856,8 Coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur 15 985,3 13 337,5 62 047,8 59 835,5 Marge brute 3 502,6 2 933,0 14 458,8 13 021,3

Veuillez noter que le même rapprochement s'applique à la détermination de la marge brute par catégorie et par géographie présentée dans la section « Analyse sommaire des résultats consolidés »

Pourcentage de marge brute sur les marchandises et services. Le pourcentage de marge brute sur les marchandises et services correspond à la Marge brute sur les marchandises et services divisée par les Revenus tirés des marchandises et services. Ces deux mesures sont présentées dans la section « Analyse sommaire des résultats consolidés ». Le pourcentage de marge brute sur les marchandises et services est jugé utile pour évaluer l'efficacité avec laquelle nous générons une marge brute par dollar de revenu.

Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier. La Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier correspond à la Marge brute sur le carburant pour le transport routier divisée par le Volume total de carburant pour le transport routier vendu. Pour les États-Unis et l'Europe et autres régions, ces deux mesures sont présentées dans la section « Analyse sommaire des résultats consolidés ». Pour le Canada, cette mesure est présentée en monnaie fonctionnelle et le tableau ci-dessous présente un rapprochement, pour le carburant pour le transport routier, des Ventes et du Coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur, selon les normes IFRS de comptabilité, à la Marge brute et à la marge brute unitaire du carburant pour le transport routier qui en résulte. Cette mesure est jugée utile pour évaluer l'efficacité avec laquelle nous générons une marge brute unitaire par gallon ou litre de carburant pour le transport routier vendu.



Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 26 avril 2026 27 avril 2025 26 avril 2026 27 avril 2025 Ventes de carburant pour le transport routier 1 804,5 1 658,4 7 325,0 7 828,0 Coût des ventes de carburant pour le transport routier, excluant amortissement et perte de valeur 1 583,1 1 481,8 6 420,7 7 060,3 Marge brute sur le carburant pour le transport routier 221,4 176,6 904,3 767,7 Volume total de carburant pour le transport routier vendu (en millions de litres) 1 280,8 1 257,2 5 799,4 5 683,1 Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier (cents CA par litre) 17,28 14,05 15,59 13,51

Croissance normalisée des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration (« croissance normalisée des frais d'exploitation »). La croissance normalisée des frais d'exploitation consiste en la croissance des Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration, ajustée pour tenir compte de l'impact des changements dans notre réseau, de l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables, de l'impact d'éléments plus volatils sur lesquels nous avons un contrôle limité incluant, sans s'y limiter, l'effet net de la conversion de devises, les frais liés aux modes de paiement électronique excluant les acquisitions et les dispositions, les frais d'acquisition et les frais d'intégration de systèmes additionnels liés aux acquisitions, ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs. Veuillez noter que la composante « impact des changements dans notre réseau » de cette mesure a été modifiée afin de prendre systématiquement en compte l'impact des ouvertures, des constructions, des ajouts, des fermetures, des dispositions et des retraits de magasins corporatifs survenus au cours de la période considérée, et ce jusqu'à ce que ces opérations aient couvert un exercice fiscal complet. Cet ajustement se reflète sur la ligne « Impact de la diminution (l'augmentation) nette des changements dans notre réseau de magasins corporatifs, excluant les acquisitions, les dispositions et les frais liés aux modes de paiement électronique » dans les tableaux ci-dessous et vise à améliorer la comparabilité des charges dans l'ensemble de notre réseau. Cette mesure est jugée utile pour évaluer notre capacité à contrôler nos frais d'exploitation sur une base comparable.

Les tableaux ci-dessous présentent un rapprochement de la croissance des Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration avec la croissance normalisée des frais d'exploitation :



Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 26 avril 2026 27 avril 2025 Variation 27 avril 2025 28 avril 2024 Variation Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration, tels que publiés 1 631,3 1 724,8 (5,4 %) 1 724,8 1 642,5 5,0 % Ajustements :











