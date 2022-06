LAVAL, QC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Avec la venue de l'été, Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard »), un chef de file mondial du commerce de l'accommodation et de la mobilité, vise à pourvoir plus de 25 000 postes dans ses plus de 14 100 magasins Couche-Tard et Circle K ainsi que dans ses centres de services en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

L'entreprise désire pourvoir des postes de préposés au service à la clientèle, d'assistants-gérants et de gérants de magasin ainsi qu'une multitude d'opportunités dans ses centres de services administratifs et d'opérations.

« Des membres d'équipe passionnés, diversifiés et talentueux sont essentiels pour garantir une expérience exceptionnelle pour nos clients, en magasin et à la pompe, afin de leur faciliter la vie un peu plus chaque jour », a déclaré Ina Strand, chef de la direction des ressources humaines de Couche-Tard. « C'est pourquoi nous intensifions nos efforts de recrutement à l'approche de la saison estivale et des voyages. Que les candidats et candidates soient à la recherche d'un emploi saisonnier ou d'une carrière passionnante auprès d'un détaillant mondial dynamique, nous leur fournissons les ressources et une culture d'entreprise basée sur l'esprit ʺUne Équipeʺ pour les aider à grandir et à s'épanouir, ainsi que l'avantage d'une marque mondiale comprenant une foule de programmes qui suscitent un engagement employé reconnu à l'externe. »

En octobre dernier, Couche-Tard a figuré parmi le classement des meilleurs employeurs au monde de Forbes (World's Best Employers 2021). Ce printemps, l'entreprise a été reconnue par Gallup avec le prix de Lieu de travail exceptionnel (Exceptional Workplace Award) comme seul détaillant de l'industrie de l'accommodation à paraître sur la liste de Gallup des lieux de travail les plus engagés au monde.

Pour les employés qui sont embauchés, les avantages et les incitatifs comprennent un salaire concurrentiel, un potentiel de croissance rapide de carrière et des opportunités de perfectionnement professionnel avec un employeur stable, prospère et en pleine croissance doté d'une présence mondiale.

Pour en savoir plus sur les postes à pourvoir, les avantages et incitatifs et/ou pour appliquer, veuillez consulter le site https://carrieres.couche-tard.com

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 26 pays et territoires et ayant près de 14 100 magasins, dont approximativement 10 800 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et à Hong Kong RAS. Environ 124 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés trimestriels et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

