LAVAL, QC, le 30 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « Société ») (TSX: ATD.A) (TSX: ATD.B) a annoncé aujourd'hui qu'un accord contraignant a été conclu relativement à l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation de Cape D'or Holdings Limited, de Barrington Terminals Limited ainsi que celles d'autres entités détentrices, qui exploitent des magasins d'accommodation indépendants et un réseau de vente au détail de carburant dans le Canada atlantique sous les marques de commerce d'Esso, de Wilsons Gas Stops et de Go! Stores (« Wilsons »).

Le réseau Wilsons comprend des emplacements de grande qualité dans les quatre provinces du Canada atlantique dont 79 emplacements de magasins d'accommodation et de vente au détail de carburant appartenant à la société et exploités par celle-ci, 147 emplacements exploités par des opérateurs indépendants (dont deux appartiennent à la société), ainsi qu'un terminal de carburant maritime situé à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Couche-Tard a l'intention d'acquérir le réseau Wilsons avec certains actifs qui seront achetés par un partenaire d'acquisition tiers qui sera déterminé suite à la revue de la transaction proposée par le Bureau de la concurrence du Canada.

La transaction devrait être conclue au cours de la deuxième moitié de l'année civile 2022 et est assujettie aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires, y compris en vertu de la Loi sur la concurrence. La transaction sera financée au moyen des liquidités disponibles de la Société et/ou des facilités de crédit existantes.

« La transaction convient parfaitement à Couche-Tard et nous permettra de poursuivre notre stratégie d'expansion géographique par l'ajout de sites complémentaires tout en apportant une valeur ajoutée aux membres de nos équipes et à nos clients situés dans le Canada atlantique. Nous nous engageons à acheter des sites performants avec des capacités tant à la fois à l'intérieur des magasins que dans les entrepôts afin de promouvoir nos plateformes de croissance organique et de mettre de l'avant l'engagement de Couche-Tard en matière d'innovation et de service à la clientèle. Nous voyons clairement ce potentiel dans les actifs de Go! Stores et de Wilsons ainsi que par le dévouement de ses employés », a déclaré Brian Hannasch, président et chef de la direction d'Alimentation Couche-Tard.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 26 pays et territoires et ayant plus de 14 200 magasins, dont approximativement 10 800 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est le plus important exploitant indépendant de magasins d'accommodation en fonction du nombre de magasins exploités par la société aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et à Hong Kong RAS. Environ 124 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, l'incertitude liée à la durée et à la gravité de la pandémie actuelle de COVID-19, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change, ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce document est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

