LAVAL, QC, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « Société ») (TSX: ATD.A) (TSX: ATD.B) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente pour acquérir toutes les actions émises et en circulation, sur une base entièrement diluée, de Convenience Retail Asia (BVI) Limited (« Circle K HK ») pour 2,79 milliards de dollars hongkongais, soit environ 360 millions de dollars américains. Circle K HK, une filiale de Convenience Retail Asia Limited (« CRA »), exploite un réseau de magasins d'accommodation sous la marque Circle K, avec 340 sites de magasins corporatifs à Hong Kong et 33 sites franchisés à Macao. Cette transaction représente une étape importante pour Couche-Tard, car elle fournit à la Société une plateforme en Asie à partir de laquelle elle pourra lancer son expansion dans la région.

Circle K HK détient actuellement la deuxième plus grande part de marché à Hong Kong, soit l'un des marchés les plus développés en Asie ainsi que l'une des régions les plus densément peuplées à l'échelle mondiale, et possède un potentiel significatif de croissance organique. De plus, Circle K HK a développé une solide expertise en matière de fidélisation, avec environ 1,6 million de membres « OK Stamp It », et a également mis en place un solide programme de marques maison, ainsi que des capacités avancées dans le domaine de la mise en marché, des technologies et de sa chaîne d'approvisionnement. Au fil du temps, Couche-Tard s'attend à bénéficier de l'expérience de l'équipe de direction de Circle K HK pour lui permettre d'accéder à d'autres opportunités dans la région Asie-Pacifique, tout en tirant parti de l'information et des connaissances de l'équipe quant au format de leurs magasins situés en zone urbaine à forte densité.

Alain Bouchard, fondateur et président exécutif du conseil d'administration de Couche-Tard, a déclaré : « J'ai suivi de près les progrès de Circle K Hong Kong pendant des décennies et j'admire profondément leur équipe de direction ainsi que leur expertise en matière de vente au détail. Il me tarde d'accueillir les membres de leurs équipes ainsi que les magasins au sein de la famille de Couche-Tard et je suis convaincu que nous pourrons atteindre ensemble des millions de clients de plus à Hong Kong ainsi qu'à travers l'Asie afin de nous permettre de progresser vers notre objectif de devenir la destination préférée pour l'achat de marchandises et de carburant à travers le monde. »

Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard, a ajouté : « Circle K Hong Kong est l'un des meilleurs exploitants de commerces d'accommodation en Asie et représente un excellent ajout pour notre Société. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec leur équipe qui a su développer des connaissances très pointues en termes d'innovation, de fidélisation, de marques privées, de vente au détail, ainsi que dans leur capacité à gagner des parts de marché. En concluant cette transaction, Couche-Tard franchira une étape importante de son ambition stratégique d'entrer sur le marché à forte croissance de l'Asie-Pacifique avec, de plus, une équipe de gestion et d'exploitation de premier plan, qui possède la crédibilité, l'expérience et les capacités nécessaires pour soutenir une expansion future dans la région. »

Victor Fung, président de CRA, a déclaré : « Le Conseil appuie pleinement la vente de Circle K Hong Kong à notre partenaire et franchiseur de longue date. C'est une transaction gagnante pour les deux entreprises. Nos actionnaires bénéficieront d'un bon retour sur leur investissement et Couche-Tard profitera d'une équipe de premier ordre composée de membres dévoués et fidèles qui ont contribué au succès de Circle K Hong Kong. »

Richard Yeung, chef de la direction de CRA, a ajouté : « Nous sommes très heureux d'avoir conclu cette entente avec Couche-Tard. Le fait d'avoir le propriétaire de la marque directement impliqué dans l'entreprise créera de nouvelles opportunités pour la marque et pour nos employés. Je suis reconnaissant envers la direction et les employés de Circle K Hong Kong pour leur dévouement au cours des dernières décennies et je me réjouis qu'ils se joignent à un leader de l'industrie à l'échelle multinationale qui partage notre engagement à servir les communautés locales. »

Aux termes de cette entente, Couche-Tard acquerra Circle K HK basé sur un bilan qui ne comportera ni encaisse, ni dette. Le prix d'achat final sera assujetti à certains ajustements aux fonds de roulement et autres items au bilan. La transaction, qui devrait être conclue d'ici le 31 décembre 2020, sera financée au moyen des liquidités disponibles et sera assujettie aux conditions de clôture usuelles, y compris l'approbation par les actionnaires de CRA, ainsi que les autorisations réglementaires et conditions habituelles spécifiées dans la convention d'achat.

