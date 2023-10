LAVAL, QC, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « Société ») (TSX: ATD) annonce aujourd'hui son plan stratégique de cinq ans intitulé 10 pour Gagner lors de sa conférence des analystes financiers et investisseurs bien fréquentée. Ayant réussi à atteindre son précédent plan stratégique Doubler Encore, Couche-Tard anticipe une croissance excitante au cours des cinq prochaines années, à travers des initiatives organiques et inorganiques.

« C'est avec une grande fierté que nous avons annoncé notre nouvelle stratégie 10 pour Gagner aujourd'hui. L'ensemble de l'équipe exécutive et moi-même sommes convaincus que nous avons élaboré un plan convaincant et réalisable pour atteindre nos objectifs ambitieux. Nous sommes impatients de commencer à mettre en œuvre le plan 10 pour Gagner pour apporter plus de valeur à nos clients, à nos équipes et à nos actionnaires, car nous aspirons à devenir la marque la plus fiable dans l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, » ajoute Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard.

Les phares stratégiques décrits dans notre plan stratégique 10 pour Gagner incluent Gagner l'offre, Gagner le carburant, Gagner le client et Gagner en croissance, tous soutenus par La Fondation, qui comprend Prêts à servir, où nous redoublons nos efforts sur l'efficacité des coûts pour nous positionner comme l'un des opérateurs les plus efficaces de notre secteur.

Couche-Tard vise à atteindre 10 milliards de dollars US de BAIIA1 d'ici l'exercice 2028, contre 5,8 milliards de dollars US pour l'exercice 2023 (Bénéfice net de 3,1 milliards de dollars US pour l'exercice 2023), en tirant parti du plan stratégique 10 pour Gagner. Les quatre phares stratégiques mis en évidence dans le paragraphe précédent, ainsi que La Fondation, devraient contribuer à l'augmentation de 4,2 milliards de dollars US de BAIIA1 au cours des cinq prochains exercices fiscaux.

1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux IFRS » de ce communiqué pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les IFRS. Au sens des lois en valeurs mobilières, l'ambition de BAIIA pour l'exercice 2028 de la société représente une perspective financière et de l'information prospective. Le but de cette perspective est de fournir une description des attentes de la direction concernant la performance financière de la société et peut ne pas être approprié à d'autres fins. Les résultats réels pourraient varier considérablement en raison de nombreux facteurs, dont plusieurs échappent au contrôle de la société. Voir « Déclarations prospectives ».

La présentation effectuée par la haute direction plus tôt aujourd'hui est disponible sur la page « Événements et présentations - Couche-Tard Corpo »du site web corporatif de Couche-Tard.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 25 pays et territoires et ayant plus de 14 400 magasins, dont approximativement 10 800 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 128 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois en valeurs mobilières au Canada, notamment celles concernant les perspectives financières de Couche-Tard et l'ambition de BAIIA pour l'exercice 2028 connexe. Toute déclaration contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans le présent communiqué, les verbes « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer » ainsi que d'autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives. Ces déclarations se fondent sur les croyances et les attentes actuelles de Couche-Tard et comportent des risques et incertitudes importants sur lesquels Couche-Tard n'a aucun contrôle qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées dans ses déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l'effet que pourraient avoir sur les activités de Couche-Tard des transactions ou des éléments spéciaux annoncés ou survenant après ces divulgations.

Les perspectives financières de Couche-Tard et l'ambition de BAIIA pour l'exercice 2028 connexe sont basées sur les hypothèses importantes suivantes :

Une évaluation complète de chaque initiative (Gagner l'offre, Gagner le carburant, Gagner le client et Gagner en croissance, tous soutenus par La Fondation, qui comprend Prêts à servir, toutes décrites plus en détail dans la présentation de la conférence aux investisseurs référée ici) et le fait que Couche-Tard sera en mesure d'exécuter selon les plans établis lorsqu'il s'agit d'initiatives de croissance organique ;

Notre capacité à identifier et à réaliser des acquisitions stratégiques ainsi que les synergies à réaliser découlant des acquisitions d'entreprises ;

Les objectifs liés aux synergies et aux économies de coûts sont basés sur notre analyse comparative des structures organisationnelles en place et des niveaux actuels des dépenses à travers le réseau de Couche-Tard, sur la capacité de Couche-Tard à combler une partie des écarts constatés, lorsque pertinent, ainsi que sur l'évaluation de Couche-Tard des contrats en vigueur dans les différentes régions géographiques d'opérations et comment Couche-Tard croit être en mesure de renégocier ces contrats afin de profiter de son pouvoir d'achat accru;

