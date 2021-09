Bénéfice net atteignant 764,4 millions $, ou 0,71 $ par action sur une base diluée pour le premier trimestre de l'exercice 2022, comparativement à 777,1 millions $, ou 0,70 $ par action sur une base diluée pour le premier trimestre de l'exercice 2021. Le bénéfice net ajusté 1 s'est élevé à approximativement 758,0 millions $, comparativement à 795,0 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice 2021. Le bénéfice net ajusté par action dilué 1 s'est élevé à 0,71 $, stable par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.





Revenus totaux tirés des marchandises et services de 4,1 milliards $, soit une augmentation de 5,4 %. Diminution des ventes de marchandises par magasin comparable de 0,2 % aux États-Unis et de 9,6 % au Canada, et augmentation de 5,9 % en Europe et dans les autres régions. Sur un horizon de deux ans, les ventes de marchandises par magasin comparable ont augmenté à un taux de croissance annuel composé de 3,7 % aux États-Unis, de 4,9 % en Europe et de 4,2 % au Canada.





Le volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable a augmenté de 11,8 % aux États-Unis, de 6,3 % en Europe et dans les autres régions et de 10,4 % au Canada, en raison d'une demande pour le carburant plus élevée par rapport au trimestre comparatif. Sur un horizon de deux ans, le volume de carburant pour le transport routier a diminué à un taux de croissance annuel composé de 6,1 % aux États-Unis, de 3,3 % en Europe et de 9,4 % au Canada, encore affectés par le télétravail.





Émission avec succès de billets de premier rang non garantis, libellés en dollars américains, totalisant 1,0 milliard $, incluant une tranche inaugurale d'obligations vertes de 350,0 millions $.





La société a mis en place un régime de rachat d'actions, qui permet de racheter jusqu'à 4,0 % des actions à droit de vote subalterne de catégorie B détenues dans le public. En vertu du régime, des rachats d'actions ont été effectués pour un montant de 299,2 millions $.

LAVAL, QC, le 31 août 2021 /CNW Telbec/ - Pour son premier trimestre terminé le 18 juillet 2021, Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « société ») (TSX: ATD.A) (TSX: ATD.B) annonce un bénéfice net de la société de 764,4 millions $, soit un bénéfice par action de 0,71 $ sur une base diluée. Les résultats du premier trimestre de l'exercice 2022 ont été affectés par un gain de change net de 8,6 millions $ avant impôts, ainsi que des frais d'acquisition avant impôts de 0,8 million $. Les résultats du trimestre correspondant de l'exercice 2021 ont été affectés par une perte de change nette de 18,4 millions $ avant impôts, ainsi que des frais d'acquisition de 3,9 millions $ avant impôts. En excluant ces éléments, le bénéfice net ajusté1 s'est élevé à approximativement 758,0 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice 2022, comparativement à 795,0 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice 2021, soit une diminution de 37,0 millions $, ou 4,7 %, attribuable à la diminution des marges sur le carburant pour le transport routier aux États-Unis et à l'augmentation des frais d'exploitation, partiellement contrebalancées par une demande plus élevée pour le carburant, ainsi que par l'impact positif net de la conversion en dollars américains des opérations canadiennes et européennes. Le bénéfice net ajusté par action dilué1 s'est établi à 0,71 $, stable comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2021. Les données financières sont exprimées en dollars US, sauf indication contraire.

« Je suis heureux d'annoncer de solides résultats pour ce premier trimestre à travers notre réseau, tant pour ce qui est du commerce de l'accommodation que du carburant, et ce, même en se comparant à un trimestre exceptionnel l'année précédente. Les ventes de marchandises par magasin comparable ont été particulièrement bonnes en Europe et, dans toutes nos régions, nous notons une croissance dans la catégorie des aliments frais alors que la simplicité et la qualité de notre offre est bien accueillie par nos clients. Bien que la COVID-19 affecte encore l'achalandage, les volumes de carburant se sont améliorés, et nous continuons de générer des marges robustes, tout en développant nos opérations globales liées au carburant sur le plan de l'approvisionnement, de l'analyse de prix, ainsi que de la transition vers notre marque de carburant Circle K, pour laquelle nos résultats continuent d'être positifs. Sans aucun doute, alors que nous continuons de faire face aux défis au niveau des opérations et de la chaîne d'approvisionnement causés par la pandémie, je demeure incroyablement fier et reconnaissant pour l'attention et l'engagement démontrés par nos équipes, nos clients et nos partenaires envers notre entreprise », a déclaré Brian Hannasch, président et chef de la direction d'Alimentation Couche-Tard.

« Ce trimestre, nous avons fait des progrès notables dans notre ambition de faire croître notre réseau. Du côté des acquisitions, nous avons conclu un accord définitif pour acquérir Wilsons Gas Stops et Go! Stores, qui a un réseau de 226 magasins corporatifs et sites exploités par des opérateurs indépendants, ainsi qu'un terminal de carburant dans la région de l'Atlantique au Canada. Nous allons également de l'avant avec une entente exécutoire pour l'acquisition de 35 sites aux États-Unis, principalement en Oregon et dans l'État de Washington, qui opèrent actuellement sous la marque Porter's. Dans les deux cas, nous avons hâte d'accueillir dans la famille Couche-Tard des magasins forts ainsi que leurs équipes d'expérience. Du côté de la croissance organique, nous avons achevé la construction et reconstruction de 30 nouveaux magasins, permettant de développer nos programmes et notre image de marque. De plus, nous avons étendu notre programme alimentaire Tout Simplement Frais, Toujours Prêt à l'échelle mondiale, avec l'ajout de près de 500 nouveaux magasins, ce qui porte le nombre total à plus de 2 000 magasins. La croissance de notre réseau est essentielle à nos objectifs stratégiques et nous conservons notre discipline visant à créer de la valeur pour nos actionnaires », a conclu Brian Hannasch.