Diminution découlant du règlement et de la réévaluation de certaines affaires juridiques de longue date 260,9 -- 15,1 % -- -- -- Augmentation provenant des frais d'exploitation additionnels liés aux acquisitions (68,7) -- (4,0 %) (5,9) -- (0,4 %) (Augmentation) diminution générée par l'effet net de la conversion de devises (48,7) -- (2,8 %) 5,5 -- 0,3 % Augmentation nette provenant des frais d'intégration de systèmes additionnels liés aux acquisitions (8,8) -- (0,5 %) (7,2) -- (0,4 %) (Augmentation) diminution générée par les variations des frais liés aux modes de paiement électronique, excluant les acquisitions et les dispositions (6,5) -- (0,4 %) 2,8 -- 0,2 % Diminution provenant des frais d'exploitation liés aux dispositions 5,8 -- 0,3 % -- -- -- Diminution (augmentation) nette des frais d'acquisition constatés dans les résultats 3,4 -- 0,2 % (1,9) -- (0,1 %) Impact de la diminution (l'augmentation) nette des changements dans notre réseau de magasins corporatifs, excluant les acquisitions, les dispositions et les frais liés aux modes de paiement électronique 1,4 -- 0,1 % (2,9) -- (0,2 %) Croissance normalisée des frais d'exploitation 1 770,1 1 724,8 2,6 % 1 715,2 1 642,5 4,4 %



Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 26 avril 2026 27 avril 2025 Variation 27 avril 2025 28 avril 2024 Variation Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration, tels que publiés 7 492,1 7 143,2 4,9 % 7 143,2 6 525,2 9,5 % Ajustements :











Diminution découlant du règlement et de la réévaluation de certaines affaires juridiques de longue date 260,9 -- 3,6 % -- -- -- Augmentation provenant des frais d'exploitation additionnels liés aux acquisitions (254,6) -- (3,6 %) (416,3) -- (6,4 %) (Augmentation) diminution générée par l'effet net de la conversion de devises (152,5) -- (2,1 %) 27,6 -- 0,4 % Diminution générée par les variations des frais liés aux modes de paiement électronique, excluant les acquisitions et les dispositions 27,3 -- 0,3 % 1,6 -- -- Augmentation nette provenant des frais d'intégration de systèmes additionnels liés aux acquisitions (24,4) -- (0,3 %) (16,1) -- (0,2 %) Diminution provenant des frais d'exploitation liés aux dispositions 19,7 -- 0,3 % -- -- -- Impact de (l'augmentation) la diminution nette des changements dans notre réseau de magasins corporatifs, excluant les acquisitions, les dispositions et les frais liés aux modes de paiement électronique (3,2) -- -- 7,1 -- 0,1 % Diminution (augmentation) nette des frais d'acquisition constatés dans les résultats 1,9 -- -- (1,3) -- -- Croissance normalisée des frais d'exploitation 7 367,2 7 143,2 3,1 % 6 745,8 6 525,2 3,4 %

Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées. Les ventes de marchandises par magasin comparable consolidées représentent les revenus consolidés cumulés des marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus de marchandises consolidés sont définis comme les Revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services. La croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées est calculée sur la base de devises constantes en utilisant le taux de change moyen respectif de la période en cours pour la période en cours ainsi que pour la période correspondante. Cette mesure est jugée utile pour évaluer notre capacité à générer une croissance organique sur une base comparable dans l'ensemble de notre réseau de magasins.

Les tableaux ci-dessous rapprochent les revenus tirés des marchandises et services, selon les normes IFRS de comptabilité, aux ventes de marchandises par magasin comparable consolidées et le pourcentage de croissance (diminution) qui en résulte :



Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars US) 26 avril 2026 27 avril 2025 27 avril 2025 28 avril 2024 Revenus tirés des marchandises et services 4 508,5 4 186,8 4 186,8 4 106,7 Ajustements :







Revenus de services (321,3) (284,4) (284,4) (261,6) Effet net de change -- 73,7 -- (20,5) Revenus de marchandises ne répondant pas à la définition des ventes de marchandises par magasin comparable (223,8) (99,4) (94,6) (66,5) Total des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées 3 963,4 3 876,7 3 807,8 3 758,1 Croissance des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées 2,2 %

1,3 %





Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US) 26 avril 2026 27 avril 2025 27 avril 2025 28 avril 2024 Revenus tirés des marchandises et services 19 630,1 18 359,4 18 359,4 17 535,9 Ajustements :







Revenus de services (1 246,3) (1 114,0) (1 114,0) (949,2) Effet net de change -- 237,0 -- (68,3) Revenus de marchandises ne répondant pas à la définition des ventes de marchandises par magasin comparable (1 063,3) (487,8) (1 143,2) (344,4) Total des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées 17 320,5 16 994,6 16 102,2 16 174,0 Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées 1,9 %

(0,4 %)



Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable en Europe et autres régions. Les ventes de marchandises par magasin comparable représentent les revenus cumulés des marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus de marchandises sont définis comme les Revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services. Pour l'Europe et autres régions, la croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable est calculée sur la base de devises constantes en utilisant le taux de change moyen respectif de la période en cours pour la période en cours ainsi que pour la période correspondante. Pour l'Europe et autres régions, les ventes de marchandises par magasin comparable incluent celles des magasins corporatifs, ainsi que des magasins CODO et DODO qui ne sont pas inclus dans nos résultats consolidés. Cette mesure est jugée utile pour évaluer notre capacité à générer une croissance organique sur une base comparable dans l'ensemble de notre réseau de magasins en Europe et autres régions. La croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable en Europe et autres régions comprend les résultats de l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE à partir du 28 décembre 2023.

