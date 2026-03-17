LAVAL, QC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « société ») (TSX : ATD) annonce ses résultats pour son troisième trimestre terminé le 1er février 2026.

Commentaires de la direction exécutive sur le trimestre

Alex Miller, président et chef de la direction, a déclaré: « Pour un troisième trimestre consécutif, nous avons enregistré une augmentation des ventes par magasin comparable dans toutes les régions géographiques, surpassant une fois de plus notre secteur. Nos clients apprécient la valeur et la simplicité de nos offres -- qu'il s'agisse de nos promotions sur les « combos valeur » ou de nos programmes « soif » et « nicotine », qui, conjugués à des marges unitaires solides sur le carburant et à un engagement croissant envers nos programmes de fidélité, nous donnent un véritable élan dans la mise en oeuvre de notre stratégie Piliers + Croissance. À l'approche du quatrième trimestre de l'exercice 2026, je suis extrêmement fier des équipes qui ont contribué à ces résultats, déterminées à fidéliser nos clients et à concrétiser notre vision : Devenir la destination préférée des gens en déplacement, partout dans le monde. »

Filipe Da Silva, chef de la direction financière, a ajouté: « Nous avons réalisé l'une de nos meilleures performances trimestrielles de ces deux dernières années, avec une augmentation des ventes par magasin comparable à mesure que le trimestre avançait, contribuant ainsi à une croissance solide du BAIIA ajusté1 et du bénéfice net par action. Ces résultats confirment que les actions présentées lors de notre mise à jour stratégique se sont traduites par des résultats mesurables. L'accent continu mis sur l'achalandage, la création de valeur pour nos clients ainsi que la bonne exécution de nos opérations renforcent notre modèle de croissance et favorisent la création de valeur à long terme. »

Faits saillants du trimestre

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société atteignant 757,2 millions $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 641,4 millions $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2025. Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société 1 s'est élevé à approximativement 751,0 millions $, comparativement à 641,0 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, soit une augmentation de 17,2 % .

s'est élevé à approximativement 751,0 millions $, comparativement à 641,0 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, soit une augmentation de 17,2 % . Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société atteignant 0,82 $ par action sur une base diluée pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 0,68 $ par action sur une base diluée, pour le troisième trimestre de l'exercice 2025. Le bénéfice net ajusté par action dilué 1 s'est élevé à 0,81 $, représentant une augmentation de 19,1 % par rapport à 0,68 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

s'est élevé à 0,81 $, représentant une augmentation de 19,1 % par rapport à 0,68 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Revenus totaux tirés des marchandises et services de 5,8 milliards $, soit une augmentation de 8,7 %. Augmentation des ventes de marchandises par magasin comparable 2 de 2,8 % aux États-Unis, de 0,4 % en Europe et autres régions 1 et de 0,3 % au Canada. Augmentation des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées 1 de 2,0 %.

de 2,8 % aux États-Unis, de 0,4 % en Europe et autres régions et de 0,3 % au Canada. Augmentation des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées de 2,0 %. Le pourcentage de marge brute 1 sur les marchandises et services a diminué de 0,1 % aux États-Unis pour s'établir à 33,9 %, de 0,1 % en Europe et autres régions pour s'établir à 38,9 %, alors qu'il a augmenté de 0,1 % au Canada pour s'établir à 32,5 %.

sur les marchandises et services a diminué de 0,1 % aux États-Unis pour s'établir à 33,9 %, de 0,1 % en Europe et autres régions pour s'établir à 38,9 %, alors qu'il a augmenté de 0,1 % au Canada pour s'établir à 32,5 %. Les volumes de carburant pour le transport routier par magasin comparable ont diminué de 0,4 % aux États-Unis, de 1,6 % en Europe et autres régions, alors qu'ils ont augmenté de 4,2 % au Canada.

Augmentation de la marge brute unitaire 1 sur le carburant pour le transport routier de 3,43 ¢ par gallon aux États-Unis, pour s'établir à 47,71 ¢ par gallon, augmentation de 1,58 ¢ US par litre en Europe et autres régions, pour s'établir à 10,87 ¢ US par litre, et augmentation de 2,28 ¢ CA par litre au Canada, pour s'établir à 15,82 ¢ CA par litre.

sur le carburant pour le transport routier de 3,43 ¢ par gallon aux États-Unis, pour s'établir à 47,71 ¢ par gallon, augmentation de 1,58 ¢ US par litre en Europe et autres régions, pour s'établir à 10,87 ¢ US par litre, et augmentation de 2,28 ¢ CA par litre au Canada, pour s'établir à 15,82 ¢ CA par litre. Excellente utilisation du bassin de projets avec la construction de 37 magasins et la relocalisation ou la reconstruction de 8 magasins, ce qui porte le total à 80 magasins depuis le début de l'exercice 2026. Au 1er février 2026, 58 autres magasins étaient en construction et devraient ouvrir leurs portes au cours des prochains trimestres.

____________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS®. 2 Cette mesure représente la croissance (diminution) des revenus cumulés de marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus de marchandises sont définis comme les revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services.

Aperçu du troisième trimestre de l'exercice 2026

Pour son troisième trimestre terminé le 1er février 2026, Couche-Tard annonce un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société de 757,2 millions $, soit un bénéfice par action de 0,82 $ sur une base diluée, comparativement à 641,4 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2025, soit 0,68 $ par action sur une base diluée. Les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2026 ont été affectés par un gain de change net de 13,5 millions $ avant impôts et par des frais d'acquisition de 3,9 millions $ avant impôts. Les résultats du trimestre comparable de l'exercice 2025 ont été affectés par un gain de change net de 12,3 millions $ avant impôts et par des frais d'acquisition de 8,7 millions $ avant impôts. En excluant ces éléments, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société1 s'est élevé approximativement à 751,0 millions $, ou 0,81 $ par action sur une base diluée pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 641,0 millions $, ou 0,68 $ par action sur une base diluée pour le trimestre correspondant de l'exercice 2025, soit une augmentation du bénéfice net ajusté par action dilué1 de 19,1 %. Cette augmentation s'explique principalement par la contribution des acquisitions, par l'augmentation de la marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier et par la croissance organique de nos activités d'accommodation dans toutes nos régions géographiques, partiellement contrebalancées par l'impact de l'inflation et des investissements stratégiques sur les frais d'exploitation et sur l'amortissement. Les données financières sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.



____________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS®.

Événements importants du troisième trimestre de l'exercice 2026

Au cours du troisième trimestre et des trois premiers trimestres de l'exercice 2026, nous avons racheté 12,9 millions et 29,6 millions d'actions, respectivement. Ces rachats ont été conclus pour des montants de 684,4 millions $ et 1,6 milliard $, incluant 13,5 millions $ et 30,9 millions $ liés aux taxes, respectivement. Subséquemment à la fin du trimestre, nous avons racheté 0,4 million d'actions pour un montant de 21,6 millions $.

Changements dans notre réseau au cours du troisième trimestre de l'exercice 2026

Nous avons acquis 12 magasins corporatifs, ce qui porte le total à 26 magasins corporatifs acquis dans le cadre de diverses transactions depuis le début de l'exercice 2026. Ces transactions ont été financées à même la trésorerie disponible.

Au cours du trimestre, nous avons complété la construction de 37 magasins et la relocalisation ou la reconstruction de 8 magasins, ce qui porte le total à 80 magasins depuis le début de l'exercice 2026. Au 1er février 2026, 58 autres magasins étaient en construction et devraient ouvrir au cours des prochains trimestres.

Sommaire des mouvements dans notre réseau de magasins

Le tableau suivant présente certaines informations concernant le mouvement des magasins de notre réseau au cours de la période de 16 semaines terminée le 1er février 2026(1) :



Période de 16 semaines terminée le 1er février 2026 Types de magasins Corporatifs

CODO

DODO

Franchisés et autres affiliés

Total Nombre de magasins au début de la période 10 710

1 376

1 398

1 153

14 637 Acquisitions 12

--

--

--

12 Ouvertures / constructions / ajouts 37

--

3

10

50 Fermetures / dispositions / retraits (46)

(4)

(24)

(31)

(105) Conversions de magasins 9

(10)

(3)

4

-- Nombre de magasins à la fin de la période 10 722

1 362

1 374

1 136

14 594 Magasins Circle K exploités sous licence















2 682 Nombre total de magasins dans le réseau















17 276 Nombre de stations de carburant automatisées incluses dans le solde de fin de période 1 165

2

102

--

1 269

(1) Les magasins faisant partie du réseau de Circle K Belgium SA sont inclus à 100 %, alors que les magasins exploités par le biais de notre coentreprise RDK sont inclus à 50 %.

