Alimentation Couche-Tard annonce la monétisation de sa participation dans CrossAmerica Partners LP et un échange additionnel d'actifs

LAVAL, QC et ALLENTOWN, PA, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard ») (TSX: ATD.A) (TSX: ATD.B), et CrossAmerica Partners LP ("CrossAmerica" ou le "partenaire") (NYSE: CAPL) ont annoncé aujourd'hui que Couche-Tard a vendu la totalité de sa participation dans CrossAmerica à des entités d'investissement contrôlées par Joe Topper, fondateur de CrossAmerica (anciennement Lehigh Gas Partners) et membre actuel du conseil d'administration du commandité, pour un montant non divulgué. La participation vendue se compose de 100 %de l'intérêt du commandité de CrossAmerica, de 100 % des droits de distribution des incitatifs et d'environ 7,5 millions de parts de CrossAmerica Limited Partners. Parallèlement à l'annonce de la vente, Couche-Tard et CrossAmerica ont également annoncé aujourd'hui la signature d'un accord additionnel d'échange d'actifs qui sera conclu dans les prochains mois.

Monétisation de la participation de Couche-Tard dans CrossAmerica

CrossAmerica, société en commandite, est un important grossiste de carburant et un bailleur dans le domaine des magasins d'accommodation aux États-Unis. Dans le cadre de son acquisition de CST Brands, Inc. en juillet 2017, Couche-Tard a acquis 100 % des intérêts de CrossAmerica GP LLC, le commandité de CrossAmerica, 100 % des droits de distribution des incitatifs de CrossAmerica, et environ 6,9 millions des parts de CrossAmerica Limited Partners,. Suite à une revue stratégique, Couche-Tard a pris la décision de se départir entièrement de sa participation dans CrossAmerica. Cette transaction de monétisation a pris effet à la date de la présente annonce.

Accord d'échange d'actifs entre Couche-Tard et CrossAmerica

Dans le cadre de la transaction de monétisation, Couche-Tard et CrossAmerica ont également annoncé aujourd'hui l'exécution d'une entente d'échange d'actifs additionnelle entre les deux organisations. Ce nouvel échange inclut une portion des opérations américaines de vente en gros de carburant pour le transport routier de Couche-Tard et la participation détenue par CrossAmerica dans la société CST Fuel Supply LP, comme suit :

Couche-Tard transférera à CrossAmerica les contrats de vente en gros de carburant pour le transport routier aux États-Unis, couvrant 387 sites et 45 propriétés payantes et louées;

CrossAmerica transférera à Couche-Tard sa participation de 17,5 % détenue dans la société CST Fuel Supply LP.

Couche-Tard conservera ses sites de vente en gros de carburant pour le transport routier en Californie et ceux exploités par l'entremise de sa coentreprise RDK, ainsi que d'autres actifs stratégiques de vente en gros de carburant dans différentes régions du pays.

La transaction d'échange d'actifs devrait se finaliser au cours du premier trimestre de l'année civile 2020 et a été approuvée par le Comité des conflits du conseil d'administration du partenaire principal de CrossAmerica.

Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard : « La vente de notre participation dans CrossAmerica profite aux deux parties et permet à chacune de se concentrer sur la croissance de leurs principaux secteurs d'activités. Alors que nous finalisons l'échange d'actifs avec CrossAmerica, nous continuerons de chercher des occasions d'échanges futurs afin de créer de la valeur pour nos actionnaires et les détenteurs de parts de CrossAmerica. »

Joe Topper, président du conseil d'administration de CrossAmerica : « Je suis honoré de diriger à nouveau CrossAmerica et de travailler avec cette équipe exceptionnelle. L'annonce de ce plus récent échange d'actifs avec Couche-Tard démontre les immenses possibilités de croissance pour CrossAmerica et notre capacité à continuer d'augmenter la valeur pour nos détenteurs de parts. »

Greenhill & Co. a agi comme conseiller financier et stratégique exclusif pour Couche-Tard dans le cadre de cette transaction. Faegre Baker Daniels LLP a agi à titre de conseiller juridique pour Couche-Tard. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a agi à titre de conseiller juridique pour les entités de placement contrôlées par Joe Topper.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est le chef de file de l'industrie canadienne du commerce de l'accommodation. Aux États-Unis, elle est le plus important exploitant indépendant de magasins d'accommodation en fonction du nombre de magasins exploités par la société. En Europe, Couche-Tard est un chef de file du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark), dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) et en Irlande, en plus d'avoir une présence importante en Pologne. Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés trimestriels et le rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche‑tard.com.

À propos de CrossAmerica Partners LP

CrossAmerica Partners LP est un distributeur de carburant de premier plan et détient et loue des immeubles servant à la distribution de carburant. Son commandité, CrossAmerica GP LLC, est une filiale en propriété exclusive d'Alimentation Couche‑Tard inc. Établi en 2012, CrossAmerica est un distributeur américain vendant du carburant pour le transport routier sous diverses bannières à environ 1 300 emplacements, tout en détenant ou en louant des actifs immobiliers pour environ 1 000 sites. Son empreinte géographique s'étalant sur 31 États, le partenaire a des relations bien établies auprès de plusieurs marques pétrolières importantes, notamment ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, Sunoco, Valero, Gulf, Citgo, Marathon et Phillips 66. CrossAmerica figure aux premiers rangs parmi les plus importants distributeurs d'ExxonMobil sur le plan du volume de carburant aux États-Unis et parmi les 10 distributeurs les plus importants d'autres marques. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site de www.crossamericapartners.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Canada. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce document est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

Les déclarations comprises dans ce communiqué qui énoncent les attentes ou les prévisions de CrossAmerica ou de la direction constituent des déclarations prospectives. Les mots « croire », « s'attendre », « devoir », « avoir l'intention de », « estimer », « cibler » ainsi que d'autres expressions similaires indiquent des déclarations prospectives. Il est important de noter que les résultats réels pourraient être considérablement différents des résultats prévus dans ces déclarations prospectives. Pour obtenir plus de renseignements sur les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient différents de ceux indiqués ou prévus, consultez les rapports annuels de CrossAmerica sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et d'autres rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et accessibles sur le site Web de CrossAmerica à l'adresse www.crossamericapartners.com. CrossAmerica ne s'engage d'aucune façon à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations comprises dans ce communiqué, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

