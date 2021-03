LAVAL, QC, le 22 mars 2021 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « Société ») (TSX: ATD.A) (TSX: ATD.B) a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente visant la vente de 49 sites en Oklahoma à Casey's General Stores Inc. par une transaction au comptant de 39 millions $. La transaction qui comprend 46 sites loués et 3 sites détenus devrait être conclue avant le 31 juillet 2021. Matrix Capital Markets Group Inc. a agi à titre de conseiller financier de Couche-Tard dans le cadre de la transaction.

Dans le cadre d'une initiative distincte mais néanmoins liée à la précédente, la Société a retenu les services d'un cabinet de conseillers immobiliers spécialisés dans l'industrie du commerce d'accommodation et des carburants pour coordonner la vente de 306 sites à travers son réseau nord-américain. Le mandat comprend 269 sites répartis dans 25 États aux États-Unis et 37 sites répartis dans 6 provinces au Canada, chaque magasin étant d'une superficie moyenne de 2 600 pieds carrés et la taille moyenne de chaque lot étant de 29 500 pieds carrés. Sur les 306 sites, 122 sont des propriétés à revenus et 184 sont en location, 238 de ces propriétés offrent la vente de carburant alors que 68 sont des commerces d'accommodation sans offre de carburant. Les manifestations d'intérêt sont attendues pour le début du mois de mai.

Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard, a déclaré : « La décision de céder certains magasins s'inscrit dans la stratégie d'optimisation du réseau de la Société et suit un processus de planification pour l'ensemble du réseau entrepris à l'automne 2020. Grâce à ce processus, nous avons identifié des sites qui ne correspondent plus à nos objectifs stratégiques, soit du point de vue de la marque ou en regard de l'échelle régionale. Parallèlement, nous avons cerné de nombreuses occasions d'élargir notre présence par la construction de nouveaux magasins et nous continuerons d'affecter des capitaux pour optimiser la taille et l'envergure de nos emplacements, parfaire l'aménagement des magasins et favoriser l'utilisation de notre programme Tout Simplement Frais, ainsi que d'autres initiatives visant à améliorer le parcours client.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 26 pays et territoires et ayant plus de 14 200 magasins, dont approximativement 10 800 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Circle K et Couche-Tard, elle est le plus important exploitant indépendant de magasins d'accommodation en fonction du nombre de magasins exploités par la société aux États-Unis et est le leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et à Hong Kong. Environ 135 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et le rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com .

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, l'incertitude liée à la durée et à la gravité de la pandémie actuelle de COVID-19, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce document est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

