Alimentation Couche-Tard classée au premier rang des détaillants canadiens parmi la liste Forbes des meilleurs employeurs au monde 2021

« Nous sommes d'abord une entreprise axée sur les gens et notre objectif est de bâtir une équipe diversifiée et dynamique qui grandira avec nous alors que nous visons à devenir la destination préférée au monde pour l'achat de marchandise et la mobilité. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement profond de nos 124 000 membres d'équipe à faciliter la vie de nos clients à chaque jour et de la force de notre culture unique », a déclaré Brian Hannasch, président et chef de la direction.

Tout au long de 2021, la majorité de la main-d'œuvre de Couche-Tard a été aux premières lignes de la pandémie en soutenant ses communautés en tant que service essentiel. Cela n'a pas ralenti les ambitions de l'entreprise afin d'être prête pour l'avenir, célébrant d'importants projets stratégiques et d'innovation au cours de la dernière année, tels que les déploiements mondiaux de son offre alimentaire Aliments Tout Simplement Frais et de ses expériences pionnières de paiements sans friction à Montréal et en Arizona, et finalement, en menant le marché des solutions de recharge de véhicules électriques par le biais de son centre d'excellence en Norvège.

L'entreprise s'est également engagée à favoriser sa culture de grandir ensemble, en offrant des opportunités de formation et de développement professionnel compétitives, notamment par l'investissement dans des solutions de pointe en formation par le jeu (ludification) et un programme national de bourses d'études disponible aux membres de l'équipe au Canada et leurs enfants.

« Chaque jour, nous prenons des mesures pour créer des lieux de travail inclusifs et sécuritaires pour nos équipes, où nous pouvons partager nos réussites et toujours grandir ensemble. Ce qui nous distingue, ce sont les innombrables opportunités offertes par les différents types de rôles chez Couche-Tard, qu'il s'agisse de servir nos clients en magasin, de finance, de technologie, de mobilité, de marketing et plus encore. C'est une période exceptionnelle pour faire partie de l'avenir avec nous et rejoindre une équipe et une entreprise de classe mondiale. » explique Ina Strand, chef de la direction des ressources humaines chez Couche-Tard.

Pour créer ce classement annuel, Forbes et Statista Inc., un important fournisseur de données analytiques sur les marchés et les consommateurs, ont interrogé plus de 150 000 employés de différentes organisations dans 58 pays. Le sondage a évalué tous les aspects de l'expérience des employés, y compris les conditions de travail, le salaire, le potentiel de croissance et la diversité.

Cliquez ici pour voir la liste complète des gagnants et les détails sur la méthodologie (lien en anglais seulement).

Pour en savoir plus sur les opportunités de carrière chez Couche-Tard, veuillez visiter le site carrières de l'entreprise.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader mondial du secteur des dépanneurs et de la vente au détail de carburant. Elle exerce ses activités dans 26 pays et territoires et compte près de 14 200 magasins, dont approximativement 10 800 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Circle K et Couche-Tard, la Société est l'un des plus importants exploitants indépendants de dépanneurs aux États-Unis et est un leader dans le secteur des dépanneurs et de la vente au détail de carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et à Hong Kong. Environ 124 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés trimestriels et son rapport de gestion, veuillez visiter le site de la Société au https://corpo.couche-tard.com.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives, au sens de la législation en valeurs mobilières, notamment celles concernant l'opération éventuelle. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Ces déclarations se fondent sur les croyances et les attentes actuelles de Couche-Tard et comportent des risques et incertitudes importants sur lesquels Couche-Tard n'a aucun contrôle. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

Renseignements: Relations avec les investisseurs: Jean-Philippe D. Lachance, Vice-président, Relations investisseurs, Tél. : 450 662-6632, poste 4619, [email protected]; Relations médias: Lisa Koenig, Chef de service, Communications globales, Tél. : 450 662-6632, poste 6611, [email protected]

Liens connexes

http://corpo.couche-tard.com