Appel conférence avec les investisseurs

La direction de Couche-Tard tiendra un appel conférence et une webémission le jeudi 5 novembre 2020 à 8 h HNE (21 h HNHK). Une présentation sera publiée sur le site web de la Société à partir de l'adresse https://corpo.couche-tard.com/relations-investisseurs/presentations-corporatives/ avant l'appel.

Date : Le jeudi 5 novembre 2020

Heure : 8 h HNE (21 h HNHK)

Appel en direct : (888) 390-0549 (sans frais) ou (416) 764-8682 (international)

Code d'accès : 12215874#

Webémission : Une webémission en direct de l'appel est accessible sur le site web de la Société à partir de l'adresse https://corpo.couche-tard.com/relations-investisseurs/presentations-corporatives/. La webémission sera archivée et disponible pour une rediffusion après l'appel.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est le chef de file de l'industrie canadienne du commerce de l'accommodation. Aux États-Unis, elle est le plus important exploitant indépendant de magasins d'accommodation en fonction du nombre de magasins exploités par la société. En Europe, Couche-Tard est un chef de file du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark), dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ainsi qu'en Irlande, et a une présence importante en Pologne.

Au 19 juillet 2020, le réseau de Couche-Tard comptait 9 274 magasins d'accommodation en Amérique du Nord, dont 8 088 offraient du carburant pour le transport routier. Son réseau nord-américain est constitué de 18 unités d'affaires, dont 14 aux États-Unis, couvrant 47 États, et 4 au Canada, qui couvrent les 10 provinces. Environ 109 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau et de ses centres de services en Amérique du Nord.

En Europe, Couche-Tard exploite un vaste réseau de vente au détail en Scandinavie, en Irlande, en Pologne, dans les pays baltes et en Russie par le biais de 10 unités d'affaires. Au 19 juillet 2020, son réseau comptait 2 714 magasins, dont la majorité offre du carburant pour le transport routier et des produits d'accommodation alors que d'autres sont des stations de carburant automatisées sans employé, n'offrant que du carburant. Couche-Tard offre aussi d'autres produits, y compris du carburant pour le secteur de l'aviation et de l'énergie pour moteurs stationnaires. En incluant les employés travaillant dans les magasins franchisés portant ses bannières, environ 22 000 personnes travaillent dans son réseau du commerce de l'accommodation, ses terminaux et ses centres de services en Europe.

Également, en vertu des contrats de licence, près de 2 350 magasins sont exploités sous la marque Circle K dans 15 autres pays et territoires (Arabie saoudite, Cambodge, Égypte, Émirats arabes unis, Guam, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Jamaïque, Macao, Mexique, Mongolie, Nouvelle-Zélande et Vietnam), ce qui porte à près de 14 350 le nombre de magasins dans le réseau mondial.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et le rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com .

À propos de Convenience Retail Asia Limited

CRA, membre de Fung Retailing Group, est principalement engagée dans l'exploitation des magasins d'accommodation Circle K, des pâtisseries Saint Honore et de la chaîne de lunettes Zoff dans le sud de la Chine, incluant Hong Kong, Macao et Guangzhou. Au 30 juin 2020, le Groupe exploite un total de 373 magasins Circle K dans le sud de la Chine. Avec la chaîne Saint Honore, qui compte actuellement 125 magasins à Hong Kong, Macao et Guangzhou, et 11 magasins de lunettes Zoff à Hong Kong, le Groupe exploite un réseau total de 509 points de vente.

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, l'incertitude liée à la durée et à la gravité de la pandémie actuelle de COVID-19, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce document est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

Renseignements: Relations investisseurs : Jean Marc Ayas, Gestionnaire, Relations investisseurs, Tél.: 450-662-6632, poste 4619, [email protected]; Relations médias : Lisa Koenig, Chef de service, Communications globales, Tél.: 450-662-6632, poste 6611, [email protected]

Liens connexes

http://corpo.couche-tard.com