Claude Tessier, chef de la direction financière, a ajouté : « Malgré un excellent trimestre l'année précédente, nous avons rapporté de solides résultats pour ce premier trimestre de l'exercice 2022. Nous avons connu une bonne performance dans la plupart des secteurs de notre organisation, particulièrement lorsque nous considérons les résultats sur un horizon de deux ans. Au niveau des coûts d'exploitation, nous avions mis en œuvre des mesures importantes au cours de l'exercice précédent afin de réduire nos dépenses en lien avec l'incertitude autour de la pandémie de COVID-19. Nous notons par conséquent une augmentation des dépenses ce trimestre, aussi en raison de l'inflation normale, d'un marché de l'emploi volatil et des investissements dans nos initiatives stratégiques. Sur un horizon de deux ans, nos frais d'exploitation normalisés ont augmenté à un taux de croissance annuel composé de seulement 1,2 %, illustrant notre discipline au niveau du contrôle des coûts. Nous émergeons de ce trimestre dans une solide position financière, avec une position de trésorerie d'environ 3,4 milliards $ et un ratio d'endettement de 1,23. De plus, nous avons continué à retourner de la valeur à nos actionnaires, en rachetant près de 300,0 millions $ en actions durant le trimestre. »



Événements importants du premier trimestre de l'exercice 2022

Alors que nous nous comparons à un trimestre affecté entièrement par la pandémie de COVID-19, nos résultats ont fluctué selon les régions, en raison de l'évolution de la pandémie et des mesures de restrictions sociales qui ont différé d'une année à l'autre. Les catégories de marchandises les plus affectées par la COVID-19, telles que notre offre alimentaire, continuent d'afficher une tendance positive et, sur un horizon de deux ans, nos activités d'accommodation ont bien performé dans l'ensemble de notre réseau. Les marges de carburant sont demeurées supérieures à celles d'avant la pandémie, alors que les volumes continuent d'être impactés par le télétravail et l'évolution des restrictions locales. L'analyse de la marge brute1 sur un horizon de deux ans offre un aperçu supplémentaire en raison de la volatilité des différents indicateurs de performance. En excluant l'impact de CAPL et Circle K Hong Kong, la marge brute sur les marchandises et services ainsi que sur le carburant pour le transport routier est plus élevée de 10,9 % et de 19,4 %, respectivement, comparativement au premier trimestre de l'exercice 2020, soit avant la pandémie.





Nous avons exercé des bons de souscription d'actions ordinaires de Fire & Flower Holdings Corp. (« Fire & Flower ») pour une considération en espèces de 9,8 millions $ CA (7,9 millions $), augmentant ainsi notre participation à environ 22,4 %.





Le 21 avril 2021, la Bourse de Toronto a approuvé la mise en place d'un régime de rachat d'actions, qui est entré en vigueur le 26 avril 2021. Le régime nous permet de racheter jusqu'à 4,0 % des actions à droit de vote subalterne de catégorie B détenues dans le public. Au cours du premier trimestre de l'exercice 2022, nous avons racheté 8 471 000 actions à droit de vote subalterne de catégorie B, pour un montant de 299,2 millions $.





a approuvé la mise en place d'un régime de rachat d'actions, qui est entré en vigueur le 26 avril 2021. Le régime nous permet de racheter jusqu'à 4,0 % des actions à droit de vote subalterne de catégorie B détenues dans le public. Au cours du premier trimestre de l'exercice 2022, nous avons racheté 8 471 000 actions à droit de vote subalterne de catégorie B, pour un montant de 299,2 millions $. Le 13 mai 2021, nous avons émis des billets de premier rang non garantis, libellés en dollars américains, totalisant 1,0 milliard $, se composant d'une tranche de 650,0 millions $ ayant un coupon de 3, 439 % et échéant en 2041, ainsi que d'une tranche d'obligations vertes de 350,0 millions $ ayant un coupon de 3, 625 % et échéant en 2051. Un montant égal au produit net des obligations vertes sera utilisé pour financer ou refinancer des projets environnementaux, nouveaux ou existants, ainsi que nos initiatives communautaires, renforçant ainsi notre engagement envers un avenir plus responsable. Le produit net de l'émission de 650,0 millions $, ainsi que la trésorerie disponible, ont été utilisés pour rembourser intégralement, le 14 mai 2021, nos billets de premier rang non garantis, libellés en dollars américains, de 1,0 milliard $, qui devaient arriver à échéance le 26 juillet 2022. Le remboursement incluait une prime de remboursement anticipé de 27,7 millions $.

Changements à notre réseau au cours du premier trimestre de l'exercice 2022

Nous avons complété la vente de 48 magasins situés en Oklahoma , aux États-Unis, à Casey's General Stores inc. pour une contrepartie en espèces de 40,3 millions $. La transaction a généré un gain de 13,6 millions $.