Données sur les taux de change

Nous présentons nos données en dollars américains, ce qui procure une information plus pertinente compte tenu de la prédominance de nos opérations aux États-Unis.

Le tableau suivant présente des renseignements sur les taux de change en fonction des taux de clôture, indiqués en dollars américains par unité monétaire comparative :



Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le

1er février 2026 2 février 2025 1er février 2026 2 février 2025 Moyenne pour la période(1)







Dollar canadien 0,7191 0,7073 0,7228 0,7223 Couronne norvégienne 0,0993 0,0897 0,0990 0,0919 Couronne suédoise 0,1072 0,0917 0,1057 0,0938 Couronne danoise 0,1561 0,1414 0,1554 0,1443 Zloty 0,2757 0,2458 0,2732 0,2509 Euro 1,1658 1,0550 1,1604 1,0769 Dollar de Hong Kong 0,1285 0,1286 0,1281 0,1283

(1) Calculée en prenant la moyenne des taux de change à la clôture de chaque jour de la période indiquée.

Pour l'analyse des résultats consolidés, l'incidence de la conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères est définie comme l'impact de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes, européennes, asiatiques et corporatives. Les écarts de conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères sont déterminés comme étant la différence entre les résultats de la période correspondante en devises locales convertis au taux de change moyen de la période en cours et les résultats de la période correspondante en devises locales convertis au taux de change moyen de la période correspondante.

Analyse sommaire des résultats consolidés pour le troisième trimestre et les trois premiers trimestres de l'exercice 2026

Le tableau suivant présente certaines informations concernant nos opérations pour les périodes de 16 et 40 semaines terminées le 1er février 2026 et le 2 février 2025, et l'analyse des résultats de cette section devrait être lue conjointement avec le tableau ci-dessous. Les résultats de nos opérations en Europe et en Asie sont présentés ensemble sous Europe et autres régions.



Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 1er février 2026 2 février 2025 Variation % 1er février 2026 2 février 2025 Variation % Données sur les résultats d'exploitation :











Revenus tirés des marchandises et services(1) :











États-Unis 3 888,2 3 591,0 8,3 10 128,1 9 564,4 5,9 Europe et autres régions 1 193,1 1 036,3 15,1 3 110,3 2 758,5 12,8 Canada 669,8 665,3 0,7 1 883,2 1 849,7 1,8 Total des revenus tirés des marchandises et services 5 751,1 5 292,6 8,7 15 121,6 14 172,6 6,7 Ventes de carburant pour le transport routier :











États-Unis 8 442,7 8 205,5 2,9 22 442,4 22 639,5 (0,9) Europe et autres régions 5 869,7 5 556,1 5,6 15 009,2 14 860,7 1,0 Canada 1 545,7 1 657,1 (6,7) 3 990,9 4 458,8 (10,5) Total des ventes de carburant pour le transport routier 15 858,1 15 418,7 2,8 41 442,5 41 959,0 (1,2) Autres revenus(2) :











États-Unis 15,0 12,6 19,0 39,2 36,6 7,1 Europe et autres régions 171,3 169,4 1,1 390,9 392,0 (0,3) Canada 10,2 10,2 -- 24,5 26,1 (6,1) Total des autres revenus 196,5 192,2 2,2 454,6 454,7 -- Total des ventes 21 805,7 20 903,5 4,3 57 018,7 56 586,3 0,8 Marge brute sur les marchandises et services(1)(3) :











États-Unis 1 316,4 1 220,2 7,9 3 478,9 3 237,3 7,5 Europe et autres régions 464,6 404,5 14,9 1 210,4 1 075,8 12,5 Canada 218,0 215,6 1,1 630,7 620,7 1,6 Marge brute totale sur les marchandises et services 1 999,0 1 840,3 8,6 5 320,0 4 933,8 7,8 Marge brute sur le carburant pour le transport routier(3) :











États-Unis 1 387,9 1 204,6 15,2 3 437,0 3 253,7 5,6 Europe et autres régions 574,2 483,2 18,8 1 525,8 1 307,5 16,7 Canada 205,5 166,3 23,6 493,7 427,0 15,6 Marge brute totale sur le carburant pour le transport routier 2 167,6 1 854,1 16,9 5 456,5 4 988,2 9,4 Marge brute sur les autres revenus(2)(3) :











États-Unis 14,9 11,7 27,4 39,1 30,4 28,6 Europe et autres régions 44,8 49,1 (8,8) 117,9 111,9 5,4 Canada 9,1 9,0 1,1 22,7 24,0 (5,4) Marge brute totale sur les autres revenus 68,8 69,8 (1,4) 179,7 166,3 8,1 Marge brute totale(3) 4 235,4 3 764,2 12,5 10 956,2 10 088,3 8,6 Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration 2 364,6 2 136,0 10,7 5 860,8 5 418,4 8,2 Perte (gain) sur la cession d'immobilisations et d'autres actifs 2,3 3,7 (37,8) (59,2) (39,7) 49,1 Amortissement et perte de valeur 723,9 656,2 10,3 1 785,8 1 564,6 14,1 Bénéfice d'exploitation 1 144,6 968,3 18,2 3 368,8 3 145,0 7,1 Frais financiers nets 185,5 159,6 16,2 439,2 392,5 11,9 Bénéfice net 757,5 645,0 17,4 2 286,9 2 150,1 6,4 Moins: Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (0,3) (3,6) (91,7) (6,6) (9,1) (27,5) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 757,2 641,4 18,1 2 280,3 2 141,0 6,5 Données par action :











Bénéfice net par action de base (dollars par action) 0,82 0,68 20,6 2,44 2,25 8,4 Bénéfice net par action dilué (dollars par action) 0,82 0,68 20,6 2,43 2,25 8,0 Bénéfice net ajusté par action dilué (dollars par action)(3) 0,81 0,68 19,1 2,37 2,25 5,3



Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 1er février 2026 2 février 2025 Variation % 1er février 2026 2 février 2025 Variation % Autres données d'exploitation :











Pourcentage de marge brute sur les marchandises et services(1)(3) :











Consolidé 34,8 % 34,8 % -- 35,2 % 34,8 % 0,4 États-Unis 33,9 % 34,0 % (0,1) 34,3 % 33,8 % 0,5 Europe et autres régions 38,9 % 39,0 % (0,1) 38,9 % 39,0 % (0,1) Canada 32,5 % 32,4 % 0,1 33,5 % 33,6 % (0,1) Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable(4) :











Consolidé(3)(5) 2,0 % 0,5 %

1,8 % (1,0 %)

États-Unis(5)(6) 2,8 % (0,1 %)

1,5 % (0,9 %)

Europe et autres régions(3)(7) 0,4 % 0,2 %

1,5 % (1,0 %)

Canada(5)(6) 0,3 % 2,8 %

3,1 % (1,0 %)

Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier(3) :











États-Unis (cents par gallon) 47,71 44,28 7,7 46,02 46,02 -- Europe et autres régions (cents par litre) 10,87 9,29 17,0 11,23 9,48 18,5 Canada (cents CA par litre) 15,82 13,54 16,8 15,11 13,35 13,2 Volume total de carburant pour le transport routier vendu :











États-Unis (millions de gallons) 2 909,2 2 720,7 6,9 7 467,7 7 069,5 5,6 Europe et autres régions (millions de litres) 5 283,5 5 204,0 1,5 13 586,9 13 791,7 (1,5) Canada (millions de litres) 1 804,1 1 735,9 3,9 4 518,6 4 425,9 2,1 Croissance (diminution) du volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable(5) :











États-Unis (0,4 %) (3,0 %)

(0,6 %) (2,1 %)

Europe et autres régions(7) (1,6 %) (0,9 %)

(1,5 %) (0,8 %)

