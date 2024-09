LAVAL, QC, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche Tard » ou la « Société ») (TSX : ATD) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires aujourd'hui et annonce que tous les candidats proposés à titre d'administrateur dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction du 10 juillet 2024 ont été élus par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en ligne ou par procuration. Cette année marque le départ à la retraite de Brian Hannasch, qui a démissionné aujourd'hui de son poste d'administrateur de la Société et démissionnera demain de ses fonctions de président-directeur général. Nous sommes heureux d'accueillir le successeur de M. Hannasch, Alex Miller, au sein du conseil d'administration. M. Miller est actuellement Chef de l'exploitation de la Société et assumera ses nouvelles fonctions de président-directeur général demain, le 6 septembre 2024.

Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs figurent ci-dessous :

CANDIDAT(E) EN FAVEUR

(NOMBRE) EN FAVEUR

(%) ABSTENTION

(Nombre) ABSTENTION

(%) Alain Bouchard 742 392 078 94,33 % 44 594 027 5,67 % Louis Vachon 783 496 873 99,56 % 3 489 232 0,44 % Jean Bernier 775 498 172 98,54 % 11 487 933 1,46 % Karinne Bouchard 731 208 696 92,91 % 55 777 409 7,09 % Eric Boyko 740 479 830 94,09 % 46 506 275 5,91 % Marie-Eve D'Amours 748 933 332 95,16 % 38 052 773 4,84 % Janice L. Fields 779 247 768 99,02 % 7 738 337 0,98 % Eric Fortin 728 066 107 92,51 % 58 919 998 7,49 % Richard Fortin 745 612 220 94,74 % 41 373 885 5,26 % Stephen J. Harper 785 962 226 99,87 % 1 023 879 0,13 % Mélanie Kau 549 968 400 69,88 % 237 017 705 30,12 % Marie Josée Lamothe 784 617 520 99,70 % 2 368 585 0,30 % Monique F. Leroux 782 965 463 99,49 % 4 020 642 0,51 % Alex Miller 777 108 819 98,74 % 9 877 286 1,26 % Réal Plourde 745 205 439 94,69 % 41 780 666 5,31 % Louis Têtu 776 402 480 98,66 % 10 583 625 1,34 %

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 31 pays et territoires et ayant plus de 16 800 magasins, dont approximativement 13 100 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 149 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https:// corpo.couche-tard.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, les conflits militaires en cours, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. Notre objectif de synergies repose entre autres sur notre analyse comparative des structures organisationnelles et du niveau actuel des dépenses au sein de notre réseau, ainsi que sur notre capacité à combler l'écart, le cas échéant. Notre objectif de synergies repose également sur notre évaluation des contrats en cours dans les zones géographiques d'opérations et sur la manière dont nous espérons pouvoir renégocier ces contrats pour profiter de notre pouvoir d'achat accru. De plus, notre objectif de synergies suppose que nous serons en mesure d'établir et de maintenir un processus efficace de partage des meilleures pratiques à travers notre réseau. Enfin, notre objectif repose également sur notre capacité à intégrer les activités acquises. Un changement important dans ces faits et hypothèses pourrait avoir un impact significatif sur notre estimation des synergies ainsi que sur le calendrier de mise en œuvre de nos différentes initiatives. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce document est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