, aux États-Unis, à Casey's General Stores inc. pour une contrepartie en espèces de 40,3 millions $. La transaction a généré un gain de 13,6 millions $. Le 30 juillet 2021, subséquemment à la fin du trimestre, nous avons conclu une entente exécutoire pour acquérir Cape D'or Holdings Limited, Barrington Terminals Limited ainsi que d'autres sociétés d'investissement liées, qui exploitent, dans la région de l'Atlantique au Canada , un réseau indépendant de magasins d'accommodation et de vente au détail de carburant sous les marques de commerces d'Esso, de Go! Stores et de Wilsons Gas Stops (« Wilsons »). Le réseau Wilsons comprend 79 magasins corporatifs d'accommodation et de carburant, 147 sites exploités par des opérateurs indépendants, ainsi qu'un terminal de carburant situé à Halifax , au Canada . La transaction devrait être conclue au cours de la première moitié de l'année civile 2022, et elle est assujettie aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires, y compris celles en vertu de la Loi sur la concurrence du Canada .





, un réseau indépendant de magasins d'accommodation et de vente au détail de carburant sous les marques de commerces d'Esso, de Go! Stores et de Wilsons Gas Stops (« Wilsons »). Le réseau Wilsons comprend 79 magasins corporatifs d'accommodation et de carburant, 147 sites exploités par des opérateurs indépendants, ainsi qu'un terminal de carburant situé à , au . La transaction devrait être conclue au cours de la première moitié de l'année civile elle est assujettie aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires, y compris celles en vertu de la du . Le 24 août 2021, subséquemment à la fin du trimestre, nous avons conclu une entente exécutoire pour acquérir, par l'entremise d'une seule transaction, 35 magasins corporatifs qui sont principalement situés en Oregon et dans l'ouest de l'État de Washington , aux États-Unis. La transaction devrait être conclue durant le deuxième trimestre de l'exercice 2022.





et dans l'ouest de l'État de , aux États-Unis. La transaction devrait être conclue durant le deuxième trimestre de l'exercice 2022. Nous avons complété la construction de 16 magasins et la relocalisation ou la reconstruction de 14 magasins. Au 18 juillet 2021, 57 autres magasins étaient en construction et devraient ouvrir dans les prochains trimestres.

Sommaire du mouvement dans notre réseau de magasins

Le tableau suivant présente certaines informations concernant le mouvement des magasins de notre réseau au cours de la période de 12 semaines terminée le 18 juillet 2021 :



Période de 12 semaines terminée le 18 juillet 2021 Types de magasins Corporatifs CODO DODO Franchisés et

autres affiliés Total Nombre de magasins au début de la période 9 976 398 697 1 257 12 328 Ouvertures / constructions / ajouts 16 -- 4 14 34 Fermetures / dispositions / retraits (89) -- (9) (9) (107) Conversion de magasins 3 (1) (3) 1 -- Nombre de magasins à la fin de la période 9 906 397 689 1 263 12 255 Magasins Circle K exploités sous licence







1 913 Nombre total de magasins dans le réseau







14 168 Nombre de stations de carburant automatisées

incluses dans le solde de fin de période 978 -- 9 -- 987

Données sur les taux de change

Nous présentons nos données en dollars US, ce qui procure une information plus pertinente compte tenu de la prédominance de nos opérations aux États-Unis.

Le tableau suivant présente des renseignements sur les taux de change en fonction des taux de clôture, indiqués en dollars US par unité monétaire comparative :



Périodes de 12 semaines terminées le

18 juillet 2021 19 juillet 2020 Moyenne pour la période





Dollar canadien 0,8167 0,7289

Couronne norvégienne 0,1188 0,1027

Couronne suédoise 0,1187 0,1057

Couronne danoise 0,1620 0,1492

Zloty 0,2662 0,2481

Euro 1,2044 1,1124

Rouble 0,0136 0,0141

Dollar de Hong Kong 0,1288 --

Analyse sommaire des résultats consolidés pour le premier trimestre de l'exercice 2022

Le tableau suivant présente certaines informations concernant nos opérations pour les périodes de 12 semaines terminées le 18 juillet 2021 et le 19 juillet 2020. Les résultats de nos opérations en Asie sont inclus sous Europe et autres régions.



Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars américains, sauf indication contraire) 18 juillet

2021 19 juillet 2020,

ajustée(3) Variation

% Données sur les résultats d'exploitation :





Revenus tirés des marchandises et services(1) :





États-Unis 2 829,4 2 851,4 (0,8) Europe et autres régions 561,4 343,2 63,6 Canada 677,2 663,2 2,1 Total des revenus tirés des marchandises et services 4 068,0 3 857,8 5,4 Ventes de carburant pour le transport routier :





États-Unis 6 463,7 3 906,0 65,5 Europe et autres régions 1 793,6 1 182,4 51,7 Canada 1 137,9 677,0 68,1 Total des ventes de carburant pour le transport routier 9 395,2 5 765,4 63,0 Autres revenus(2) :





États-Unis 10,8 7,5 44,0 Europe et autres régions 100,0 75,2 33,0 Canada 4,9 3,9 25,6 Total des autres revenus 115,7 86,6 33,6 Total des ventes 13 578,9 9 709,8 39,8 Marge brute sur les marchandises et services(1)(4) :





États-Unis 967,7 976,8 (0,9) Europe et autres régions 215,4 139,2 54,7 Canada 219,0 206,3 6,2 Marge brute totale sur les marchandises et services 1 402,1 1 322,3 6,0 Marge brute sur le carburant pour le transport routier(4) :





États-Unis 804,8 805,8 (0,1) Europe et autres régions 246,7 236,5 4,3 Canada 108,0 81,7 32,2 Marge brute totale sur le carburant pour le transport routier 1 159,5 1 124,0 3,2 Marge brute sur les autres revenus(2)(4) :





