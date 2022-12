LAVAL, QC, le 22 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche‑Tard » ou la « société ») (TSX: ATD) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord définitif pour acquérir toutes les parts de True Blue Car Wash LLC (« True Blue »). True Blue exploite des stations de lave-autos express sous la marque Clean Freak dans le sud‑ouest américain ainsi que sous la marque Rainstorm dans le Midwest américain.

Fondée en 2016, True Blue compte actuellement 65 stations de lave-autos situées dans des zones très fréquentées de l'Arizona, du Texas, de l'Illinois et de l'Indiana avec plusieurs nouveaux sites planifiés et en développement. Avec environ 170 000 membres abonnés, représentant plus de la moitié du chiffre d'affaires, True Blue a connu une forte croissance au cours des dernières années et est bien placée pour poursuivre sa croissance dans une industrie très fragmentée et en croissance où plus de 60 % est composée d'opérateurs détenant un ou deux sites. True Blue a lavé plus de 10 millions de voitures au cours de la dernière année.

Couche-Tard estime que ces sites sont également une extension naturelle de son réseau actuel de lave-autos de plus de 2 500 emplacements et amélioreront davantage l'expérience client. Avec plus de 85 % des emplacements de True Blue à moins de cinq kilomètres d'un emplacement Circle K, la transaction offre un important chevauchement géographique pour soutenir les offres de circulation routière entre les emplacements de True Blue et des magasins d'accommodation Circle K.

« Nous sommes déterminés à diriger et à innover dans des segments en croissance rapide qui répondent aux besoins de nos clients. Avec True Blue, nous avons une excellente occasion d'étendre nos marques à une sous-catégorie de l'industrie très attrayante d'une manière qui complète nos offres en matière de produits de commodité et de mobilité et d'améliorer la valeur pour nos clients, a déclaré Brian Hannasch, président et chef de la direction d'Alimentation Couche‑Tard. « L'ajout des sites de lave-autos de haute qualité de True Blue à notre famille présente des occasions intéressantes de promouvoir et de fidéliser nos clients et les membres de notre équipe. Nous anticipons avec plaisir le moment où son équipe talentueuse joindra ses efforts aux nôtres pour façonner l'avenir du commerce d'accommodation. ».

Claude Tessier, chef de la direction financière, a ajouté : « Nous sommes impressionnés par la forte croissance réalisée par True Blue au cours des dernières années, comme en témoigne la croissance d'environ 45 % du nombre total de voitures lavées entre l'exercice 2018 et l'exercice 2021, et nous croyons que cette acquisition favorisera la croissance future de Couche-Tard dans ce segment et contribuera à créer de la valeur pour nos actionnaires. »

La transaction devrait être conclue au premier semestre de l'année civile 2023, sous réserve des approbations réglementaires standards et des conditions de clôture, et elle sera financée au moyen des liquidités disponibles ou des facilités de crédit existantes de la société. À la conclusion de la transaction, les équipes de direction, celles des bureaux et celles des opérations de True Blue, devraient se joindre à Couche-Tard, et l'actuel chef de la direction Stuart Crum en dirigera les opérations.

« Je suis ravi et excité de me joindre à l'équipe de Couche-Tard/Circle K. Je suis convaincu que nous construirons ensemble une entreprise de lave-autos express de calibre mondial, ainsi que Couche-Tard l'a fait au cours des 40 dernières années dans le domaine du commerce d'accommodation. Nous utiliserons le modèle d'exploitation et de croissance de Couche-Tard pour devenir le leader dans l'industrie des lave-autos », a déclaré M. Crum.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 24 pays et territoires et ayant plus de 14 300 magasins, dont approximativement 10 900 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 122 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives, au sens de la législation en valeurs mobilières, notamment celles concernant l'opération éventuelle. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Ces déclarations se fondent sur les croyances et les attentes actuelles de Couche‑Tard et comportent des risques et incertitudes importants sur lesquels Couche‑Tard n'a aucun contrôle. Couche‑Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous‑entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche‑Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

