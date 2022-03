LAVAL, QC, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - Inspirée par une culture « Une équipe » axée sur la priorité accordée à ses employés et à ses clients, Alimentation Couche-Tard inc. (« ACT »), une chef de file globale de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, a reçu le prix Gallup Exceptional Workplace Award (GEWA) 2022. C'est la première fois qu'ACT est récompensée par le prix GEWA, qui reconnaît les cultures d'entreprises les plus engagées au monde, et ACT est le seul détaillant du domaine de l'accommodation à faire partie des sociétés lauréates cette année.

Alors que les milieux de travail du monde entier faisaient face à des bouleversements historiques continus, Gallup a constaté qu'ACT s'était distinguée par sa capacité à mobiliser et à développer ses employés malgré les perturbations.

« Les gagnants des prix GEWA de 2022 ont dirigé leurs organisations à travers une autre année sans précédent et remplie de défis. Ils n'ont pas ralenti ou mis leurs responsabilités sur « pause » pendant cette période d'incertitude. Ils sont restés fidèles à leurs valeurs organisationnelles. Gallup félicite tous les lauréats des prix GEWA de 2022 pour leur résilience, leur détermination et leur engagement à accorder la priorité à leurs employés », a déclaré Jim Harter, scientifique en chef de la gestion des lieux de travail et du bien-être pour Gallup.

Le ratio entre les employés engagés et les employés activement désengagés chez les gagnants des prix GEWA est 13 fois plus élevé que la moyenne mondiale. À l'échelle mondiale, seulement 20 % des employés sont engagés - c'est-à-dire dévoués à leur travail et liés à leur milieu de travail - et seulement 34 % des employés faisant partie de la main-d'œuvre américaine sont engagés.

Le plus récent sondage sur l'engagement des employés mené par Gallup a révélé un taux d'engagement de 60 % chez les employés d'ACT.

« Chez Couche-Tard, nous nous efforçons de créer un environnement au sein duquel les membres de nos équipes se sentent valorisés, entendus et respectés, et où ils peuvent saisir les occasions favorisant leur développement personnel et professionnel tout en assumant leur rôle vital dans la croissance et le succès de notre entreprise », a expliqué Ina Strand, chef de la direction des ressources humaines d'ACT. « Le sondage Gallup sur l'engagement des employés - que nous appelons maVOIX - est devenu un outil formidable pour écouter les besoins et les préoccupations de nos gens et pour établir les plans d'action annuels afin d'y répondre, et nous sommes heureux de voir nos efforts reconnus cette année en recevant notre tout premier prix GEWA. »

« Être reconnue par Gallup comme un lieu de travail exceptionnel parmi ces prestigieux lauréats internationaux fait la fierté d'ACT », a déclaré Brian Hannasch, président et chef de la direction d'ACT. « Protéger et promouvoir la culture gagnante d'ACT est notre priorité absolue, et nous avons travaillé fort, ensemble, en tant qu'Une équipe, pour créer une main-d'œuvre et une entreprise hautement mobilisées et qui n'a fait que s'améliorer et se renforcer au cours des dernières années en surmontant les défis des dernières années. »

La méta-analyse de Gallup sur l'engagement et la performance des équipes est l'étude sur les milieux de travail la plus complète jamais réalisée, comprenant des données sur plus de deux millions d'employés provenant de 276 organisations dans 54 secteurs et 96 pays. Selon Gallup, les organisations très engagées surpassent considérablement leurs pairs en ce qui concerne les résultats commerciaux importants, notamment en ce qui a trait à l'évaluation des clients, à la rentabilité, à la productivité, au roulement de personnel, aux incidents liés à la sécurité, à la perte, à l'absentéisme, à la qualité, au bien-être et à la citoyenneté organisationnelle.

Pour obtenir la liste complète des lauréats des prix GEWA et en savoir plus sur le processus de sélection, visitez la page des lauréats (en anglais seulement).

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 26 pays et territoires et ayant plus de 14 100 magasins, dont approximativement 10 800 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et à Hong Kong RAS. Environ 124 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés trimestriels et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