Canada 4,2 % 3,6 %

2,7 % 0,9 %



(en millions de dollars US, sauf indication contraire) Au 1er février 2026 Au 27 avril 2025 Variation $ Données tirées du bilan :





Actif total 40 893,5 38 301,9 2 591,6 Dettes portant intérêt(3) 15 778,9 13 956,3 1 822,6 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société 15 591,1 14 946,8 644,3 Ratios d'endettement(3) :





Dette nette portant intérêt / capitalisation totale 0,48 : 1 0,44 : 1

Ratio d'endettement 2,25 : 1 1,96 : 1

Rentabilité(3) :





Rendement des capitaux propres 18,3 % 18,3 %

Rendement des capitaux investis 12,4 % 12,2 %



(1) Comprend les revenus tirés des redevances de franchisage, des royautés et des remises sur certains achats effectués par les franchisés et les affiliés ainsi que de la vente en gros de marchandises. Les redevances de franchisage des magasins internationaux sous licence sont incluses sous les États-Unis. (2) Comprend les revenus tirés de la location d'actifs et de la vente d'énergie pour les moteurs stationnaires et de carburant pour le secteur de l'aviation. (3) Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement à nos mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS, ainsi que notre mesure de gestion du capital. (4) Cette mesure représente la croissance (diminution) des revenus cumulés de marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus des marchandises sont définis comme les revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services. (5) Pour les magasins corporatifs seulement. (6) Calculé sur la base des monnaies fonctionnelles respectives. (7) La croissance (diminution) des ventes de marchandise par magasin comparable et la croissance (diminution) du volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable pour l'Europe et autres régions comprend les résultats de l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE à partir du 28 décembre 2023.

Chiffre d'affaires

Notre chiffre d'affaires a atteint 21,8 milliards $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, en hausse de 902,2 millions $, soit une augmentation de 4,3 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2025, principalement attribuable à l'impact de la conversion en dollars américains de nos opérations européennes, à la contribution des acquisitions, à la croissance organique et à la hausse des revenus de nos activités de vente en gros de carburant, partiellement contrebalancés par un prix de vente moyen moins élevé du carburant pour le transport routier et par l'impact de la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 811,0 millions $ sur nos revenus du troisième trimestre.

Pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2026, notre chiffre d'affaires a augmenté de 432,4 millions $, ou 0,8 %, par rapport à l'exercice 2025, principalement attribuable à l'impact de la conversion en dollars américains de nos opérations européennes, à la contribution des acquisitions, à la croissance organique et à l'effet net de changements organiques à notre réseau, partiellement contrebalancées par un prix de vente moyen moins élevé du carburant pour le transport routier, à la faiblesse de la demande de carburant en Europe et autres régions, ainsi qu'à l'impact de la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 1,5 milliard $ sur nos revenus.

Revenus tirés des marchandises et services

Le total des revenus tirés des marchandises et services s'est élevé à 5,8 milliards $ au troisième trimestre de l'exercice 2026, soit une augmentation de 458,5 millions $, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 108,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 351,0 millions $, ou 6,6 %, est principalement attribuable à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 205,0 millions $, et à la croissance organique, partiellement contrebalancées par l'impact de la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo, qui a totalisé environ 23,0 millions $. Les ventes de marchandises par magasin comparable ont augmenté de 2,8 % aux États-Unis, soutenues par une bonne exécution de notre offre alimentaire et à la croissance continue de nos promotions sur les « combos valeur ». Les ventes de marchandises par magasin comparable ont augmenté de 0,4 % en Europe et autres régions1 et de 0,3 % au Canada. Le succès croissant de notre offre alimentaire, ainsi que l'expansion de la catégorie des breuvages embouteillés et des autres produits de nicotine, ont contribué à notre croissance dans la plupart de nos régions géographiques, mais ont été partiellement contrebalancés par les défis de l'industrie de la cigarette.

Pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2026, les revenus de marchandises et services ont augmenté de 949,0 millions $, ou 6,7 %, par rapport à l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 187,0 millions $. Les ventes de marchandises par magasin comparable ont augmenté de 1,5 % aux États-Unis, de 1,5 % en Europe et autres régions1, et de 3,1 % au Canada.

Ventes de carburant pour le transport routier

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, le total des ventes de carburant pour le transport routier s'est élevé à 15,9 milliards $, soit une augmentation de 439,4 millions $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 685,0 millions $. La diminution résiduelle d'environ 246,0 millions $, ou 1,6 %, est principalement attribuable à un prix de vente moyen moins élevé du carburant pour le transport routier, dont l'impact a totalisé environ 952,0 millions $, et à l'impact de la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo, qui a totalisé environ 51,0 millions $, partiellement contrebalancés par la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 571,0 millions $, et par la hausse des revenus de nos activités de vente en gros de carburant. Les volumes de carburant pour le transport routier par magasin comparable ont diminué de 0,4 % aux États-Unis et de 1,6 % en Europe et autres régions, les deux régions ayant été affectées par une demande plus faible, alors qu'ils ont augmenté de 4,2 % au Canada, affectés favorablement par une bonne exécution et par la croissance du marché.

Pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2026, les ventes de carburant pour le transport routier ont diminué de 516,5 millions $, ou 1,2 %, par rapport à l'exercice 2025, principalement attribuable à des raisons similaires à celles du troisième trimestre. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 1,3 milliard $. Les volumes de carburant pour le transport routier par magasin comparable ont diminué de 0,6 % aux États-Unis et de 1,5 % en Europe et autres régions, alors qu'ils ont augmenté de 2,7 % au Canada.

___________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS.

Le tableau suivant donne un aperçu du prix de vente moyen sur le carburant pour le transport routier de nos magasins corporatifs dans nos différents marchés pour les huit derniers trimestres. Le prix de vente moyen du carburant pour le transport routier correspond aux ventes de carburant pour le transport routier divisées par le volume de carburant pour le transport routier vendu :

Trimestre 4e 1er 2e 3ᵉ Moyenne

pondérée Période de 52 semaines terminée le 1er février 2026











États-Unis (dollars US par gallon) 3,09 3,06 3,07 2,89 3,02

Europe et autres régions (cents US par litre) 115,07 118,99 124,25 124,86 121,04

Canada (cents CA par litre) 133,74 125,55 126,13 120,48 125,88 Période de 52 semaines terminée le 2 février 2025











États-Unis (dollars US par gallon) 3,40 3,44 3,22 3,03 3,26

Europe et autres régions (cents US par litre) 125,90 120,73 115,46 114,06 118,84

Canada (cents CA par litre) 143,91 149,20 140,32 137,05 142,19

Autres revenus

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, le total des autres revenus s'est élevé à 196,5 millions $, soit une augmentation de 4,3 millions $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 19,0 millions $. La diminution résiduelle d'environ 15,0 millions $, ou 7,8 %, est principalement attribuable à une diminution de revenus de nos produits de mazout pour le chauffage découlant d'une baisse de la demande et du prix de vente.

Pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2026, le total des autres revenus s'est élevé à 454,6 millions $, soit une diminution de 0,1 million $ par rapport à l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 33,0 millions $. La diminution résiduelle de 33,0 millions $, ou 7,3 %, est principalement attribuable à des raisons similaires à celles du troisième trimestre.

Marge brute1

Notre marge brute a atteint 4,2 milliards $ au troisième trimestre de l'exercice 2026, en hausse de 471,2 millions $, ou 12,5 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2025, principalement attribuable à la contribution des acquisitions, à l'amélioration de la marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier, ainsi qu'à la croissance organique, partiellement contrebalancées par l'impact de la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 104,0 millions $.

Pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2026, notre marge brute a augmenté de 867,9 millions $, ou 8,6 %, comparativement aux trois premiers trimestres de l'exercice 2025, principalement attribuable à des raisons similaires à celles du troisième trimestre. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 191,0 millions $.

___________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS.

Marge brute sur les marchandises et services

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, notre marge brute sur les marchandises et services a été de 2,0 milliards $, soit une augmentation de 158,7 millions $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 44,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 115,0 millions $, ou 6,2 %, est principalement attribuable à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 71,0 millions $, ainsi qu'à la croissance organique, partiellement contrebalancées par l'impact de la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo, qui a totalisé environ 8,0 millions $. Notre pourcentage de marge brute1 sur les marchandises et services a diminué de 0,1 % aux États-Unis pour s'établir à 33,9 %, de 0,1 % en Europe et autres régions pour s'établir à 38,9 %, et a augmenté de 0,1 % au Canada pour s'établir à 32,5 %.

