LAVAL, QC, le 20 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche‑Tard » ou la « société ») (TSX : ATD) a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Alex Miller à son nouveau poste de chef de l'exploitation à compter du 2 janvier 2023. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il supervisera les opérations de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie, y compris les activités liées au programme alimentaire, à l'approvisionnement en marchandises et à la chaîne d'approvisionnement.

Alex Miller, COO (Groupe CNW/Alimentation Couche-Tard inc.)

M. Miller sera chargé de traduire la vision stratégique de l'entreprise en plans et activités exécutables pour stimuler la croissance des revenus et l'efficacité opérationnelle, tout en contrôlant les dépenses. À titre de chef de l'exploitation, M. Miller continuera de relever du président et chef de la direction de la société, M. Brian Hannasch.

Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard, ajoute : « En regroupant toutes les lignes hiérarchiques opérationnelles sous la direction du chef de l'exploitation, les équipes régionales peuvent plus facilement harmoniser les opérations afin d'extraire d'autres synergies et apprentissages au cœur de nos activités. Alex est particulièrement bien placé pour assumer ce nouveau rôle grâce à son impressionnante expérience de leadership au sein des opérations dans le domaine du commerce d'accommodation et de la vente de carburant, ainsi qu'à ses contributions importantes à la croissance de l'entreprise dans l'ensemble de notre réseau. »

M. Miller, qui occupe actuellement le rôle de premier vice-président, Opérations, Amérique du Nord, et Optimisation commerciale globale, compte plus de 25 ans d'expérience en gestion dans l'industrie de la vente de carburant au détail et du commerce d'accommodation, dont plus de 10 ans chez Couche-Tard. Au cours de son mandat auprès de notre société, M. Miller a fait preuve de compétences exceptionnelles en leadership qui ont permis de mobiliser et de responsabiliser nos équipes pour les rendre plus efficaces et collaboratives dans de multiples fonctions et canaux d'affaires.

« Je suis touché et honoré de pouvoir occuper ce nouveau rôle de chef de l'exploitation de Couche-Tard », déclare M. Miller. « Je crois que nous avons l'une des meilleures équipes d'exploitation de l'industrie et qu'en travaillant ensemble dans nos nombreux secteurs géographiques et programmes, nous pourrons mieux atteindre l'objectif de notre mission qui est de faciliter la vie de nos clients un peu plus chaque jour, ainsi que celui de notre vision qui est de devenir la destination préférée pour l'achat de marchandises et pour la mobilité à travers le monde. Je suis heureux de constater toutes les occasions stratégiques et l'avenir qui attendent les membres de notre équipe, nos clients et nos partenaires. »

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 24 pays et territoires et ayant plus de 14 300 magasins, dont approximativement 10 900 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 122 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives, au sens de la législation en valeurs mobilières, notamment celles concernant l'opération éventuelle. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Ces déclarations se fondent sur les croyances et les attentes actuelles de Couche‑Tard et comportent des risques et incertitudes importants sur lesquels Couche‑Tard n'a aucun contrôle. Couche‑Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous‑entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche‑Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

Renseignements: Personnes-ressources : Relations investisseurs : Jean-Philippe D. Lachance, Vice-président, Planification financière et Analyse, Relations investisseurs et Trésorerie, Tél.: 450-662-6632, poste 4619, [email protected]; Relations médias : Lisa Koenig, Chef de service, Communications globales, Tél.: 450-662-6632, poste 6611, [email protected]