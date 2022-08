LAVAL, QC, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche‑Tard » ou la « Société ») (TSX: ATD) a tenu aujourd'hui son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires et annonce que tous les candidates et candidats proposés à titre d'administrateur dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 5 juillet 2022 ont été élus et qu'une résolution spéciale a été adoptée autorisant la Société à modifier ses statuts constitutifs, conformément à l'approbation par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en ligne ou représentés par procuration à l'assemblée.

À l'heure actuelle, Couche-Tard possède une catégorie d'actions cotées : des actions de catégorie A à droit de vote multiple (les « actions de catégorie A ») qui comportent 10 voix par action. La résolution spéciale autorisant la Société à modifier ses statuts constitutifs permettra notamment : (i) de créer une nouvelle catégorie d'actions, soit un nombre illimité d'actions ordinaires (les « actions ordinaires ») qui comprendront une voix par action, (ii) de convertir chaque action de catégorie A émise et en circulation en action ordinaire et (iii) après avoir donné effet à la conversion susmentionnée, abroger les actions de catégorie A et les actions à droit de vote subalterne de catégorie B de la Société ainsi que les droits, privilèges, restrictions et conditions qui y sont attachés (collectivement « l'événement de conversion »).

L'événement de conversion devrait entrer en vigueur de 1er septembre 2022. Toutes les actions de catégorie A de la Société devraient être radiées de la Bourse de Toronto (« TSX ») avant l'ouverture des marchés le 6 septembre 2022 tandis que les actions ordinaires devraient être négociées à la TSX à l'ouverture des marchés le 6 septembre 2022 sous le symbole « ATD ».

En raison de l'événement de conversion à venir, Couche-Tard a l'intention de modifier les modalités de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la TSX afin d'acheter aux fins d'annulation un maximum de 79 703 614 actions ordinaires plutôt que des actions de catégorie A. Au 30 août 2022, Couche-Tard avait racheté aux fins d'annulation 10 940 400 actions de catégorie A dans le cadre de son offre publique de rachat pour 477 952 304 $ US à un prix moyen pondéré de 43,69 $ US par action. En vertu de son offre publique de rachat modifiée, Couche-Tard sera donc autorisée, après l'événement de conversion, à racheter aux fins d'annulation jusqu'à concurrence de 68 763 214 actions ordinaires entre le 6 septembre 2022 et le 25 avril 2023. Les modalités de l'offre publique de rachat de la Société demeureront par ailleurs inchangées.

De plus, tous les régimes d'intéressement en actions de la Société couvriront les actions ordinaires de la Société à la date de l'événement de conversion.

Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs figurent ci-dessous :

Candidat(e) En faveur

(nombre) En faveur

(%) Abstention

(nombre) Abstention

(%) Alain Bouchard 794 096 778 96,94 % 25 055 376 3,06 % Louis Vachon 815 810 685 99,59 % 3 341 469 0,41 % Jean Bernier 814 204 355 99,40 % 4 947 799 0,60 % Karinne Bouchard 779 994 120 95,22 % 39 158 034 4,78 % Eric Boyko 810 573 021 98,95 % 8 579 133 1,05 % Jacques D'Amours 802 840 450 98,01 % 16 311 704 1,99 % Janice L. Fields 810 128 547 98,90 % 9 023 607 1,10 % Eric Fortin 776 214 259 94,76 % 42 937 895 5,24 % Richard Fortin 801 238 927 97,81 % 17 913 227 2,19 % Brian Hannasch 809 072 287 98,77 % 10 079 867 1,23 % Mélanie Kau 766 732 804 93,60 % 52 419 350 6,40 % Marie Josée Lamothe 815 872 625 99,60 % 3 279 529 0,40 % Monique F. Leroux 816 512 424 99,68 % 2 639 730 0,32 % Réal Plourde 802 006 012 97,91 % 17 146 142 2,09 % Daniel Rabinowicz 809 626 247 98,84 % 9 525 907 1,16 % Louis Têtu 810 069 722 98,89 % 9 082 432 1,11 %