Les tableaux ci-dessous rapprochent les revenus tirés des marchandises et services, selon les normes IFRS de comptabilité, aux ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et autres régions et le pourcentage de croissance (diminution) qui en résulte :



Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 26 avril 2026 27 avril 2025 27 avril 2025 28 avril 2024 Revenus tirés des marchandises et services pour l'Europe et autres régions 934,6 844,2 844,2 769,9 Ajustements :







Revenus de services (150,5) (122,5) (122,5) (101,3) Effet net de change -- 55,0 -- 1,4 Revenus de marchandises ne répondant pas à la définition des ventes de marchandises par magasin comparable (9,4) (3,8) (11,2) (6,1) Ventes de marchandises par magasin comparable non incluses dans nos résultats consolidés, incluant l'incidence des conversions de magasins 346,8 336,5 337,5 350,1 Total des ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et autres régions 1 121,5 1 109,4 1 048,0 1 014,0 Croissance des ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et autres régions 1,1 %

3,4 %





Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 26 avril 2026 27 avril 2025 27 avril 2025 28 avril 2024 Revenus tirés des marchandises et services pour l'Europe et autres régions 4 044,9 3 602,7 3 602,7 2 750,3 Ajustements :







Revenus de services (559,1) (456,9) (456,9) (277,3) Effet net de change -- 216,0 -- (0,7) Revenus de marchandises ne répondant pas à la définition des ventes de marchandises par magasin comparable (181,3) (108,5) (713,2) (62,3) Ventes de marchandises par magasin comparable non incluses dans nos résultats consolidés, incluant l'incidence des conversions de magasins 1 434,1 1 419,7 663,5 672,9 Total des ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et autres régions 4 738,6 4 673,0 3 096,1 3 082,9 Croissance des ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et autres régions 1,4 %

0,4 %



Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA ») et BAIIA ajusté. Le BAIIA représente le Bénéfice net, plus les Impôts sur les bénéfices, les Frais financiers nets et l'Amortissement et perte de valeur. Le BAIIA ajusté représente le BAIIA ajusté pour exclure les frais d'acquisition, l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs. Ces mesures de performance sont jugées utiles pour faciliter l'évaluation de nos activités courantes et notre capacité à générer des flux de trésorerie afin de financer nos besoins en liquidités, y compris notre programme de dépenses en immobilisations, nos rachats d'actions et le paiement de dividendes.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net, selon les normes IFRS de comptabilité, au BAIIA et au BAIIA ajusté :



Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US) 26 avril 2026 27 avril 2025 26 avril 2026 27 avril 2025 Bénéfice net 862,9 442,3 3 149,8 2 592,4 Ajouter :







Impôts sur les bénéfices 267,0 102,1 935,2 729,7 Frais financiers nets 141,0 120,0 580,2 512,5 Amortissement et perte de valeur 572,6 540,8 2 358,4 2 105,4 BAIIA 1 843,5 1 205,2 7 023,6 5 940,0 Ajustements :







Recouvrement net lié au règlement et à la réévaluation de certaines affaires juridiques de longue date (260,9) -- (260,9) -- Frais d'acquisition 3,3 6,7 17,5 19,4 Gain sur la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo -- -- (66,4) -- BAIIA ajusté 1 585,9 1 211,9 6 713,8 5 959,4

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société et bénéfice net ajusté par action dilué. Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société représente le Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, ajusté des gains ou pertes de change, des frais d'acquisition, de l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables, des pertes de valeur sur le goodwill, les investissements dans les filiales, les coentreprises et les entreprises associées ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs, et l'impact des participations ne donnant pas le contrôle sur les items mentionnés précédemment. Ces mesures sont jugées utiles afin d'évaluer la performance sous-jacente de nos activités sur une base comparable.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, selon les normes IFRS de comptabilité, au bénéfice net ajusté et au bénéfice net ajusté par action dilué :

