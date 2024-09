LAVAL, QC, le 8 sept. 2024 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche‑Tard » ou la « société ») (TSX : ATD), un leader mondial pour l'accommodation et la mobilité, a publié aujourd'hui la déclaration suivante concernant la lettre envoyée par le conseil d'administration de Seven & i Holdings Co., Ltd. (« 7&i ») en réponse à la proposition amicale et non contraignante de Couche-Tard (« l'Offre ») :

Couche-Tard a un profond respect pour 7&i et pour l'entreprise qu'elle a bâtie au Japon et dans le monde entier, y compris son modèle d'exploitation, son réseau de franchisés et sa marque. Nous continuons d'être fermement convaincus qu'un regroupement avec 7&i présente des avantages stratégiques et financiers évidents pour les clients, les employés, les franchisés et les actionnaires des deux entreprises. Nous croyons que, en travaillant ensemble, nous pouvons parvenir à une transaction mutuellement acceptable et la mener à bien. Nous croyons qu'un regroupement renforcerait considérablement les rôles importants que jouent nos entreprises dans la vie quotidienne de nos clients. Ensemble, nous créerions une plateforme mondiale de vente au détail de premier plan comptant plus de 100 000 sites répartis en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Australie et en Europe. Nos activités complémentaires, nos valeurs communes et notre excellente complémentarité stratégique nous permettraient d'accomplir beaucoup plus ensemble que nous ne le pourrions individuellement. Cela comprend étendre davantage la marque emblématique 7-Eleven à l'échelle internationale, l'amélioration des relations avec les franchisés du monde entier et l'attraction et la rétention de talents de classe mondiale. Ensemble, nous pouvons stimuler la croissance, apprendre de l'expertise opérationnelle de chacun, bénéficier des meilleures pratiques partagées et offrir l'excellence aux clients. Cette collaboration nous aiderait également à atteindre les objectifs de développement durable des deux entreprises et à stimuler l'innovation au bénéfice de toutes les parties prenantes.

Conviction que des discussions conduiraient à une valeur accrue

Compte tenu des avantages mutuels d'un regroupement, nous sommes déçus du refus de 7&i de s'engager dans des discussions amicales. Nous sommes très confiants que des discussions collaboratives nous permettraient de trouver une valeur accrue pour les actionnaires de 7&i. Nous avons demandé que nos conseillers puissent engager des discussions avec les conseillers de 7&i, ce qui a été rejeté. Nous avons proposé de conclure un accord de non-divulgation pour permettre aux deux parties de partager des informations afin de trouver plus de valeur, et cette demande a également été rejetée. Nous restons prêts et disposés à conclure un accord de non-divulgation approprié pour faire avancer les discussions amicales. En plus de permettre à Couche-Tard de trouver plus de valeur, l'engagement nous permettra également d'affiner notre proposition réglementaire afin de répondre de manière satisfaisante à la question de la certitude de la transaction, dont il est question dans la lettre de réponse de 7&i.

Approbations réglementaires

Couche-Tard a des antécédents et un historique de réussite en matière d'acquisitions et de collaboration avec les autorités réglementaires américaines et autres, en totale conformité avec les processus et exigences applicables. Le marché américain des magasins d'accommodation est très fragmenté, avec plus de 150 000 magasins à l'échelle nationale. Les magasins de Couche-Tard et de 7&i sont tous deux exploités aux États-Unis en concurrence avec une large gamme de fournisseurs de produits alimentaires et de marchandises, ayant pignon sur rue et en ligne. De plus, 7&i et Couche-Tard exercent une grande partie de leurs activités dans des marchés complémentaires partout aux États-Unis.

Comme 7&i et Couche-Tard l'ont déjà fait dans le cadre d'acquisitions réussies, nous examinerions, conjointement avec 7&i, les cessions qui pourraient être nécessaires pour obtenir les approbations réglementaires.

Au Japon, nous pensons qu'avec 7&i, nous offririons un regroupement convaincant qui répondrait à toutes les considérations réglementaires et reconnaîtrait l'importance de 7&i au Japon, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement alimentaire, les services bancaires et de sécurité. Nous croyons qu'il existe certainement des solutions pour répondre à toutes les exigences réglementaires tout en préservant l'écosystème bien établi que 7&i a créé avec succès au Japon.