États-Unis 10,8 7,5 44,0 Europe et autres régions 22,7 30,9 (26,5) Canada 4,9 3,9 25,6 Marge brute totale sur les autres revenus 38,4 42,3 (9,2) Marge brute totale(4) 2 600,0 2 488,6 4,5 Frais d'exploitation, de vente et d'administration et frais généraux 1 278,1 1 148,6 11,3 Gain sur la cession d'immobilisations et d'autres actifs (37,3) (8,8) 323,9 Amortissement et perte de valeur 314,3 289,5 8,6 Bénéfice d'exploitation 1 044,9 1 059,3 (1,4) Frais financiers nets 74,3 88,0 (15,6) Bénéfice net 764,4 777,1 (1,6) Données par action :





Bénéfice net par action de base (dollars par action) 0,71 0,70 1,4 Bénéfice net par action dilué (dollars par action) 0,71 0,70 1,4 Bénéfice net ajusté par action dilué (dollars par action)(4) 0,71 0,71 --







Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars américains, sauf indication contraire) 18 juillet

2021 19 juillet 2020,

ajustée(3) Variation

% Autres données d'exploitation :





Marge brute sur les marchandises et services(1) :





Consolidée 34,5 % 34,3 % 0,2 États-Unis 34,2 % 34,3 % (0,1) Europe et autres régions 38,4 % 40,6 % (2,2) Canada 32,3 % 31,1 % 1,2 Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable(5) :





États-Unis(6) (0,2 %) 7,7 %

Europe et autres régions(7) 5,9 % 3,4 %

Canada(6) (9,6 %) 19,9 %

Marge brute sur le carburant pour le transport routier :





États-Unis (cents par gallon) 36,75 41,30 (11,0) Europe et autres régions (cents par litre) 10,32 10,51 (1,8) Canada (cents CA par litre) 10,92 10,25 6,5 Volume total de carburant pour le transport routier vendu :





États-Unis (millions de gallons) 2 189,6 1 950,9 12,2 Europe et autres régions (millions de litres) 2 391,7 2 250,5 6,3 Canada (millions de litres) 1 211,9 1 092,3 10,9 Croissance (diminution) du volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable(6) :





États-Unis 11,8 % (21,2 %)

Europe et autres régions 6,3 % (12,4 %)

Canada 10,4 % ­ (25,6 %)









(en millions de dollars américains, sauf indication contraire) Au

18 juillet 2021 Au

25 avril 2021 Variation

$ Données tirées du bilan :





Actif total 29 137,3 28 394,5 742,8 Dettes portant intérêt(8) 9 595,9 9 602,0 (6,1) Capitaux propres 12 461,7 12 180,9 280,8 Ratios d'endettement(4) :





Dette nette portant intérêt / capitalisation totale(8) 0,33 : 1 0,35 : 1

Ratio d'endettement 1,23 : 1 1,32 : 1

Rentabilité(4) :





Rendement des capitaux propres 22,9 % 24,3 %

Rendement des capitaux investis 15,8 % 15,9 %



(1) Comprend les revenus tirés des redevances de franchisage, des royautés et des remises sur certains achats effectués par les franchisés et les affiliés ainsi que de la vente en gros de marchandises. Les redevances de franchisage des magasins internationaux sous licence sont incluses sous les États-Unis. (2) Comprend les revenus tirés de la location d'actifs et de la vente de carburant pour le secteur de l'aviation et d'énergie pour les moteurs stationnaires. (3) Veuillez vous référer à la section « Changement au classement des coûts de logistique internes » du rapport de gestion pour la période de 12 semaines terminée le 18 juillet 2021 pour plus d'informations sur les changements affectant la période comparative. (4) Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux IFRS » pour plus d'informations relativement à ces mesures de performance non reconnues par les IFRS. (5) Ne comprend pas les services et autres revenus (décrits aux notes de bas de page 1 et 2 ci-dessus). La croissance au Canada et en Europe et dans les autres régions est calculée en devises locales. (6) Pour les magasins corporatifs seulement. (7) Comprend la croissance des ventes de marchandises par magasin comparable de Circle K Hong Kong à partir du 21 décembre 2020. (8) Cette mesure est présentée en incluant les comptes de bilan suivants : portion à court terme de la dette à long terme, dette à long terme, portion à court terme des obligations locatives et obligations locatives.

Chiffre d'affaires

Notre chiffre d'affaires a atteint 13,6 milliards $ pour le premier trimestre de l'exercice 2022, en hausse de 3,9 milliards $, soit une augmentation de 39,8 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2021. Cette performance est principalement attribuable à un prix de vente moyen du carburant pour le transport routier plus élevé, à une demande plus élevée pour le carburant, ainsi qu'à l'effet positif net de la conversion en dollars américains des revenus de nos opérations canadiennes et européennes, qui a eu un impact d'approximativement 347,0 millions $.

Revenus tirés des marchandises et services

Le total des revenus tirés des marchandises et services s'est élevé à 4,1 milliards $ au premier trimestre de l'exercice 2022, soit une augmentation de 210,2 millions $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2021. En excluant l'effet positif net de la conversion en dollars américains des revenus tirés de nos opérations canadiennes et européennes, les revenus tirés des marchandises et services ont augmenté d'environ 92,0 millions $, ou 2,4 %. Cette augmentation est principalement attribuable à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 154,0 millions $, en partie contrebalancée par une diminution des ventes de marchandises par magasin comparable en Amérique du Nord. Les ventes de marchandises par magasin comparable ont diminué de 0,2 % aux États-Unis et de 9,6 % au Canada, ces régions ayant connu un très solide trimestre l'année précédente. En Europe et dans les autres régions, elles ont augmenté de 5,9 %. Sur un horizon de deux ans, les ventes de marchandises par magasin comparable ont augmenté à un taux de croissance annuel composé de 3,7 % aux États-Unis, de 4,9 % en Europe et de 4,2 % au Canada.

