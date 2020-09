LAVAL, QC, le 16 sept. 2020 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « Société ») (TSX: ATD.A) (TSX : ATD.B) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires aujourd'hui et annonce que tous les candidats proposés à titre d'administrateur dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction du 20 juillet 2020 ont été élus par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en ligne ou par procuration.

Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs figurent ci-dessous.

Candidat(e) En faveur

(#) En faveur

(%) Abstention

(#) Abstention

(%) Alain Bouchard 3 110 508 597 98,73 40 159 010 1,27 Mélanie Kau 3 116 387 031 98,91 34 280 576 1,09 Jean Bernier 3 082 869 904 97,85 67 797 703 2,15 Eric Boyko 3 142 238 467 99,73 8 429 140 0,27 Jacques D'Amours 3 103 312 007 98,50 47 355 600 1,50 Janice L. Fields 3 146 511 552 99,87 4 156 055 0,13 Richard Fortin 3 102 643 308 98,48 48 024 299 1,52 Brian Hannasch 3 138 422 206 99,61 12 245 401 0,39 Marie Josée Lamothe 3 147 750 907 99,91 2 916 700 0,09 Monique F. Leroux 3 122 358 515 99,10 28 309 092 0,90 Réal Plourde 3 102 686 800 98,48 47 980 807 1,52 Daniel Rabinowicz 3 144 573 170 99,81 6 094 437 0,19 Louis Têtu 3 144 909 187 99,82 5 758 420 0,18

À propos d'Alimentation Couche-Tard Inc.

Couche-Tard est le chef de file de l'industrie canadienne du commerce de l'accommodation. Aux États-Unis, elle est le plus important exploitant indépendant de magasins d'accommodation en fonction du nombre de magasins exploités par la société. En Europe, Couche-Tard est un chef de file du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark), dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ainsi qu'en Irlande, et a une présence importante en Pologne.

Également, en vertu des contrats de licence, près de 2 350 magasins sont exploités sous la marque Circle K dans 15 autres pays et territoires (Arabie saoudite, Cambodge, Égypte, Émirats arabes unis, Guam, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Jamaïque, Macao, Mexique, Mongolie, Nouvelle-Zélande et Vietnam), ce qui porte à près de 14 350 le nombre de magasins dans le réseau mondial.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés trimestriels et le rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Canada. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce document est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

Renseignements: Relations investisseurs : Jean Marc Ayas, gestionnaire, Relations investisseurs, Tél. : 450-662-6632, poste 4619, [email protected]; Relations médias : Laurence Myre Leroux, Conseillère, Communications globales, Tél.: 450-662-6632, poste 4112, [email protected]