Au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2026, notre marge brute sur les marchandises et services s'est établie à 5,3 milliards $, soit une augmentation de 386,2 millions $ par rapport aux trois premiers trimestres de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 77,0 millions $. Notre pourcentage de marge brute1 sur les marchandises et services a augmenté de 0,5 % aux États-Unis pour s'établir à 34,3 %, a diminué de 0,1 % en Europe et autres régions pour s'établir à 38,9 %, et de 0,1 % au Canada pour s'établir à 33,5 %.

Marge brute sur le carburant pour le transport routier

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, notre marge brute sur le carburant pour le transport routier a été de 2,2 milliards $, soit une augmentation de 313,5 millions $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 55,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 259,0 millions $, ou 14,0 %, est principalement attribuable à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 100,0 millions $, et à l'amélioration de la marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier dans toutes les régions, partiellement contrebalancées par l'impact de la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo, qui a totalisé environ 8,0 millions $. Aux États-Unis, notre marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier s'est établie à 47,71 ¢ par gallon, soit une hausse de 3,43 ¢ par gallon, en Europe et autres régions, elle s'est établie à 10,87 ¢ US par litre, soit une hausse de 1,58 ¢ US par litre, et au Canada, elle s'est établie à 15,82 ¢ CA par litre, soit une hausse de 2,28 ¢ CA par litre. Les marges unitaires sur le carburant sont demeurées saines à travers notre réseau, en raison du travail continu sur l'optimisation de notre chaîne d'approvisionnement et d'une bonne exécution dans nos magasins.

Au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2026, notre marge brute sur le carburant pour le transport routier a été de 5,5 milliards $, soit une augmentation de 468,3 millions $ par rapport aux trois premiers trimestres de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 102,0 millions $. La marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier s'est établie à 46,02 ¢ par gallon aux États-Unis, à 11,23 ¢ US par litre en Europe et autres régions, et à 15,11 ¢ CA par litre au Canada.

___________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS.

Le tableau suivant fournit certaines informations relatives aux marges brutes unitaires1 sur le carburant pour le transport routier provenant de nos magasins corporatifs aux États-Unis et à l'impact des frais liés aux modes de paiement électronique pour les huit derniers trimestres :

(en cents US par gallon)









Trimestre 4ᵉ 1 ᵉʳ 2ᵉ 3ᵉ Moyenne

pondérée Période de 52 semaines terminée le 1er février 2026









Avant déduction des frais liés aux modes de paiement électronique 43,86 44,81 46,92 49,26 46,47 Frais liés aux modes de paiement électronique(1) 6,09 5,34 5,62 5,49 5,62 Déduction faite des frais liés aux modes de paiement électronique 37,77 39,47 41,30 43,77 40,85 Période de 52 semaines terminée le 2 février 2025









Avant déduction des frais liés aux modes de paiement électronique 39,28 49,49 47,57 45,35 45,45 Frais liés aux modes de paiement électronique(1) 6,03 6,16 6,02 5,84 6,00 Déduction faite des frais liés aux modes de paiement électronique 33,25 43,33 41,55 39,51 39,45

(1) Les dépenses liées aux modes de paiement électronique sont déterminées en attribuant la partie du total des dépenses liées aux modes de paiement électronique, qui sont incluses dans les Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration, réputée liée aux transactions de carburant pour le transport routier de nos magasins corporatifs aux États-Unis.

Le tableau suivant présente les marges brutes unitaires1 sur le carburant pour le transport routier de notre réseau en Europe et autres régions, ainsi qu'au Canada, pour les huit derniers trimestres :

Trimestre 4e 1er 2e 3ᵉ Moyenne

pondérée Période de 52 semaines terminée le 1er février 2026









Europe et autres régions (cents US par litre) 9,57 11,41 11,51 10,87 10,84 Canada (cents CA par litre) 14,05 14,21 15,07 15,82 14,88 Période de 52 semaines terminée le 2 février 2025









Europe et autres régions (cents US par litre) 8,30 8,68 10,51 9,29 9,21 Canada (cents CA par litre) 13,68 13,11 13,35 13,54 13,42

Généralement, les marges brutes sur le carburant pour le transport routier1 peuvent être volatiles d'un trimestre à l'autre, mais tendent à être plus stables sur des périodes plus longues. En Europe et autres régions, la volatilité des marges sur le carburant est influencée par la durée de la chaîne d'approvisionnement due à un modèle plus intégré. En Europe et autres régions, ainsi qu'au Canada, les frais liés aux modes de paiement électronique ne sont pas aussi volatiles qu'aux États-Unis.

Marge brute sur les autres revenus

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, notre marge brute sur les autres revenus a été de 68,8 millions $, soit une diminution de 1,0 million $, ou 1,4 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 6,0 millions $.

Au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2026, notre marge brute sur les autres revenus a été de 179,7 millions $, soit une augmentation de 13,4 millions $, ou 8,1 %, par rapport à l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 10,0 millions $.

Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration (« frais d'exploitation »)

Pour le troisième trimestre et les trois premiers trimestres de l'exercice 2026, les frais d'exploitation ont augmenté de 10,7 % et de 8,2 %, respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice 2025. La croissance normalisée des frais d'exploitation1 était de 4,0 % et de 3,3 %, respectivement, telle que présentée dans le tableau suivant :



Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le

1er février 2026 2 février 2025 1er février 2026 2 février 2025 Croissance des frais d'exploitation, telle que publiée 10,7 % 8,1 % 8,2 % 11,0 % Ajustements :







Augmentation provenant des frais d'exploitation additionnels liés aux acquisitions (4,4 %) (6,1 %) (3,4 %) (8,4 %) (Augmentation) diminution générée par l'effet net de la conversion de devises (2,8 %) 1,0 % (2,0 %) 0,4 % Diminution générée par les variations des frais liés aux modes de paiement électronique, excluant les acquisitions et les dispositions 0,4 % -- 0,6 % -- Augmentation nette provenant des frais d'intégration de systèmes additionnels liés aux acquisitions (0,3 %) (0,3 %) (0,3 %) (0,2 %) Diminution provenant des frais d'exploitation liés aux dispositions 0,3 % -- 0,3 % -- Diminution (augmentation) nette des frais d'acquisition constatés dans les résultats 0,2 % (0,1 %) -- -- Impact de (l'augmentation) la diminution nette des changements dans notre réseau de magasins corporatifs, excluant les acquisitions, les dispositions et les frais liés aux modes de paiement électronique (0,1 %) 0,3 % (0,1 %) 0,2 % Croissance normalisée des frais d'exploitation1 4,0 % 2,9 % 3,3 % 3,0 %

La croissance normalisée des frais d'exploitation1 pour le troisième trimestre de l'exercice 2026 est principalement attribuable aux pressions inflationnistes, aux investissements supplémentaires pour soutenir nos initiatives stratégiques, ainsi qu'aux investissements visant à soutenir l'accélération de notre programme d'offre alimentaire et à assurer que nos magasins soient toujours prêts à servir nos clients, partiellement contrebalancés par les efforts stratégiques continus pour contrôler nos dépenses.

Au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2026, notre approche disciplinée en matière de frais d'exploitation continue d'être mise en évidence par la croissance normalisée de nos frais d'exploitation1, qui est demeurée près de l'inflation moyenne observée dans l'ensemble de notre réseau. Cette approche éprouvée nous place en bonne position pour contrôler la croissance normalisée de nos frais d'exploitation1 au fil du temps.

_________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS.

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA1 ») et BAIIA ajusté1

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, le BAIIA s'est chiffré à 1,9 milliard $, soit une augmentation de 245,6 millions $, ou 15,0 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2025. Le BAIIA ajusté du troisième trimestre de l'exercice 2026 a augmenté de 240,7 millions $, ou 14,7 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2025, principalement attribuable à l'amélioration de la marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier, à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 79,0 millions $, ainsi qu'à la croissance organique de nos activités d'accommodation, partiellement contrebalancées par l'impact de la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo, qui a totalisé environ 9,0 millions $. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 45,0 millions $.