(en millions de dollars US, excluant les montants par action, ou sauf indication contraire) Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 52 semaines terminées le 26 avril 2026 27 avril 2025 26 avril 2026 27 avril 2025 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 863,4 439,4 3 143,7 2 580,4 Ajustements :







Recouvrement net lié au règlement et à la réévaluation de certaines affaires juridiques de longue date (260,9) -- (260,9) -- Gain de change net (5,9) (7,1) (42,5) (30,6) Frais d'acquisition 3,3 6,7 17,5 19,4 Gain sur la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo -- -- (66,4) -- Incidence fiscale des éléments ci-dessus et arrondissements 67,1 2,0 97,6 7,8 Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société 667,0 441,0 2 889,0 2 577,0 Nombre moyen pondéré d'actions dilué (en millions) 918,9 948,6 932,6 950,6 Bénéfice net ajusté par action dilué 0,73 0,46 3,10 2,71

Dette portant intérêt. Cette mesure représente la somme des postes de bilan suivants : Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme, Dette à long terme, Portion à court terme des obligations locatives et Obligations locatives. Cette mesure est jugée utile pour faciliter la compréhension de notre situation financière par rapport aux obligations de financement. Le calcul de cette mesure de la situation financière est détaillé dans la section « Dette nette portant intérêt / capitalisation totale » suivante.

Dette nette portant intérêt / capitalisation totale. Cette mesure représente la base du suivi de notre capital et est jugée utile afin d'évaluer notre santé financière, profil de risque et notre capacité à rencontrer nos obligations de financement. La mesure procure aussi un aperçu de la structure de nos obligations de financement par rapport à notre capitalisation totale.

Le tableau ci-dessous présente le calcul de cette mesure de gestion du capital :

(en millions de dollars US, excluant les ratios) Au 26 avril 2026 Au 27 avril 2025 Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme 879,1 690,2 Portion à court terme des obligations locatives 559,0 523,9 Dette à long terme 10 420,1 8 776,8 Obligations locatives 4 587,8 3 965,4 Dette portant intérêt 16 446,0 13 956,3 Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie (3 111,3) (2 263,0) Dette nette portant intérêt 13 334,7 11 693,3 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société 16 178,9 14 946,8 Dette nette portant intérêt 13 334,7 11 693,3 Capitalisation totale 29 513,6 26 640,1 Dette nette portant intérêt / capitalisation totale 0,45 : 1 0,44 : 1

Ratio d'endettement. Cette mesure représente une mesure de la santé financière et est jugée utile afin d'évaluer notre levier financier et notre capacité à s'acquitter de nos obligations de financement nettes en utilisant notre BAIIA ajusté.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement de la dette nette portant intérêt et du BAIIA ajusté, dont les méthodologies de calcul sont décrites dans d'autres tableaux de cette section, avec le ratio d'endettement :



Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US, excluant les ratios) 26 avril 2026 27 avril 2025 Dette nette portant intérêt 13 334,7 11 693,3 BAIIA ajusté 6 713,8 5 959,4 Ratio d'endettement 1,99 : 1 1,96 : 1

Rendement des capitaux propres. Ce ratio est jugé utile pour évaluer la relation entre notre profitabilité et nos actifs nets et il procure aussi un aperçu sur l'efficience de l'utilisation de nos capitaux propres pour générer de la rentabilité pour nos actionnaires. Les capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires de la société sont calculés en prenant la moyenne du solde de début et du solde de fin pour les périodes de 52 semaines.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, selon les normes IFRS de comptabilité, avec le ratio de rendement des capitaux propres :



Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 26 avril 2026 27 avril 2025 Bénéfice net incluant les participations ne donnant pas le contrôle 3 143,7 2 580,4 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société - Solde d'ouverture 14 946,8 13 189,2 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société - Solde de clôture 16 178,9 14 946,8 Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires de la société 15 562,9 14 068,0 Rendement des capitaux propres 20,2 % 18,3 %

Rendement des capitaux investis. Ce ratio est jugé utile puisqu'il procure un aperçu de notre capacité à générer de la rentabilité à partir des capitaux investis dans nos opérations, pour évaluer notre efficience opérationnelle et nos décisions d'allocations de capitaux. Le bénéfice avant intérêts et impôts (« BAII ») représente le Bénéfice net plus les Impôts sur les bénéfices et les Frais financiers nets. Les capitaux employés représentent l'actif total moins le passif à court terme ne portant pas intérêt, qui exclut la Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme et la Portion à court terme des obligations locatives. Les capitaux employés moyens sont calculés en prenant la moyenne du i) solde d'ouverture des capitaux employés pour les périodes de 52 semaines et ii) solde de clôture des capitaux employés pour les périodes de 52 semaines.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du Bénéfice net, selon les normes IFRS de comptabilité, au BAII avec le ratio de rendement des capitaux investis :



Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 26 avril 2026 27 avril 2025 Bénéfice net 3 149,8 2 592,4 Ajouter :



Impôts sur les bénéfices 935,2 729,7 Frais financiers nets 580,2 512,5 BAII 4 665,2 3 834,6 Capitaux employés - Solde d'ouverture(1) 31 898,7 30 962,0 Capitaux employés - Solde de clôture(1) 36 028,1 31 898,7 Capitaux employés moyens 33 963,4 31 430,4 Rendement des capitaux investis 13,7 % 12,2 %

(1) Le tableau ci-dessous rapproche les postes du bilan, selon les normes IFRS de comptabilité, avec les capitaux employés :

(en millions de dollars US) Au 26 avril 2026 Au 27 avril 2025 Au 28 avril 20241 Actifs totaux 43 516,7 38 301,9 37 218,0 Moins : passif à court terme (8 926,7) (7 617,3) (7 832,9) Ajouter : dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme 879,1 690,2 1 066,8 Ajouter : portion à court terme des obligations locatives 559,0 523,9 510,1 Capitaux employés 36 028,1 31 898,7 30 962,0

____________________________________ 1 L'information au 28 avril 2024 a été ajustée en fonction de nos appréciations finales de la juste valeur des actifs acquis et des passifs assumés pour l'acquisition des magasins corporatifs d'accommodation et de vente de carburant exploités sous la marque MAPCO et pour l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE.

Profil

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 27 pays et territoires et ayant près de 17 300 magasins, dont approximativement 13 200 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 145 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion ou d'autres documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com ou SEDAR+ sous le profil de Couche-Tard à l'adresse www.sedarplus.ca.

Webdiffusion sur les résultats le 23 juin 2026 à 8 h (HAE)

Couche-Tard invite les analystes connus de la société à poser leurs questions à la direction le 23 juin 2026, pendant la période de questions et réponses de la webdiffusion.

Les analystes financiers, investisseurs, médias et toutes autres personnes intéressées à écouter la webdiffusion sur les résultats de Couche-Tard pourront le faire le 23 juin 2026 à 8 h (HAE), soit en se rendant sur le site internet de la société à https://corpo.couche-tard.com sous la rubrique « Investisseurs/Événements et présentations » ou en utilisant le lien suivant https://link.meetingpanel.com pour accéder à la conférence téléphonique sans l'aide d'un téléphoniste.

Une autre option serait de composer directement le numéro afin d'accéder à la conférence par l'entremise d'un téléphoniste en signalant le 1-289-819-1299 ou le numéro international 1-800-990-4777.

Rediffusion : Les personnes qui sont dans l'impossibilité d'écouter la webdiffusion en direct pourront écouter l'enregistrement qui sera disponible sur le site Internet de la société pour une période de 90 jours suivant la webdiffusion.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué comprend certaines « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada. Toute déclaration contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans le présent rapport, les termes « croire », « pourrait », « devrait », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », « viser », « aligner », « maintenir », « continuer », « affecter », « croissance », « position », « chercher », « stratégie », « s'efforcer », « volonté », « peut », « pourrait » ainsi que d'autres expressions similaires ou leur forme négative, indiquent en général des déclarations prospectives. Les orientations de Couche-Tard sont notamment fondées sur les hypothèses importantes utilisées pour déterminer les déclarations prospectives. Voir également la section « Perspectives d'affaires » de notre rapport de gestion pour la période de 52 semaines terminée le 26 avril 2026, disponible sur SEDAR+, sous le profil de Couche-Tard, à l'adresse www.sedarplus.ca.

