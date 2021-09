LAVAL, QC, le 1er sept. 2021 /CNW Telbec/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « Société ») (TSX: ATD.A) (TSX : ATD.B) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires aujourd'hui et annonce que tous les candidats proposés à titre d'administrateur dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction du 9 juillet 2021 ont été élus par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en ligne ou par procuration.

Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs figurent ci-dessous.

CANDIDAT(E) EN FAVEUR

(#) EN FAVEUR

(#) ABSTENTION

(#) ABSTENTION

(%) Alain Bouchard 3 011 853 347 98,76 37 828 093 1,24 Mélanie Kau 2 972 677 921 97,48 77 003 519 2,52 Jean Bernier 2 982 830 480 97,81 66 850 960 2,19 Karinne Bouchard 2 998 682 546 98,33 50 998 894 1,67 Eric Boyko 3 039 210 139 99,66 10 471 301 0,34 Jacques D'Amours 3 012 620 931 98,78 37 060 509 1,22 Janice L. Fields 3 047 273 374 99,92 2 408 066 0,08 Richard Fortin 3 011 797 255 98,76 37 884 185 1,24 Brian Hannasch 3 039 962 197 99,68 9 719 243 0,32 Marie Josée Lamothe 3 047 326 185 99,92 2 355 255 0,08 Monique F. Leroux 3 041 945 352 99,75 7 736 088 0,25 Réal Plourde 3 011 812 398 98,76 37 869 042 1,24 Daniel Rabinowicz 3 022 892 368 99,12 26 789 072 0,88 Louis Têtu 3 022 698 693 99,12 26 982 747 0,88 Louis Vachon 2 967 886 399 97,32 81 795 041 2,68

À propos d'Alimentation Couche-Tard Inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 26 pays et territoires et ayant plus de 14 200 magasins, dont approximativement 10 800 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et à Hong Kong RAS. Environ 124 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com .

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Canada. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce document est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

Renseignements: Personnes-ressources : Questions de la part des investisseurs - Relations investisseurs : Relations investisseurs, Tél. : 450-662-6632, poste 4616, [email protected]; Questions de la part des médias - Relations médias, Lisa Koenig, chef de service, Communications globales, Tél.: 450-662-6632, poste 6611, [email protected]

Liens connexes

http://corpo.couche-tard.com