Au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2026, le BAIIA s'est chiffré à 5,2 milliards $, soit une augmentation de 445,3 millions $, ou 9,4 %, comparativement aux trois premiers trimestres de l'exercice 2025. Le BAIIA ajusté pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2026 a augmenté de 380,3 millions $, ou 8,0 %, comparativement aux trois premiers trimestres de l'exercice 2025, principalement attribuable à des raisons similaires à celles du troisième trimestre. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 88,0 millions $.

_______________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS.

Amortissement et perte de valeur (« amortissement »)

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, notre dépense d'amortissement a augmenté de 67,7 millions $, ou 10,3 %, comparativement au troisième trimestre de l'exercice 2025, principalement attribuable aux investissements réalisés par l'entremise d'acquisitions d'entreprises, qui ont totalisé environ 28,0 millions $, aux remplacements d'équipements, ainsi qu'à l'amélioration continue de notre réseau. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact défavorable net d'environ 22,0 millions $.

Pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2026, notre dépense d'amortissement a augmenté de 221,2 millions $, comparativement aux trois premiers trimestres de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact défavorable net d'environ 37,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 184,0 millions $, ou 11,8 %, est principalement attribuable à des raisons similaires à celles du troisième trimestre.

Frais financiers nets

Les frais financiers nets pour le troisième trimestre et les trois premiers trimestres de l'exercice 2026 ont totalisé 185,6 millions $ et 439,2 millions $, respectivement soit une augmentation de 26,0 millions $ et de 46,7 millions $, respectivement comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice 2025. Une partie de la variation s'explique par certains éléments qui ne sont pas considérés comme indicatifs des tendances futures, comme le montre le tableau ci-dessous :



Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le (en millions de dollars US) 1er février 2026 2 février 2025 Variation 1er février 2026 2 février 2025 Variation Frais financiers nets, tels que publiés 185,6 159,6 26,0 439,2 392,5 46,7 Expliqués par :











Gain de change net 13,4 12,3 1,1 36,6 23,5 13,1 Variation de la juste valeur des instruments financiers classifiés à la juste valeur par le biais du résultat net (0,1) 0,8 (0,9) 0,9 (1,1) 2,0 Variation résiduelle 198,9 172,7 26,2 476,7 414,9 61,8

La variation résiduelle pour le troisième trimestre et les trois premiers trimestres de l'exercice 2026 est partiellement attribuable à une dette moyenne à court terme et long terme plus élevée en lien avec nos récentes acquisitions.

Impôts sur les bénéfices

Le troisième trimestre de l'exercice 2026 affiche un taux d'imposition de 21,8 % comparativement à 21,0 % pour le trimestre correspondant de l'exercice 2025. L'augmentation provient principalement de l'impact d'une composition différente de nos revenus dans les différentes juridictions dans lesquelles nous opérons.

Les trois premiers trimestres de l'exercice 2026 affichent un taux d'imposition de 22,6 %, similaire à celui de la période comparable de l'exercice 2025.

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société et bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société1

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société du troisième trimestre de l'exercice 2026 s'est chiffré à 757,2 millions $, comparativement à 641,4 millions $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2025, soit une augmentation de 115,8 millions $, ou 18,1 %. Le bénéfice net par action dilué s'est quant à lui chiffré à 0,82 $, comparativement à 0,68 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un effet positif net d'environ 22,0 millions $ sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société du troisième trimestre de l'exercice 2026.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société pour le troisième trimestre de l'exercice 2026 s'est chiffré approximativement à 751,0 millions $, comparativement à 641,0 millions $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2025, soit une augmentation de 110,0 millions $, ou 17,2 %. Le bénéfice net ajusté par action dilué1 s'est chiffré à 0,81 $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 0,68 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2025, soit une augmentation de 19,1 %.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société des trois premiers trimestres de l'exercice 2026 s'est chiffré à 2,3 milliards $, soit une augmentation de 139,3 millions $, ou 6,5 %, par rapport aux trois premiers trimestres de l'exercice 2025. Le bénéfice net par action dilué s'est quant à lui chiffré à 2,43 $, comparativement à 2,25 $ pour la période correspondante de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un effet positif net d'environ 48,0 millions $ sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2026.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2026 s'est chiffré à 2,2 milliards $, soit une augmentation de 86,0 millions $, ou 4,0 %, comparativement aux trois premiers trimestres de l'exercice 2025. Le bénéfice net ajusté par action dilué1 s'est chiffré à 2,37 $ pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2026, comparativement à 2,25 $ pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2025, soit une augmentation de 5,3 %.

___________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS.

Dividendes

Lors de sa réunion du 17 mars 2026, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 21,5 ¢ CA par action pour le troisième trimestre de l'exercice 2026 aux actionnaires inscrits au 26 mars 2026 et a approuvé son paiement pour le 9 avril 2026. Il s'agit d'un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

Mesures non conformes aux normes comptables IFRS

Afin de fournir plus d'informations sur la performance de la société, les informations financières incluses dans nos documents financiers contiennent certaines données qui ne sont pas des mesures de performance reconnues par les normes comptables IFRS® telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (« normes comptables IFRS ») et qui sont également calculées sur une base ajustée en excluant certains éléments spécifiques. Ces mesures de performance s'appellent les « mesures non conformes aux normes comptables IFRS ». Nous croyons que ces mesures non conformes aux normes comptables IFRS sont utiles à la direction, aux investisseurs ainsi qu'aux analystes, car elles fournissent plus d'informations pour mesurer la performance et la situation financière de la société.

Les mesures financières non conformes aux normes comptables IFRS suivantes sont utilisées dans nos divulgations financières :

Marge brute ;

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA ») et BAIIA ajusté ;

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société ;

Dette nette portant intérêt.

Les ratios non conformes aux normes comptables IFRS suivants sont utilisés dans nos divulgations financières :

Pourcentage de marge brute sur les marchandises et services et marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier ;

Croissance normalisée des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration ;

Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées ;

Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et autres régions ;

Bénéfice net ajusté par action dilué ;

Ratio d'endettement ;

Rendement des capitaux propres et rendement des capitaux investis.

La mesure de gestion du capital suivante est utilisée dans nos divulgations financières :

Dette nette portant intérêt / capitalisation totale.

Des mesures financières supplémentaires sont également utilisées dans nos divulgations financières et ces mesures sont décrites lorsqu'elles sont présentées.

Les mesures financières et les ratios non conformes aux normes comptables IFRS, ainsi que la mesure de gestion du capital, sont principalement dérivés des états financiers consolidés, mais n'ont pas de sens normalisé prescrit par les normes comptables IFRS. Ces mesures non conformes aux normes comptables IFRS ne doivent pas être considérées séparément ou comme substituts à des mesures financières reconnues par les normes comptables IFRS. De plus, nos méthodes de calcul des mesures non conformes aux normes comptables IFRS peuvent différer de celles utilisées par d'autres sociétés ouvertes. Toute modification ou reformulation pourrait avoir une incidence significative. Ces mesures peuvent aussi être présentées sur une base pro forma, en tenant compte des acquisitions et des nouvelles normes comptables, si celles-ci ont un impact matériel.

Marge brute. La Marge brute se compose du Chiffre d'affaires moins le Coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur. Cette mesure est jugée utile pour évaluer la performance sous-jacente de nos activités.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du Chiffre d'affaires et du Coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur, selon les normes comptables IFRS, à la Marge brute :



Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le (en millions de dollars US) 1er février 2026 2 février 2025 1er février 2026 2 février 2025 Chiffre d'affaires 21 805,7 20 903,5 57 018,7 56 586,3 Coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur 17 570,3 17 139,3 46 062,5 46 498,0 Marge brute 4 235,4 3 764,2 10 956,2 10 088,3

Veuillez noter que le même rapprochement s'applique à la détermination de la marge brute par catégorie et par géographie présentée dans la section « Analyse sommaire des résultats consolidés ».

Pourcentage de marge brute sur les marchandises et services. Le pourcentage de marge brute sur les marchandises et services correspond à la Marge brute sur les marchandises et services divisée par les Revenus tirés des marchandises et services. Ces deux mesures sont présentées dans la section « Analyse sommaire des résultats consolidés ». Le pourcentage de marge brute sur les marchandises et services est jugé utile pour évaluer l'efficacité avec laquelle nous générons une marge brute par dollar de revenu.

Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier. La Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier correspond à la Marge brute sur le carburant pour le transport routier divisée par le Volume total de carburant pour le transport routier vendu. Pour les États-Unis et l'Europe et autres régions, ces deux mesures sont présentées dans la section « Analyse sommaire des résultats consolidés ». Pour le Canada, cette mesure est présentée en monnaie fonctionnelle et le tableau ci-dessous présente un rapprochement, pour le carburant pour le transport routier, des Ventes et du Coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur, selon les normes comptables IFRS, à la Marge brute et à la marge brute unitaire du carburant pour le transport routier qui en résulte. Cette mesure est jugée utile pour évaluer l'efficacité avec laquelle nous générons une marge brute unitaire par gallon ou litre de carburant pour le transport routier vendu.



Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 1er février 2026 2 février 2025 1er février 2026 2 février 2025 Ventes de carburant pour le transport routier 2 149,2 2 342,8 5 520,5 6 169,6 Coût des ventes de carburant pour le transport routier, excluant amortissement et perte de valeur 1 863,8 2 107,7 4 837,6 5 578,6 Marge brute sur le carburant pour le transport routier 285,4 235,1 682,9 591,0 Volume total de carburant pour le transport routier vendu (en millions de litres) 1 804,1 1 735,9 4 518,6 4 425,9 Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier (cents CA par litre) 15,82 13,54 15,11 13,35

Croissance normalisée des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration (« croissance normalisée des frais d'exploitation »). La croissance normalisée des frais d'exploitation consiste en la croissance des Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration, ajustée pour tenir compte de l'impact des changements dans notre réseau, de l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables, de l'impact d'éléments plus volatils sur lesquels nous avons un contrôle limité incluant, sans s'y limiter, l'effet net de la conversion de devises, les frais liés aux modes de paiement électronique excluant les acquisitions, les frais d'acquisition et les frais d'intégration de systèmes additionnels liés aux acquisitions, ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs. Veuillez noter que la composition de cette mesure a été ajustée pour inclure les frais d'intégration de systèmes additionnels liés aux acquisitions, étant donné que le niveau des efforts associés est lié à l'ampleur et à la complexité des entreprises acquises. De plus, la composante « impact des changements dans notre réseau » de cette mesure a été modifiée afin de prendre systématiquement en compte l'impact des ouvertures, des constructions, des ajouts, des fermetures, des dispositions et des retraits de magasins corporatifs survenus au cours de la période considérée, et ce jusqu'à ce que ces opérations aient couvert un exercice fiscal complet. Cet ajustement se reflète sur la ligne « Impact de (l'augmentation) la diminution nette des changements dans notre réseau de magasins corporatifs, excluant les acquisitions, les dispositions et les frais liés aux modes de paiement électronique » dans le tableau ci-dessous et vise à améliorer la comparabilité des charges dans l'ensemble de notre réseau. Cette mesure est jugée utile pour évaluer notre capacité à contrôler nos frais d'exploitation sur une base comparable.

Les tableaux ci-dessous présentent un rapprochement de la croissance des Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration avec la croissance normalisée des frais d'exploitation :



Périodes de 16 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 1er février 2026 2 février 2025 Variation 2 février 2025 4 février 2024 Variation Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration, tels que publiés 2 364,6 2 136,0 10,7 % 2 136,0 1 975,3 8,1 % Ajustements :











Augmentation provenant des frais d'exploitation additionnels liés aux acquisitions (93,2) -- (4,4 %) (119,8) -- (6,1 %) (Augmentation) diminution générée par l'effet net de la conversion de devises (60,4) -- (2,8 %) 19,4 -- 1,0 % Diminution générée par les variations des frais liés aux modes de paiement électronique, excluant les acquisitions et les dispositions 7,6 -- 0,4 % 0,4 -- -- Diminution provenant des frais d'exploitation liés aux dispositions 7,2 -- 0,3 % -- -- -- Augmentation nette provenant des frais d'intégration de systèmes additionnels liés aux acquisitions (6,7) -- (0,3 %) (6,7) -- (0,3 %) Diminution (augmentation) nette des frais d'acquisition constatés dans les résultats 4,8 -- 0,2 % (2,9) -- (0,1 %) Impact de (l'augmentation) la diminution nette des changements dans notre réseau de magasins corporatifs, excluant les acquisitions, les dispositions et les frais liés aux modes de paiement électronique (3,2) -- (0,1 %) 6,3 -- 0,3 % Croissance normalisée des frais d'exploitation 2 220,7 2 136,0 4,0 % 2 032,7 1 975,3 2,9 %



Périodes de 40 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 1er février 2026 2 février 2025 Variation 2 février 2025 4 février 2024 Variation Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration, tels que publiés 5 860,8 5 418,4 8,2 % 5 418,4 4 882,7 11,0 % Ajustements :











Augmentation provenant des frais d'exploitation additionnels liés aux acquisitions (185,9) -- (3,4 %) (410,6) -- (8,4 %) (Augmentation) diminution générée par l'effet net de la conversion de devises (103,8) -- (2,0 %) 22,1 -- 0,4 % Diminution (augmentation) générée par les variations des frais liés aux modes de paiement électronique, excluant les acquisitions et les dispositions 33,8 -- 0,6 % (1,2) -- -- Augmentation nette provenant des frais d'intégration de systèmes additionnels liés aux acquisitions (15,6) -- (0,3 %) (8,9) -- (0,2 %) Diminution provenant des frais d'exploitation liés aux dispositions 13,9 -- 0,3 % -- -- -- Impact de (l'augmentation) la diminution nette des changements dans notre réseau de magasins corporatifs, excluant les acquisitions, les dispositions et les frais liés aux modes de paiement électronique (4,6) -- (0,1 %) 10,0 -- 0,2 % (Augmentation) diminution nette des frais d'acquisition constatés dans les résultats (1,5) -- -- 0,8 -- -- Croissance normalisée des frais d'exploitation 5 597,1 5 418,4 3,3 % 5 030,6 4 882,7 3,0 %

Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées. Les ventes de marchandises par magasin comparable consolidées représentent les revenus consolidés cumulés des marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus de marchandises consolidés sont définis comme les Revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services. La croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées est calculée sur la base de devises constantes en utilisant le taux de change moyen respectif de la période en cours pour la période en cours ainsi que pour la période correspondante. Cette mesure est jugée utile pour évaluer notre capacité à générer une croissance organique sur une base comparable dans l'ensemble de notre réseau de magasins.

Le tableau ci-dessous rapproche les revenus tirés des marchandises et services, selon les normes comptables IFRS, aux ventes de marchandises par magasin comparable consolidées et le pourcentage de croissance (diminution) qui en résulte :



Périodes de 16 semaines terminées le (en millions de dollars US) 1er février 2026 2 février 2025 2 février 2025 4 février 2024 Revenus tirés des marchandises et services 5 751,1 5 292,6 5 292,7 5 039,5 Ajustements :







Revenus de services (379,9) (333,5) (333,4) (277,5) Effet net de change -- 95,5 -- (38,7) Revenus de marchandises ne répondant pas à la définition des ventes de marchandises par magasin comparable (349,6) (130,9) (318,7) (104,8) Total des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées 5 021,6 4 923,7 4 640,6 4 618,5 Croissance des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées 2,0 %

0,5 %





Périodes de 40 semaines terminées le (en millions de dollars US) 1er février 2026 2 février 2025 2 février 2025 4 février 2024 Revenus tirés des marchandises et services 15 121,6 14 172,6 14 172,6 13 429,2 Ajustements :







Revenus de services (925,0) (829,7) (829,6) (687,6) Effet net de change -- 163,3 -- (47,8) Revenus de marchandises ne répondant pas à la définition des ventes de marchandises par magasin comparable (839,5) (388,4) (1 048,6) (277,9) Total des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées 13 357,1 13 117,8 12 294,4 12 415,9 Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées 1,8 %

(1,0 %)



Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable en Europe et autres régions. Les ventes de marchandises par magasin comparable représentent les revenus cumulés des marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus de marchandises sont définis comme les Revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services. Pour l'Europe et autres régions, la croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable est calculée sur la base de devises constantes en utilisant le taux de change moyen respectif de la période en cours pour la période en cours ainsi que pour la période correspondante. Pour l'Europe et autres régions, les ventes de marchandises par magasin comparable incluent celles des magasins corporatifs, ainsi que des magasins CODO et DODO qui ne sont pas inclus dans nos résultats consolidés. Cette mesure est jugée utile pour évaluer notre capacité à générer une croissance organique sur une base comparable dans l'ensemble de notre réseau de magasins en Europe et autres régions. La croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable en Europe et autres régions comprend les résultats de l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE à partir du 28 décembre 2023.