Bien que nous fondions les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sur des hypothèses que nous jugeons raisonnables, il est important de noter que les déclarations prospectives faites dans ce communiqué décrivent nos prévisions à la lumière des informations dont nous disposons en date du 22 juin 2026 et ne donnent aucune garantie quant à la performance future de Couche-Tard ou de son secteur d'activité, et elles supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte que les perspectives, les résultats réels (y compris nos résultats d'exploitation, notre situation financière et notre liquidité, l'atteinte de nos cibles, objectifs et engagements, l'évolution du secteur dans lequel nous exerçons nos activités ou les mesures que nous adoptons) ou le rendement de Couche-Tard ou ceux de son secteur d'activité soient significativement différents des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Nos déclarations ne doivent pas être interprétées comme indiquant que nous avons mené une enquête exhaustive ou examiné toutes les informations pertinentes. Bien que nous estimions que les déclarations prospectives reposent sur un fondement valable, nos résultats réels peuvent différer de façon importante de nos attentes si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses se révèlent inexactes. Une variation touchant une hypothèse peut également avoir des incidences sur le degré de réalisation d'une projection ou d'autres hypothèses interreliées, ce qui peut amplifier ou diluer l'effet de cette variation. Les hypothèses telles que l'objectif de synergies sont basées sur notre analyse comparative des structures organisationnelles et du niveau actuel des dépenses dans l'ensemble du réseau de Couche-Tard, ainsi que sur la capacité de Couche-Tard à combler l'écart, le cas échéant, et l'évaluation par Couche-Tard des contrats actuels dans les zones géographiques d'exploitation et comment Couche-Tard s'attend à pouvoir renégocier ces contrats pour tirer parti de notre pouvoir d'achat accru. De plus, notre objectif de synergies suppose que nous serons en mesure d'établir et de maintenir un processus efficace de partage des meilleures pratiques à travers notre réseau. La réalisation de nos objectifs repose également sur des hypothèses relatives à notre capacité à mettre en œuvre nos initiatives et nos investissements stratégiques, ainsi que sur des hypothèses économiques et de marché concernant, entre autres, les devises, les tendances de l'industrie et l'environnement macroéconomique, les lois fiscales ou les traités applicables à Couche-Tard, la réglementation touchant nos activités et le taux d'inflation. Enfin, notre objectif est également basé sur notre capacité à intégrer les activités acquises. Un changement important dans ces faits et hypothèses pourrait avoir un impact significatif sur notre estimation des synergies ainsi que sur le calendrier de mise en œuvre de nos différentes initiatives. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives; le lecteur est donc prié de considérer attentivement les risques, les incertitudes et les hypothèses lors de l'évaluation des déclarations prospectives et à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l'effet que pourraient avoir sur nos activités des transactions ou des éléments spéciaux annoncés ou survenant après ces divulgations. Par exemple, elles ne tiennent pas compte de l'incidence des ventes d'actifs, des monétisations, des fusions, des acquisitions, des autres regroupements d'entreprises ou transactions, de la réduction de valeur d'actifs, de l'incidence de pandémies et les conflits et tensions géopolitiques, y compris, sans s'y limiter, les hostilités actuelles au Moyen-Orient, ni des autres frais annoncés ou survenus après les déclarations prospectives.

Les risques et incertitudes qui précèdent comprennent ceux qui sont énumérés sous la rubrique « Facteurs de risque » de notre rapport de gestion pour la période de 52 semaines terminée le 26 avril 2026, ainsi que les autres risques détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et disponibles sur SEDAR+ sous le profil de Couche-Tard à www.sedarplus.ca. Les risques décrits dans le présent communiqué et dans ces rapports ne sont pas les seuls auxquels nous faisons face. Des risques supplémentaires dont nous n'avons actuellement pas connaissance ou que nous jugeons actuellement non significatifs pourraient également nuire de façon importante à nos activités, à notre situation financière ou à nos résultats d'exploitation. Aucune des déclarations contenues dans ce communiqué ne constitue, ni ne doit être interprétée comme constituant, une déclaration ou une garantie de Couche-Tard et de ses sociétés affiliées. Lorsque l'information provient de sources tierces, elle provient de sources jugées fiables; toutefois, Couche-Tard n'a procédé à aucune vérification indépendante de quelque information que ce soit contenue dans le présent communiqué.

Nos déclarations prospectives dans le présent communiqué ne sont valables qu'en date du 22 juin 2026 et à moins que nous y soyons tenus selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, nous nions expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Notre activité est sujette à des risques et incertitudes substantiels, y compris ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs, les investisseurs potentiels et toute autre personne doivent tenir compte de ces risques et incertitudes. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont expressément visées par cette mise en garde.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

Personnes-ressources : Relations investisseurs : Mathieu Brunet, Vice-président, Trésorerie et Relations investisseurs, Tél. : 450-662-6632, poste 4362, [email protected]; Relations médias : Chris Barnes, Chef de service, Communications globales, Tél. : 704-583-6293, [email protected]