Couche-Tard sera en mesure d'instaurer et de maintenir un processus efficace de partage des meilleures pratiques à travers son réseau ;

Notre capacité à intégrer les entreprises acquises ; et

La meilleure évaluation de Couche-Tard de l'environnement macroéconomique actuel, incluant les pressions mondiales sur la chaîne d'approvisionnement et inflationnistes, la volatilité des devises étrangères, les répercussions du conflit militaire actuel opposant l' Ukraine et la Russie, les variants de la COVID-19, autres perturbations connexes et autres risques décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de notre rapport de gestion pour l'exercice terminé le 30 avril 2023 déposé sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Pour une description de certains facteurs de risques importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante dès l'information prospective, veuillez aussi vous référer à la rubrique « Facteurs de risque » de notre rapport de gestion pour l'exercice terminé le 30 avril 2023 ainsi que les autres risques détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. L'information prospective contenue dans ce communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa publication. Ce communiqué ne constitue pas, et ne doit en aucun cas être interprété comme, un prospectus, une notice d'offre, une publicité ou une offre publique de titres. En aucun cas, les informations contenues dans le présent document ne doivent être considérées comme une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres.

Mesures non conformes aux IFRS

Afin de fournir plus d'informations sur la performance de la société, les informations financières incluses dans notre communiqué contienne certaines données qui ne sont pas des mesures de performance reconnues par les IFRS (« mesures non conformes aux IFRS »). Nous croyons que ces mesures non conformes aux IFRS sont utiles à la direction, aux investisseurs ainsi qu'aux analystes, car elles fournissent plus d'informations pour mesurer la performance et la situation financière de la société.

La mesure financière non conformes aux IFRS suivante est utilisée dans nos divulgations financières :

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA »).

Les mesures financières non conformes aux IFRS sont principalement dérivées des états financiers consolidés, mais n'ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Ils ne doivent pas être considérés séparément ou comme substituts à des mesures financières reconnues par les IFRS. De plus, nos méthodes de calcul des mesures non conformes aux IFRS peuvent différer de celles utilisées par d'autres sociétés ouvertes. Toute modification ou reformulation pourrait avoir une incidence significative

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA »). Le BAIIA représente le bénéfice net, plus les impôts sur les bénéfices, les frais financiers nets et l'amortissement et perte de valeur. Cette mesure de performance est jugée utile pour faciliter l'évaluation de nos activités courantes et notre capacité à générer des flux de trésorerie afin de financer nos besoins en liquidités, y compris notre programme de dépenses en immobilisations, nos rachats d'actions et le paiement de dividendes.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net, selon les IFRS, au BAIIA :



Période de 53

semaines

terminé le (en millions de dollars US) 30 avril 2023 Bénéfice net 3 090,9 Ajouter :

Impôts sur les bénéfices 838,2 Frais financiers nets 306,7 Amortissement et perte de valeur 1 525,9 BAIIA 5 761,7



Ambition de Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA ») pour l'exercice 2028. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du BAIIA pour la période de 53 semaines terminée le 30 avril 2023, pour lequel la méthodologie de calcul est présentée dans un autre tableau de cette section, à l'ambition de BAIIA pour l'exercice 2028. Chaque mention de l'ambition de BAIIA pour l'exercice 2028 dans ce communiqué devrait être lue conjointement avec ce tableau. L'ambition de BAIIA pour l'exercice 2028 représente une mesure non conforme aux IFRS qui constitue de l'information prospective, veuillez vous référer à la section « Déclarations prospectives » de ce communiqué pour de l'information additionnelle.

(en millions de dollars US)

BAIIA pour la période de 53 semaines terminée le 30 avril 2023 5 761,7 Ajouter: Impact des initiatives

Gagner l'offre

Gagner en nourriture 150,0 Gagner la soif 250,0 Marques privées 120,0 Gagner le carburant 450,0 Gagner le client

Gagner des fans avec la fidélisation 200,0 Autres initiatives 70,0 Gagner en croissance

Nouveau à l'industrie, Raser et reconstruire et relocations 400,0 Nouvelles opportunités de fusions et d'acquisitions 1 100,0 Acquisition de certains actifs en lien avec le commerce de détail de TotalEnergies SE 700,0 Prêts à servir 800,0 Ambition de BAIIA pour l'exercice 2028 10 001,7