Les tableaux ci-dessous rapprochent les revenus tirés des marchandises et services, selon les normes comptables IFRS, aux ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et autres régions et le pourcentage de croissance (diminution) qui en résulte :



Périodes de 16 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 1er février 2026 2 février 2025 2 février 2025 4 février 2024 Revenus tirés des marchandises et services pour l'Europe et autres régions 1 193,1 1 036,3 1 036,3 787,5 Ajustements :







Revenus de services (171,3) (136,9) (136,9) (78,7) Effet net de change -- 82,6 -- (12,6) Revenus de marchandises ne répondant pas à la définition des ventes de marchandises par magasin comparable (69,8) (32,9) (212,6) (17,6) Ventes de marchandises par magasin comparable non incluses dans nos résultats consolidés, incluant l'incidence des conversions de magasins 405,1 402,0 157,5 164,3 Total des ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et autres régions 1 357,1 1 351,1 844,3 842,9 Croissance des ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et autres régions 0,4 %

0,2 %





Périodes de 40 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 1er février 2026 2 février 2025 2 février 2025 4 février 2024 Revenus tirés des marchandises et services pour l'Europe et autres régions 3 110,3 2 758,5 2 758,5 1 980,4 Ajustements :







Revenus de services (408,6) (334,4) (334,4) (176,0) Effet net de change -- 161,0 -- (2,1) Revenus de marchandises ne répondant pas à la définition des ventes de marchandises par magasin comparable (171,9) (104,7) (702,0) (56,2) Ventes de marchandises par magasin comparable non incluses dans nos résultats consolidés, incluant l'incidence des conversions de magasins 1 087,3 1 083,2 326,0 322,8 Total des ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et autres régions 3 617,1 3 563,6 2 048,1 2 068,9 Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et autres régions 1,5 %

(1,0 %)



Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA ») et BAIIA ajusté. Le BAIIA représente le Bénéfice net, plus les Impôts sur les bénéfices, les Frais financiers nets et l'Amortissement et perte de valeur. Le BAIIA ajusté représente le BAIIA ajusté pour exclure les frais d'acquisition, l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs. Ces mesures de performance sont jugées utiles pour faciliter l'évaluation de nos activités courantes et notre capacité à générer des flux de trésorerie afin de financer nos besoins en liquidités, y compris notre programme de dépenses en immobilisations, nos rachats d'actions et le paiement de dividendes.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net, selon les normes comptables IFRS, au BAIIA et au BAIIA ajusté :



Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le (en millions de dollars US) 1er février 2026 2 février 2025 1er février 2026 2 février 2025 Bénéfice net 757,5 645,0 2 286,9 2 150,1 Ajouter :







Impôts sur les bénéfices 211,1 171,6 668,2 627,6 Frais financiers nets 185,5 159,6 439,2 392,5 Amortissement et perte de valeur 723,9 656,2 1 785,8 1 564,6 BAIIA 1 878,0 1 632,4 5 180,1 4 734,8 Ajustements :







Frais d'acquisition 3,9 8,7 14,2 12,7 Gain sur la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo -- -- (66,4) -- BAIIA ajusté 1 881,9 1 641,1 5 127,9 4 747,5

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société et bénéfice net ajusté par action dilué. Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société représente le Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, ajusté des gains ou pertes de change, des frais d'acquisition, de l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables, des pertes de valeur sur le goodwill, les investissements dans les filiales, les coentreprises et les entreprises associées ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs, et l'impact des participations ne donnant pas le contrôle sur les items mentionnés précédemment. Ces mesures sont jugées utiles afin d'évaluer la performance sous-jacente de nos activités sur une base comparable.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, selon les normes comptables IFRS, au bénéfice net ajusté et au bénéfice net ajusté par action dilué :

(en millions de dollars US, excluant les montants par action, ou sauf indication contraire) Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le 1er février 2026 2 février 2025 1er février 2026 2 février 2025 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 757,2 641,4 2 280,3 2 141,0 Ajustements :







Gain de change net (13,5) (12,3) (36,6) (23,5) Frais d'acquisition 3,9 8,7 14,2 12,7 Gain sur la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo -- -- (66,4) -- Incidence fiscale des éléments ci-dessus et arrondissements 3,4 3,2 30,5 5,8 Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société 751,0 641,0 2 222,0 2 136,0 Nombre moyen pondéré d'actions dilué (en millions) 924,5 948,7 936,6 951,3 Bénéfice net ajusté par action dilué 0,81 0,68 2,37 2,25

Dette portant intérêt. Cette mesure représente la somme des postes de bilan suivants : Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme, Dette à long terme, Portion à court terme des obligations locatives et Obligations locatives. Cette mesure est jugée utile pour faciliter la compréhension de notre situation financière par rapport aux obligations de financement. Le calcul de cette mesure de la situation financière est détaillé dans la section « Dette nette portant intérêt / capitalisation totale » suivante.

Dette nette portant intérêt / capitalisation totale. Cette mesure représente la base du suivi de notre capital et est jugée utile afin d'évaluer notre santé financière, profil de risque et notre capacité à rencontrer nos obligations de financement. La mesure procure aussi un aperçu de la structure de nos obligations de financement par rapport à notre capitalisation totale.

Le tableau ci-dessous présente le calcul de cette mesure de gestion du capital :

(en millions de dollars US, excluant les ratios) Au 1er février 2026 Au 27 avril 2025 Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme 1 235,9 690,2 Portion à court terme des obligations locatives 542,2 523,9 Dette à long terme 9 589,3 8 776,8 Obligations locatives 4 411,5 3 965,4 Dette portant intérêt 15 778,9 13 956,3 Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie (1 527,3) (2 263,0) Dette nette portant intérêt 14 251,6 11 693,3 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société 15 591,1 14 946,8 Dette nette portant intérêt 14 251,6 11 693,3 Capitalisation totale 29 842,7 26 640,1 Dette nette portant intérêt / capitalisation totale 0,48 : 1 0,44 : 1

Ratio d'endettement. Cette mesure représente une mesure de la santé financière et est jugée utile afin d'évaluer notre levier financier et notre capacité à s'acquitter de nos obligations de financement nettes en utilisant notre BAIIA ajusté.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement de la dette nette portant intérêt et du BAIIA ajusté, dont les méthodologies de calcul sont décrites dans d'autres tableaux de cette section, avec le ratio d'endettement :



Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US, excluant les ratios) 1er février 2026 27 avril 2025 Dette nette portant intérêt 14 251,6 11 693,3 BAIIA ajusté 6 339,7 5 959,4 Ratio d'endettement 2,25 : 1 1,96 : 1

Rendement des capitaux propres. Ce ratio est jugé utile pour évaluer la relation entre notre profitabilité et nos actifs nets et il procure aussi un aperçu sur l'efficience de l'utilisation de nos capitaux propres pour générer de la rentabilité pour nos actionnaires. Les capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires de la société sont calculés en prenant la moyenne du solde de début et du solde de fin pour les périodes de 52 semaines.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, selon les normes comptables IFRS, avec le ratio de rendement des capitaux propres :



Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 1er février 2026 27 avril 2025 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 2 719,7 2 580,4 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société - Solde d'ouverture 14 202,6 13 189,2 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société - Solde de clôture 15 591,1 14 946,8 Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires de la société 14 896,9 14 068,0 Rendement des capitaux propres 18,3 % 18,3 %