Ventes de carburant pour le transport routier

Pour le premier trimestre de l'exercice 2022, le total des ventes de carburant pour le transport routier s'est élevé à 9,4 milliards $, soit une augmentation de 3,6 milliards $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2021. En excluant l'effet positif net de la conversion en dollars américains des revenus tirés de nos opérations canadiennes et européennes, les ventes de carburant pour le transport routier ont augmenté d'environ 3,4 milliards $, ou 59,2 %. Cette augmentation est principalement attribuable à un prix de vente moyen du carburant pour le transport routier plus élevé qui a eu un impact positif d'approximativement 2,8 milliards $, ainsi qu'à une demande plus élevée pour le carburant. Le volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable a augmenté de 11,8 % aux États-Unis, de 6,3 % en Europe et dans les autres régions et de 10,4 % au Canada. Sur un horizon de deux ans, le volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable a diminué à un taux de croissance annuel composé de 6,1 % aux États-Unis, de 3,3 % en Europe et de 9,4 % au Canada. Les volumes de carburant restent généralement sous pression dans notre réseau, avec la poursuite du télétravail ainsi que l'évolution des mesures de restrictions sociales.

Le tableau suivant donne un aperçu du prix de vente moyen sur le carburant pour le transport routier de nos magasins corporatifs dans nos différents marchés pour les huit derniers trimestres, en débutant par le deuxième trimestre de l'exercice terminé le 26 avril 2020 :

Trimestre 2e 3e 4e 1er Moyenne

pondérée Période de 52 semaines terminée le 18 juillet 2021









États-Unis (dollars US par gallon) 2,14 2,16 2,72 2,97 2,48 Europe et autres régions (cents US par litre) 63,19 65,84 79,29 79,09 71,42 Canada (cents CA par litre) 92,00 92,54 108,99 117,51 101,90 Période de 52 semaines terminée le 19 juillet 2020









États-Unis (dollars US par gallon) 2,55 2,51 2,21 2,04 2,36 Europe et autres régions (cents US par litre) 70,86 73,92 60,95 56,89 66,83 Canada (cents CA par litre) 105,14 103,47 88,78 86,89 97,79

Autres revenus

Pour le premier trimestre de l'exercice 2022, le total des autres revenus s'est élevé à 115,7 millions $, soit une augmentation de 29,1 millions $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2021. En excluant l'effet positif net de la conversion en dollars américains des revenus tirés de nos opérations canadiennes et européennes, les autres revenus ont augmenté d'environ 20,0 millions $ durant le premier trimestre de l'exercice 2022. Cette augmentation est essentiellement attribuable à la hausse des prix sur nos autres produits de carburant.

Marge brute1

Notre marge brute a atteint 2,6 milliards $ au premier trimestre de l'exercice 2022, en hausse de 111,4 millions $, ou 4,5 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2021, en raison essentiellement d'une demande plus élevée pour le carburant et de l'effet positif net de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes et européennes, qui a eu un impact d'environ 81,0 millions $, partiellement contrebalancés par une diminution de la marge brute sur le carburant pour le transport routier aux États-Unis.

Marge brute sur les marchandises et services

Pour le premier trimestre de l'exercice 2022, notre marge brute sur les marchandises et services a été de 1,4 milliard $, soit une augmentation de 79,8 millions $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2021. En excluant l'effet positif net de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes et européennes, la marge brute sur les marchandises et services a augmenté d'environ 39,0 millions $, ou 2,9 %, en raison essentiellement de la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 45,0 millions $. Notre marge brute a diminué de 0,1 % aux États-Unis pour s'établir à 34,2 %. En excluant la constatation accélérée des crédits reportés dans le trimestre comparatif, notre marge brute aux États-Unis aurait augmenté de 0,8 %, favorablement impactée par le mix de produits ainsi que nos initiatives reliées à l'établissement des prix. Notre marge brute a diminué de 2,2 % en Europe et dans les autres régions pour s'établir à 38,4 %, principalement en raison de l'intégration de Circle K Hong Kong, dont le mix de produits est différent de celui de nos opérations en Europe. Excluant Circle K Hong Kong, la marge brute en Europe et dans les autres régions aurait été de 41,8 %, en raison d'un mix de produits favorable. Au Canada, notre marge brute a augmenté de 1,2 % pour s'établir à 32,3 %, également en raison d'un mix de produits favorable.

Marge brute sur le carburant pour le transport routier

Pour le premier trimestre de l'exercice 2022, notre marge brute sur le carburant pour le transport routier a été de 1,2 milliard $, soit une augmentation de 35,5 millions $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2021. En excluant l'effet positif net de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes et européennes, la marge brute sur le carburant pour le transport routier pour le premier trimestre de l'exercice 2022 a diminué d'environ 1,0 million $, ou 0,1 %. Notre marge brute sur le carburant pour le transport routier aux États-Unis s'est établie à 36,75 ¢ par gallon, soit une baisse de 4,55 ¢ par gallon, et à 10,32 ¢ US par litre en Europe et dans les autres régions, soit une baisse de 0,19 ¢ US par litre, principalement attribuable aux marges inhabituellement élevées dans le trimestre comparatif. Au Canada, elle s'est établie à 10,92 ¢ CA par litre, soit une hausse de 0,67 ¢ CA par litre. Les marges sur le carburant sont demeurées solides, en raison des conditions favorables du marché, des initiatives liées à notre approvisionnement et des changements de marques de carburant.

