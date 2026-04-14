LAVAL, QC, le 14 avril 2026 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard ») (TSX : ATD) a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement privé de titres de créance sous forme de billets non garantis de premier rang libellés en euros échéant en 2033 d'un capital total de 750 millions d'euros (les « billets »).

Les billets seront assortis d'un coupon de 3,901% par année et seront vendus à leur valeur nominale.

Le placement des billets devrait avoir lieu vers le 21 avril 2026, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles. Couche-Tard a l'intention d'affecter le produit net tiré de la vente des billets au remboursement de dettes impayées, notamment au refinancement de billets non garantis de premier rang libellés en euros de Couche-Tard échéant le 6 mai 2026, et au paiement de certains frais connexes.

Les billets constitueront des obligations non garanties directes de Couche-Tard et seront de rang égal à toutes les autres obligations non subordonnées et non garanties actuelles et futures de Couche-Tard. En outre, les billets bénéficieront d'une garantie de premier rang non assortie d'une sûreté de la part de certaines filiales en propriété exclusive de Couche-Tard qui sont garantes aux termes des facilités de crédit de premier rang de Couche-Tard.

Les billets seront offerts, aux États-Unis, uniquement aux personnes raisonnablement considérées comme étant des acheteurs institutionnels qualifiés aux termes de la dispense d'inscription prévue à la Rule 144A prise en application de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») et, à l'extérieur des États-Unis, aux personnes non américaines aux termes de la dispense d'inscription prévue au Regulation S pris en application de la Loi de 1933. Les billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi de 1933 ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières d'un État ou d'un autre territoire et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'inscription ou de dispense applicable des exigences d'inscription en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières applicables d'un État ou d'un autre pays.

L'émission et la vente des billets ne sont pas ni ne seront visées sous le régime des lois sur les valeurs mobilières d'une province ou d'un territoire du Canada. Par conséquent, l'offre et la vente des billets au Canada seront effectuées dans les provinces du Canada conformément à une dispense des exigences de prospectus prévues par ces lois sur les valeurs mobilières.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres; les billets ne pourront par ailleurs pas être vendus dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Le présent communiqué a été rédigé en tenant pour acquis que toute offre de billets dans un État membre de l'Espace économique européen (l'« EEE ») sera faite aux termes d'une dispense de l'obligation de publier un prospectus pour offrir les billets, prévue par le règlement relatif aux prospectus. À ces fins, l'expression « règlement relatif aux prospectus » s'entend du Règlement (UE) 2017/1129, dans sa version modifiée. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du règlement relatif aux prospectus ni une offre au public dans l'EEE.

Les billets ne sont pas destinés à être offerts ou vendus à des investisseurs de détail dans l'EEE ni par ailleurs à être mis à leur disposition et ils ne devraient pas être offerts ou vendus à de tels investisseurs ni par ailleurs être mis à leur disposition. À ces fins, l'expression « investisseur de détail » désigne une personne qui appartient à une ou plusieurs des catégories suivantes : (i) un client de détail, au sens attribué à ce terme au point 11 de l'article 4, paragraphe 1 de la Directive 2014/65/UE (la « MiFID II »); (ii) un client, au sens attribué à ce terme dans la Directive (UE) 2016/97, dans le cas où ce client ne serait pas admissible à titre de client professionnel, au sens attribué à ce terme au point 10 de l'article 4, paragraphe 1 de la MiFID II; ou (iii) une personne qui n'est pas un investisseur qualifié au sens attribué à ce terme dans le du règlement relatif aux prospectus. Par conséquent, aucun document d'information clé requis par le règlement (UE) no 1286/2014 (dans sa version modifiée, le « règlement sur les PRIIP ») afin d'offrir ou de vendre les billets à des investisseurs de détail de l'EEE ou de les mettre à la disposition de tels investisseurs n'a été préparé. Conformément au règlement sur les PRIIP, il pourrait par conséquent être illégal d'offrir ou de vendre les billets à des investisseurs de détail de l'EEE ou par ailleurs de les mettre à la disposition de tels investisseurs.

Le présent communiqué a été rédigé en tenant pour acquis que toute offre de billets au Royaume-Uni (le « R.‑U. ») sera faite aux termes d'une dispense de l'obligation de publier un prospectus pour offrir les billets, prévue par le régime POATR du Royaume-Uni. À ces fins, l'expression « POATR du R.‑U. » s'entend du régime intitulé Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du POATR du R.‑U. ni une offre au public dans le Royaume-Uni.

Les billets ne sont pas destinés à être offerts ou vendus à des investisseurs de détail au Royaume-Uni ni par ailleurs à être mis à leur disposition et ils ne devraient pas être offerts ou vendus à de tels investisseurs ni par ailleurs être mis à leur disposition. À ces fins, l'expression « investisseur de détail » désigne une personne qui n'est ni : (i) un client professionnel, au sens attribué à ce terme au point 8 de l'article 2, du paragraphe 1 du règlement (UE) no 600/2014 faisant partie des lois nationales en vertu de la loi intitulée European Union (Withdrawal) Act 2018, ni (ii) un investisseur qualifié, au sens attribué à ce terme à l'article 15 de l'Annexe 1 du POART du R.-U. Par conséquent, aucun document d'information clé requis par le règlement sur les PRIIP faisant partie des lois nationales en vertu de l'EUWA (le « règlement sur les PRIIP du R.-U. ») afin d'offrir ou de vendre les billets à des investisseurs de détail au Royaume-Uni ou de les mettre à la disposition de tels investisseurs n'a été préparé. Conformément au règlement sur les PRIIP du R.-U., il pourrait par conséquent être illégal d'offrir ou de vendre les billets à des investisseurs de détail au Royaume-Uni ou par ailleurs de les mettre à la disposition de tels investisseurs.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 27 pays et territoires et comptant près de 17 300 magasins, dont environ 13 200 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne ainsi que dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 149 500 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment celles concernant la clôture du placement de billets et l'emploi du produit qui en découle. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Bien que nous fondions les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sur des hypothèses que nous jugeons raisonnables, les déclarations prospectives, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes qui font en sorte que les résultats réels ou les mesures que nous adoptons pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection ou d'une attente particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons notamment les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, les conflits militaires en cours, notamment les hostilités actuelles au Moyen-Orient, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change, la capacité de Couche-Tard à réaliser le placement des billets aux conditions prévues, l'utilisation prévue du produit de ce placement et les changements potentiels des conditions de marché, ainsi que les risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada, qui sont disponibles sur SEDAR+, sous le profil de Couche-Tard, à l'adresse www.sedarplus.ca, y compris à la rubrique « Facteurs de risque » de notre rapport de gestion pour la période de 52 semaines close le 27 avril 2025. Les risques qui y sont décrits ne sont pas les seuls auxquels nous faisons face. Des risques supplémentaires dont nous n'avons actuellement pas connaissance ou que nous jugeons actuellement non significatifs pourraient également nuire de façon importante à nos activités, à notre situation financière ou à nos résultats d'exploitation. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. L'information prospective contenue dans ce communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

Pour plus de renseignements : Questions de la part des investisseurs - Relations investisseurs : Mathieu Brunet, vice-président, Relations investisseurs et Trésorerie, tél. : 450 662-6632, poste 4362, [email protected]; Questions de la part des médias - Relations médias : Chris Barnes, chef de service, Communications globales, tél. : 704 583‑6293, [email protected]