Rendement des capitaux investis. Ce ratio est jugé utile puisqu'il procure un aperçu de notre capacité à générer de la rentabilité à partir des capitaux investis dans nos opérations, pour évaluer notre efficience opérationnelle et nos décisions d'allocations de capitaux. Le bénéfice avant intérêts et impôts (« BAII ») représente le Bénéfice net plus les Impôts sur les bénéfices et les Frais financiers nets. Les capitaux employés représentent l'actif total moins le passif à court terme ne portant pas intérêt, qui exclut la Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme et la Portion à court terme des obligations locatives. Les capitaux employés moyens sont calculés en prenant la moyenne du i) solde d'ouverture des capitaux employés pour les périodes de 52 semaines et ii) solde de clôture des capitaux employés pour les périodes de 52 semaines.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du Bénéfice net, selon les normes comptables IFRS, au BAII avec le ratio de rendement des capitaux investis:



Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 1er février 2026 27 avril 2025 Bénéfice net 2 729,2 2 592,4 Ajouter :



Impôts sur les bénéfices 770,3 729,7 Frais financiers nets 559,2 512,5 BAII 4 058,7 3 834,6 Capitaux employés - Solde d'ouverture(1) 30 979,0 30 962,0 Capitaux employés - Solde de clôture(1) 34 678,1 31 898,7 Capitaux employés moyens 32 828,6 31 430,4 Rendement des capitaux investis 12,4 % 12,2 %

(1) Le tableau ci-dessous rapproche les postes du bilan, selon les normes comptables IFRS, avec les capitaux employés:

(en millions de dollars US) Au 1er février 2026 Au 2 février 2025 Au 27 avril 2025 Au 28 avril 20241 Actifs totaux 40 893,5 36 566,5 38 301,9 37 218,0 Moins : passif à court terme (7 993,5) (7 084,1) (7 617,3) (7 832,9) Ajouter : dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme 1 235,9 1 001,3 690,2 1 066,8 Ajouter : portion à court terme des obligations locatives 542,2 495,3 523,9 510,1 Capitaux employés 34 678,1 30 979,0 31 898,7 30 962,0

________________ 1 L'information au 28 avril 2024 a été ajustée en fonction de nos appréciations finales de la juste valeur des actifs acquis et des passifs assumés pour l'acquisition des magasins corporatifs d'accommodation et de vente de carburant exploités sous la marque MAPCO et pour l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE.

Profil

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 27 pays et territoires et ayant près de 17 300 magasins, dont approximativement 13 200 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 149 500 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion ou d'autres documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com ou SEDAR+ sous le profil de Couche-Tard à l'adresse www.sedarplus.ca.

Webdiffusion sur les résultats le 18 mars 2026 à 8 h (HAE)

Couche-Tard invite les analystes connus de la société à poser leurs questions à la direction le 18 mars 2026, pendant la période de questions et réponses de la webdiffusion.

Les analystes financiers, investisseurs, médias et toutes autres personnes intéressées à écouter la webdiffusion sur les résultats de Couche-Tard pourront le faire le 18 mars 2026 à 8 h (HAE), soit en se rendant sur le site internet de la société à https://corpo.couche-tard.com sous la rubrique « Investisseurs/Événements et présentations » ou en utilisant le lien suivant https://emportal.ink/3HqoQrB pour accéder à la conférence téléphonique sans l'aide d'un téléphoniste.

Une autre option serait de composer directement le numéro afin d'accéder à la conférence par l'entremise d'un téléphoniste en signalant le 1-289-819-1299 ou le numéro international 1-800-990-4777.

Rediffusion : Les personnes qui sont dans l'impossibilité d'écouter la webdiffusion en direct pourront écouter l'enregistrement qui sera disponible sur le site Internet de la société pour une période de 90 jours suivant la webdiffusion.

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Bien que nous fondions les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sur des hypothèses que nous jugeons raisonnables, Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats réels (y compris nos résultats d'exploitation, notre situation financière et notre liquidité, l'atteinte de nos cibles, objectifs et engagements, l'évolution du secteur dans lequel nous exerçons nos activités ou les mesures que nous adoptons) pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection ou d'une attente particulière. Les orientations de Couche-Tard sont notamment fondées sur les hypothèses importantes suivantes : notre capacité à mettre en œuvre des initiatives de développement à l'échelle des marchandises et des activités des magasins comparables afin de stimuler la croissance et d'améliorer la rentabilité; notre capacité à tirer parti de la transition des produits à base de nicotine, à augmenter la croissance tirée des breuvages et à livrer des résultats selon les quatre piliers de croissance de notre parcours alimentaire; notre capacité à gérer le volume et la marge brute totale sur le carburant pour le transport routier, grâce à la chaîne d'approvisionnement, au commerce de détail, au commerce interentreprises et aux initiatives de développement pour soutenir la croissance et la rentabilité; notre capacité à investir stratégiquement dans des sites, des centres de distribution, la mobilité électrique, des entreprises de lave-autos, de nouvelles initiatives génératrices de revenus comme des initiatives médias tous azimuts et des initiatives technologiques, et à les étendre pour soutenir la croissance à long terme; notre capacité à générer des flux de trésorerie suffisants chaque année pour soutenir les rachats d'actions; notre capacité à étendre notre réseau grâce à des initiatives de développement, à des investissements ciblés, à des acquisitions sélectives de sites individuels et à la croissance organique de nos franchises (étant entendu que nos orientations ne tiennent pas compte de la réalisation d'opérations qui modifieraient considérablement notre portefeuille, nos segments d'activité ou notre orientation stratégique); la croissance des revenus tirés de nos canaux de distribution alimentaire devrait dépasser celle des ventes de marchandises; les efforts constants en matière d'investissements technologiques au cours de l'exercice 2026; notre capacité à atteindre nos objectifs à l'égard du contrôle des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration additionnels et notre programme « Prêts à servir » qui devrait représenter un BAIIA d'une valeur d'environ 850 millions de dollars américains d'ici l'exercice 2030; notre capacité à renforcer notre fonds de roulement grâce à des structures améliorées des comptes débiteurs et créditeurs et à une gestion améliorée des stocks, et à mettre en œuvre une approche rigoureuse en matière de dépenses en immobilisations; les hypothèses de volume à long terme fondées sur les tendances du marché et les rapports et analyses de tiers. Les orientations de Couche-Tard sont également fondées sur un certain nombre d'hypothèses économiques et de marché, notamment les suivantes : les principales devises utilisées dans les activités de la Société devraient continuer de l'être à des niveaux près des niveaux actuels; les tendances stables de l'industrie et l'environnement macroéconomique; l'absence de modifications importantes des lois fiscales ou des traités applicables à la Société; l'absence d'incidence importante de nature financière, opérationnelle ou concurrentielle découlant de modifications ou de l'application de la réglementation touchant les activités mondiales de la Société; l'indice des prix à la consommation (l'« IPC »), défini comme l'indice officiel des prix à la consommation publié par l'autorité gouvernementale ou statistique compétente de chaque pays où la Société exerce ses activités (sur lequel la Société se fonde pour déterminer l'inflation), devrait se maintenir aux niveaux actuels ou à des niveaux près de ceux-ci. De plus amples renseignements sur les orientations de Couche-Tard et les hypothèses connexes se trouvent dans les documents de présentation de la mise à jour stratégique 2026, qui sont mis à la disposition du public sur le site internet de la Société. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats à long terme et de l'exercice 2026 et les résultats réels de Couche-Tard, mentionnons les risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et disponibles sur SEDAR+, sous le profil de Couche-Tard, à l'adresse www.sedarplus.ca, y compris à la rubrique « Facteurs de risque » de notre rapport de gestion pour la période de 52 semaines terminée le 27 avril 2025. Les risques qui y sont décrits ne sont pas les seuls auxquels nous faisons face. Des risques supplémentaires dont nous n'avons actuellement pas connaissance ou que nous jugeons actuellement non significatifs pourraient également nuire de façon importante à nos activités, à notre situation financière ou à nos résultats d'exploitation. À moins qu'elle n'y soit tenue selon la législation en valeurs mobilières applicable, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

Personnes-ressources : Relations investisseurs : Mathieu Brunet, Vice-président, Trésorerie et Relations investisseurs, Tél. : 450-662-6632, poste 4362, [email protected]; Relations médias : Chris Barnes, Chef de service, Communications globales, Tél. : 704-583-6293, [email protected]