Le tableau suivant fournit certaines informations relatives aux marges brutes sur le carburant pour le transport routier provenant de nos magasins corporatifs aux États-Unis et à l'impact des frais liés aux modes de paiements électroniques pour les huit derniers trimestres, en débutant par le deuxième trimestre de l'exercice terminé le 26 avril 2020 :

(en cents US par gallon)









Trimestre 2e 3e 4e 1er Moyenne

pondérée Période de 52 semaines terminée le 18 juillet 2021









Avant déduction des frais liés aux modes de paiement électronique 37,48 31,86 35,25 37,58 35,34 Frais liés aux modes de paiement électronique 4,79 4,66 5,10 5,38 4,96 Déduction faite des frais liés aux modes de paiement électronique 32,69 27,20 30,15 32,20 30,38 Période de 52 semaines terminée le 19 juillet 2020









Avant déduction des frais liés aux modes de paiement électronique 28,29 27,04 46,88 42,99 34,72 Frais liés aux modes de paiement électronique 4,63 4,54 4,97 4,88 4,72 Déduction faite des frais liés aux modes de paiement électronique 23,66 22,50 41,91 38,11 30,00

Généralement, durant les cycles économiques normaux, les marges sur le carburant pour le transport routier aux États-Unis peuvent être volatiles de trimestre en trimestre, alors qu'en Europe et dans les autres régions et au Canada, les marges et l'incidence des frais liés aux modes de paiement électronique ne sont pas aussi volatiles.

Marge brute sur les autres revenus

Pour le premier trimestre de l'exercice 2022, notre marge brute sur les autres revenus a été de 38,4 millions $, soit une diminution de 3,9 millions $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2021. En excluant l'effet positif net de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes et européennes, notre marge brute sur les autres revenus a diminué d'environ 7,0 millions $ durant le premier trimestre de l'exercice 2022, principalement en raison de la diminution de la marge sur nos autres produits de carburant.

Frais d'exploitation, de vente et d'administration et frais généraux (« frais d'exploitation »)

Pour le premier trimestre de l'exercice 2022, les frais d'exploitation ont augmenté de 11,3 % par rapport à la période correspondante de l'exercice 2021. En excluant certains éléments qui ne sont pas considérés comme indicatifs des tendances futures, les frais d'exploitation ont augmenté de 3,5 %.







Période de 12 semaines

terminée le 18 juillet 2021 Variation totale, telle que publiée 11,3 % Ajustements :

Augmentation générée par l'effet net de la conversion de devises (3,4 %) Augmentation générée par des frais liés aux modes de paiement électronique plus élevés, excluant les acquisitions (2,4 %) Augmentation provenant des frais d'exploitation additionnels liés aux acquisitions (2,2 %) Frais d'acquisition constatés dans les résultats de l'exercice 2021 0,3 % Frais d'acquisition constatés dans les résultats de l'exercice 2022 (0,1 %) Variation restante 3,5 %

L'augmentation des frais d'exploitation du premier trimestre est attribuable à l'augmentation des activités liées à la commercialisation et des autres dépenses discrétionnaires, qui étaient réduites dans le trimestre de l'exercice précédent en raison du début de la pandémie, ainsi qu'à l'inflation normale, à une augmentation des coûts de main-d'œuvre en raison de la hausse du salaire minimum et du faible taux de chômage dans certaines régions, et aux investissements dans nos magasins visant à soutenir nos initiatives stratégiques. Cette augmentation a été en partie contrebalancée par une baisse des dépenses reliées à la COVID-19 comparativement à celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Sur un horizon de deux ans, nous avons maintenu une bonne discipline au niveau du contrôle des dépenses, tel que démontré par un taux de croissance annuel composé de seulement 1,2 % des frais d'exploitation normalisés.

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA1 ») et BAIIA ajusté1

Pour le premier trimestre de l'exercice 2022, le BAIIA s'est chiffré à 1,4 milliard $, soit une augmentation de 0,1 % comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté du premier trimestre de l'exercice 2022 a diminué de 1,1 million $, ou 0,1 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison d'une diminution de la marge sur le carburant pour le transport routier aux États-Unis et d'une augmentation des frais d'exploitation, en partie contrebalancées par une demande plus élevée pour le carburant, ainsi que par l'impact positif net de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes et européennes d'environ 41,0 millions $.



Amortissement et perte de valeur (« amortissement »)

Pour le premier trimestre de l'exercice 2022, notre dépense d'amortissement a augmenté de 24,8 millions $ comparativement au premier trimestre de l'exercice 2021. En excluant l'effet net de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes et européennes, notre dépense d'amortissement a augmenté d'environ 14,0 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice 2022. Cette augmentation est principalement attribuable aux investissements réalisés par l'entremise d'acquisitions, au remplacement d'équipements ainsi qu'à l'amélioration continue de notre réseau.



Frais financiers nets

Les frais financiers nets du premier trimestre de l'exercice 2022 ont totalisé 74,3 millions $, soit une une diminution de 13,7 millions $ comparativement au premier trimestre de l'exercice 2021. En excluant les éléments présentés dans le tableau ci-dessous, les frais financiers nets ont augmenté de 0,3 million $.



Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars américains) 18 juillet 2021 19 juillet 2020 Frais financiers nets, tel que publié 74,3 88,0 Ajustements :



Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés (10,1) 2,9 dans Fire & Flower et amortissement des écarts reportés Gain (perte) de change net(te) 8,6 (18,4) Frais financiers nets excluant les ajustements ci-dessus 72,8 72,5

Impôts sur les bénéfices

Le premier trimestre de l'exercice 2022 affiche un taux d'imposition de 21,3 % comparativement à 20,7 % pour le trimestre correspondant de l'exercice 2021. L'augmentation du taux d'imposition découle principalement d'une diminution de l'utilisation de pertes à l'égard desquelles des actifs d'impôts différés n'avaient pas été comptabilisés comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2021.

Bénéfice net et bénéfice net ajusté1

Le bénéfice net du premier trimestre de l'exercice 2022 s'est chiffré à 764,4 millions $, comparativement à 777,1 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice précédent, soit une diminution de 12,7 millions $, ou 1,6 %. Le bénéfice net par action sur une base diluée s'est quant à lui chiffré à 0,71 $, comparativement à 0,70 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La conversion en dollars américains des revenus et dépenses de nos opérations canadiennes et européennes a eu un effet positif net d'approximativement 30,0 millions $ sur notre bénéfice net au cours du premier trimestre de l'exercice 2022.

Le bénéfice net ajusté pour le premier trimestre de l'exercice 2022 s'est chiffré à approximativement 758,0 millions $, comparativement à 795,0 millions pour le premier trimestre de l'exercice 2021, soit une diminution de 37,0 millions $, ou 4,7 %. Le bénéfice net ajusté par action dilué1 s'est chiffré à 0,71 $ pour le premier trimestre de l'exercice 2022, demeurant stable comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2021.



Dividendes

Lors de sa réunion du 31 août 2021, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 8,75 ¢ CA par action pour le premier trimestre de l'exercice 2022 aux actionnaires inscrits le 9 septembre 2021 et a approuvé son paiement pour le 23 septembre 2021. Il s'agit d'un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.



Mesures non conformes aux IFRS

Pour fournir plus d'informations sur la performance de la société, les informations financières incluses dans nos documents financiers contiennent certaines données qui ne sont pas des mesures de performance reconnues par les IFRS (« mesures non conformes aux IFRS »), et qui sont également calculées sur une base ajustée en excluant certains éléments spécifiques. Nous croyons que ces mesures non conformes aux IFRS sont utiles à la direction, aux investisseurs ainsi qu'aux analystes, car elles fournissent plus d'informations pour mesurer la performance et la situation financière de la société.



Les mesures non conformes aux IFRS suivantes sont utilisées dans nos divulgations financières :

Marge brute;

Bénéfice net avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA ») et BAIIA ajusté;

Bénéfice net ajusté et bénéfice net ajusté par action dilué;

Dette nette portant intérêts / capitalisation totale et ratio d'endettement;

Rendement des capitaux propres et rendement des capitaux investis.

Les mesures non conformes aux IFRS sont principalement dérivées des états financiers consolidés, mais n'ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Elles ne doivent pas être considérées séparément ou comme substitut à des mesures financières reconnues par les IFRS. De plus, nos méthodes de calcul des mesures non conformes aux IFRS peuvent différer de celles utilisées par d'autres sociétés ouvertes. Toute modification ou reformulation pourrait avoir une incidence significative.

Ces mesures sont aussi présentées sur une base pro forma, en tenant compte des acquisitions et des nouvelles normes comptables, si celles-ci ont un impact matériel.

Marge brute. La marge brute se compose du chiffre d'affaires moins le coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur. Cette mesure est utile pour évaluer la performance sous-jacente de nos activités.

Le tableau suivant présente un rapprochement du chiffre d'affaires et du coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur, à la marge brute :



Périodes de 12 semaines

terminées le (en millions de dollars américains) 18 juillet 2021 19 juillet 2020

Ajustée(1) Chiffre d'affaires 13 578,9 9 709,8 Coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur 10 978,9 7 221,2 Marge brute 2 600,0 2 488,6

(1) Veuillez vous référer à la section « Changement au classement des coûts de logistique internes » du rapport de gestion pour la période de 12 semaines terminée le 18 juillet 2021 pour plus d'informations sur les changements affectant la période comparative.

Bénéfice avant impôts, intérêts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA ») et BAIIA ajusté. Le BAIIA représente le bénéfice net, plus les impôts sur les bénéfices, les frais financiers nets et l'amortissement et perte de valeur. Le BAIIA ajusté représente le BAIIA, ajusté pour exclure les frais d'acquisition ainsi que d'autres éléments spécifiques. Ces mesures de performance sont utiles pour faciliter l'évaluation de nos activités courantes et de notre capacité à générer des flux de trésorerie afin de financer nos besoins en liquidités, y compris notre programme de dépenses en immobilisations et le paiement de dividendes.



Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net, selon les IFRS, au BAIIA et au BAIIA ajusté :



Périodes de 12 semaines

terminées le (en millions de dollars américains) 18 juillet 2021 19 juillet 2020 Bénéfice net, tel que publié 764,4 777,1 Ajouter :



Impôts sur les bénéfices 206,3 202,7 Frais financiers nets 74,3 88,0 Amortissement et perte de valeur 314,3 289,5 BAIIA 1 359,3 1 357,3 Ajustements :



Frais d'acquisition 0,8 3,9 BAIIA ajusté 1 360,1 1 361,2

Bénéfice net ajusté et bénéfice net ajusté par action dilué. Le bénéfice net ajusté représente le bénéfice net, ajusté des gains ou pertes de change, des frais d'acquisition et d'autres éléments spécifiques. Ces mesures sont utiles afin d'évaluer la performance sous-jacente de nos activités sur une base comparable.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net, selon les IFRS, au bénéfice net ajusté et au bénéfice net ajusté par action dilué :



Périodes de 12 semaines

terminées le (en millions de dollars américains, excluant les montants par action) 18 juillet 2021 19 juillet 2020 Bénéfice net, tel que publié 764,4 777,1 Ajustements :



(Gain) perte de change net(te) (8,6) 18,4 Frais d'acquisition 0,8 3,9 Incidence fiscale des éléments ci-dessus et arrondissements 1,4 (4,4) Bénéfice net ajusté 758,0 795,0 Nombre moyen pondéré d'actions dilué (en millions) 1 074,4 1 114,2 Bénéfice net ajusté par action dilué 0,71 0,71

Dette nette portant intérêt / capitalisation totale. Cette mesure représente une mesure de la santé financière utilisée par les milieux financiers.

Le tableau suivant présente le calcul de cette mesure de performance :

(en millions de dollars américains) Au

18 juillet 2021 Au

25 avril 2021 Portion à court terme de la dette à long terme et portion à court terme des obligations locatives 469,3 1 526,7 Dette à long terme et obligations locatives 9 126,6 8 075,3 Moins: Trésorerie et équivalents de trésorerie, incluant trésorerie soumise à restrictions 3 452,3 3 019,2 Dette nette portant intérêt 6 143,6 6 582,8 Capitaux propres 12 461,7 12 180,9 Dette nette portant intérêt 6 143,6 6 582,8 Capitalisation totale 18 605,3 18 763,7 Dette nette portant intérêt / capitalisation totale 0,33 : 1 0,35 : 1

Ratio d'endettement. Cette mesure représente une mesure de la santé financière surtout utilisée par les milieux financiers. La dette nette portant intérêt représente la dette à long terme, la portion à court terme de la dette à long terme, les obligations locatives et la portion à court terme des obligations locatives.

Le tableau suivant présente un rapprochement de la dette nette portant intérêts et le BAIIA ajusté au ratio d'endettement :



Périodes de 52 semaines

terminées le (en millions de dollars américains) 18 juillet 2021 25 avril 2021 Dette nette portant intérêt 6 143,6 6 582,8 BAIIA ajusté 5 003,7 5 004,8 Ratio d'endettement 1,23 : 1 1,32 : 1

Rendement des capitaux propres. Ce ratio est utilisé pour mesurer la relation entre notre profitabilité et nos actifs nets. Les capitaux propres moyens sont calculés en prenant la moyenne du solde de début et du solde de fin pour la période de 52 semaines.



Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net, selon les IFRS, au rendement des capitaux propres :



Périodes de 52 semaines

terminées le (en millions de dollars américains) 18 juillet 2021 25 avril 2021 Bénéfice net 2 692,8 2 705,5 Capitaux propres moyens 11 781,7 11 123,8 Rendement des capitaux propres 22,9 % 24,3 %

Rendement des capitaux investis. Ce ratio est utilisé pour mesurer la relation entre notre profitabilité et les capitaux employés. Le bénéfice avant intérêts et impôts (« BAII ») représente le bénéfice net, plus les impôts sur les bénéfices et les frais financiers nets. Les capitaux employés représentent l'actif total moins le passif à court terme ne portant pas intérêt, qui exclut la portion à court terme de la dette à long terme et la portion à court terme des obligations locatives. Les capitaux employés moyens sont calculés en prenant la moyenne du solde de début et du solde de fin des capitaux employés pour la période de 52 semaines.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net, selon les IFRS, au BAII avec le ratio de rendement des capitaux investis :



Périodes de 52 semaines

terminées le (en millions de dollars américains) 18 juillet 2021 25 avril 2021 Bénéfice net 2 692,8 2 705,5 Ajouter :



Impôts sur les bénéfices 657,2 653,6 Frais financiers nets 328,8 342,5 BAII 3 678,8 3 701,6 Capitaux employés moyens 23 332,3 23 252,3 Rendement des capitaux investis 15,8 % 15,9 %

Profil

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 26 pays et territoires et ayant près de 14 200 magasins, dont approximativement 10 800 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et à Hong Kong RAS. Environ 124 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.



Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com .

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, l'incertitude liée à la durée et à la gravité de la pandémie actuelle de COVID-19, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce document est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

Webémission sur les résultats le 1er septembre 2021, à 8 h (HAE)

Couche-Tard invite les analystes connus de la société à faire parvenir, avant 19 h (HAE), le 31 août 2021, leurs deux questions auprès de la direction à [email protected].

Les analystes financiers, investisseurs, médias et toute autre personne intéressée à écouter la webémission sur les résultats de Couche-Tard pourront le faire le 1er septembre 2021, à 8 h (HAE), en se rendant sur le site Internet de la société, au https://corpo.couche-tard.com, sous la rubrique « Investisseurs/Événements et présentations » ou en signalant le 1-888-390-0549 ou 1-416-764-8682, suivi par le code d'accès 12857083#.



Rediffusion : Les personnes qui sont dans l'impossibilité d'écouter la webémission en direct pourront écouter l'enregistrement qui sera disponible sur le site Internet de la société pour une période de 90 jours suivant la webémission.



Renseignements: Personnes-ressources : Relations investisseurs, Tél. : 450-662-6632, poste 4619, [email protected]; Relations médias : Lisa Koenig, chef de service, Communications globales Tél. : 450-662-6632, poste 6611, [email protected]

Liens connexes

http://corpo.couche-tard.com