ALIMENTATION COUCHE-TARD CONCLUT UN ACCORD DÉFINITIF EN VUE DE L'ACQUISITION DE 112 MAGASINS D'ACCOMMODATION ET DE VENTE AU DÉTAIL DE CARBURANT DE MAPCO EXPRESS INC.

LAVAL, QC, le 27 avril 2023 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « société ») (TSX : ATD) a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente en vue d'acquérir 112 magasins d'accommodation et de vente au détail de carburant qui seront retranchés de MAPCO Express Inc. (« MAPCO »). L'acquisition est conditionnelle à une transaction distincte par laquelle MAPCO et ses emplacements restants sont vendus à une tierce partie.

La transaction comprend un solide réseau de sites modernes, de haute qualité et bien situés dans des marchés attrayants et recherchés, principalement au Tennessee et en Alabama, mais également au Kentucky et en Géorgie. Tous les 112 sites sont des magasins corporatifs dont la plupart des biens immobiliers sont détenus par la compagnie. La transaction comprend également des terrains excédentaires et une flotte logistique.

La transaction devrait être conclue au deuxième semestre de l'année civile 2023, sous réserve des approbations réglementaires habituelles et des conditions de clôture, et sera financée au moyen des liquidités disponibles ou des facilités de crédit existantes de la société, y compris son programme de papier commercial aux États-Unis.

« Nous sommes ravis d'ajouter les sites de haute qualité de MAPCO à notre présence dans le sud-est des États-Unis », a déclaré Alex Miller, chef de l'exploitation de Couche-Tard. « Alors que nous continuons d'accroître notre présence dans la région, nous attendons avec intérêt le moment d'offrir l'expérience Circle K à ces nouveaux clients et à leur faciliter la vie un peu plus chaque jour. »

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 24 pays et territoires et ayant plus de 14 300 magasins, dont approximativement 10 900 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 122 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com .

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives, au sens de la législation en valeurs mobilières, notamment celles concernant l'opération éventuelle. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Ces déclarations se fondent sur les croyances et les attentes actuelles de Couche-Tard et comportent des risques et incertitudes importants sur lesquels Couche-Tard n'a aucun contrôle. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

