LAVAL, QC, le 26 juin 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration d'Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard ou la « Société ») (TSX : ATD) est heureux d'annoncer la nomination de M. Alex Miller à titre de président et chef de la direction à compter du 6 septembre 2024. M. Miller est actuellement chef de l'exploitation de la Société. M. Brian Hannasch, l'actuel président et chef de la direction de la Société, prendra sa retraite et quittera ce poste et le conseil d'administration, et continuera en tant que conseiller spécial auprès du nouveau président et chef de la direction et de M. Alain Bouchard, fondateur et président exécutif du conseil.

« Au nom du conseil d'administration de Couche-Tard, je tiens à féliciter Alex Miller pour sa nomination en tant que notre prochain leader », a déclaré Alain Bouchard. « Couche-Tard n'a eu que deux chefs de la direction au cours de ses près de 45 ans d'histoire, et nous prenons cette nomination extrêmement au sérieux. Le conseil d'administration et moi-même planifions depuis plusieurs années une relève ordonnée et harmonieuse, et nous avons soigneusement évalué le processus et les candidats possibles. Il est important pour nous que notre prochain chef de la direction vienne de l'entreprise et qu'il adhère pleinement à nos valeurs, à notre culture et à notre état d'esprit axé sur la croissance. Pour ces raisons, nous sommes convaincus qu'Alex est la meilleure personne pour être notre prochain président et chef de la direction. »

« Au cours de la dernière année et demie, Alex a été le chef de l'exploitation de Couche-Tard et a travaillé en étroite collaboration avec Brian Hannasch et le conseil d'administration sur la transition vers un futur poste de chef de la direction », a poursuivi M. Bouchard. « Auparavant, Alex a été notre premier vice-président des opérations en Amérique du Nord et vice-président principal de l'optimisation commerciale, dirigeant nos activités mondiales de carburant et d'immobilier. Il apporte plus de 25 ans d'expérience en gestion dans le secteur de la vente au détail de carburant et dans l'industrie du commerce de l'accommodation, dont près de 13 ans chez Couche-Tard, et s'est révélé être un leader exceptionnel dans les aspects opérationnels, financiers et humains de l'entreprise. »

« Je suis touché et honoré par cette nomination, et je tiens à remercier Alain, Brian et l'ensemble du conseil d'administration pour leur confiance », a déclaré Alex Miller. « Travailler avec Couche-Tard - son conseil d'administration, sa direction, ses actionnaires, les membres de son équipe et ses clients - a été le point culminant de ma carrière. Je crois fermement que nous ne sommes qu'au début de notre voyage pour devenir la destination préférée au monde pour l'achat de marchandises et pour la mobilité, et je suis convaincu qu'avec nos collaborateurs engagés, notre culture et notre plan stratégique à long terme, nous poursuivrons notre incroyable trajectoire de croissance à mesure que nous prenons des parts de marché et créons une valeur durable. »

« Au cours des dix dernières années, Brian Hannasch a été un chef de la direction vraiment phénoménal pour Couche-Tard », a ajouté Alain Bouchard. « Au cours de son mandat, il a dirigé l'entreprise vers une croissance époustouflante, notamment une augmentation de 400 % du prix de l'action et l'acquisition de 7 800 magasins, la réalisation réussie de notre ambitieuse stratégie Doubler Encore et le lancement de notre nouveau plan quinquennal. Brian a également négocié et dirigé avec succès l'entreprise à travers des transactions révolutionnaires et bien exécutées, ce qui est un exploit rare dans de nombreux secteurs. Peut-être le plus important pour moi, même si nous avons connu une croissance exponentielle, il a favorisé et approfondi la culture particulière de Couche-Tard. Brian fait toujours ce qu'il faut pour nos employés et nos clients, et il a ma plus profonde gratitude, ainsi que celle du conseil d'administration, pour tout ce qu'il a accompli. Nous sommes vraiment heureux qu'il ait accepté de continuer en tant que conseiller spécial. »

« Ce fut le plus grand honneur de ma vie d'être le chef de la direction de Couche-Tard au cours des dix dernières années et un leader de cette entreprise pendant les 25 dernières années », a déclaré Brian Hannasch. « Je suis très fier de la valeur durable que nous avons créée ainsi que de l'engagement et de la passion des membres de notre équipe au service de nos clients et de nos communautés. Je sais que Couche-Tard est entre de bonnes mains avec Alex, car il est l'un de mes plus proches partenaires d'affaires depuis plus d'une décennie, et nous travaillons comme une seule équipe pendant cette période de transition. Je tiens à remercier Alain et le conseil d'administration pour leur soutien constant et pour l'opportunité de continuer à servir Couche-Tard à titre de conseiller spécial. »