Rendements pour les actionnaires

Couche-Tard a une feuille de route impressionnante en matière de création de valeur pour ses actionnaires et ses autres parties prenantes. Couche-Tard a su gérer son capital de façon extraordinaire, en affichant une solide performance des opérations et en intégrant avec succès un grand nombre d'acquisitions. Couche-Tard a généré un rendement total pour les actionnaires de plus de 450 % au cours des 10 dernières années, soit plus de 9 fois supérieur à celui de 7&i au cours de la même période.

Activités japonaises de 7&i

Nous avons un immense respect pour la solide entreprise que 7&i exploite à l'échelle mondiale, en particulier au Japon, où ses magasins ont atteint un niveau d'excellence exceptionnel. Nous reconnaissons également le rôle important que joue l'entreprise dans la vie quotidienne des Japonais et nous aurions l''intention de continuer à exploiter l'entreprise de manière à fournir ce service aux communautés locales.

Lors de son entrée sur de nouveaux marchés, Couche-Tard adopte toujours une approche humble. Nous respecterions le mode d'exploitation de 7&i au Japon. Couche‑Tard a des antécédents solides de partenariat, toujours en maintenant des dirigeants et des employés locaux et en apprenant de ceux-ci, et en dotant les dirigeants et les exploitants locaux des ressources nécessaires pour leur permettre de continuer à servir leurs clients et leurs communautés.

Rôle important de 7&i au Japon

Nous reconnaissons également que 7&i joue un rôle important dans la réponse aux situations d'urgence au Japon et fait partie de l'infrastructure sociale et des moyens de subsistance de la communauté. Nous nous engageons à ce que 7&i continue de servir à ce titre. Couche-Tard possède également une vaste expérience dans le soutien de nos communautés en temps de crise, notamment lors de pandémies, d'ouragans, d'incendies, d'inondations et d'autres catastrophes naturelles dévastatrices. Tout comme 7&i, nous restons ouverts, fournissons des produits essentiels et jouons un rôle important dans les interventions d'urgence dans nos communautés.

Proposition non conditionnelle au financement

En se basant sur une préparation et un travail substantiels, nous sommes très confiants que nous avons la capacité suffisante pour financer la transaction en espèces et que le financement ne serait pas une condition à la clôture d'une transaction. Couche-Tard a un bilan très solide et des notes de crédit de haute qualité. Nous sommes un utilisateur averti et discipliné des marchés financiers et avons des relations bien établies avec des institutions financières et des investisseurs majeurs, qui sont prêts à nous soutenir dans cette transaction. Nous avons obtenu une lettre de notre conseiller indiquant qu'il est très confiant d'être en mesure de mettre en place le financement pour la transaction proposée, sous réserve des conditions usuelles. Notre historique d'acquisitions reflète un niveau élevé de discipline et d'excellence d'exécution pour le compte de nos parties prenantes, et nous prévoyons adopter la même approche dans cette situation.

En résumé, nous continuons de concentrer toutes nos énergies à la réalisation d'une transaction avec 7&i qui soit dans le meilleur intérêt de toutes les parties. Nous demeurons prêts à entamer des discussions collaboratives et amicales avec 7&i pour concentrer nos efforts à rechercher une plus grande valeur pour 7&i et ses actionnaires, à fournir des certitudes réglementaires et à s'assurer que l'entité issue du regroupement continue d'être le leader et le fournisseur d'offres de premier ordre sur les marchés que nous desservons toutes les deux.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader mondial de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 31 pays et territoires et ayant plus de 16 800 magasins, dont approximativement 13 100 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Environ 149 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives, au sens de la législation en valeurs mobilières, y compris, sans limitation, celles concernant toute transaction potentielle avec 7&i, ses bénéfices escomptés pour les clients, les employés, les franchisés, les actionnaires et les autres parties prenantes des deux sociétés, et les questions en matière de réglementation et de financement, et rien ne garantit qu'une transaction mettant en cause 7&i sera ultimement convenue ou réalisée. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes, à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « avoir l'intention de », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Ces déclarations se fondent sur les croyances et les attentes actuelles de Couche‑Tard et comportent des risques et incertitudes importants sur lesquels Couche‑Tard n'a aucun contrôle. Couche‑Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous‑entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une déclaration ou d'une projection en particulier. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche‑Tard décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. L'information prospective contenue dans le présent communiqué est fondée sur l'information disponible en date de sa publication.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

Personnes-ressources : Relations investisseurs : Mathieu Brunet, Vice-président, Trésorerie et Relations investisseurs, Tél. : 450-662-6632, poste 4362, [email protected]; Relations médias : Lisa Koenig, Chef de service, Communications globales, Tél. : 450-662-6632, poste 6611, [email protected]