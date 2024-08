La transaction ajoutera 270 emplacements stratégiques à son réseau nord-américain

LAVAL, QC, le 19 août 2024 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche‑Tard » ou la « société ») (TSX: ATD), un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition, auprès de la chaîne de supermarchés Giant Eagle, Inc., de GetGo Café + Markets (« GetGo »).

GetGo, qui propose une expérience d'accommodation innovante axée sur l'alimentation, compte environ 3 500 employés et exploite environ 270 commerces d'accommodation et de vente de carburant dans les États de la Pennsylvanie, de l'Ohio, de la Virginie-Occidentale, du Maryland et de l'Indiana. L'expérience GetGo revêt plusieurs formes différentes -- des magasins à aire ouverte aux kiosques autonomes -- et propose un vaste menu d'aliments de qualité, préparés sur commande. Dans le cadre de cette transaction, Couche-Tard et Giant Eagle ont convenu de maintenir le très populaire programme de fidélité myPerks de Giant Eagle et de l'exploiter conjointement.

« Nous sommes ravis d'accueillir GetGo dans la famille Couche-Tard. Au fur et à mesure que nous apprenons à connaître les activités de GetGo, nous constatons que les magasins sont tenus par des équipes de personnes dévouées et talentueuses, qui offrent, à une clientèle solide et fidèle, une expérience très agréable. Nous avons une grande estime pour l'ensemble du personnel et de la direction, ainsi que pour les programmes alimentaires et de fidélité exceptionnels de l'entreprise. Nous sommes heureux à la perspective d'évoluer ensemble et de continuer à appliquer et à développer les méthodes innovantes que GetGo utilise pour servir sa clientèle et ses communautés locales », affirme Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard.

« Je me réjouis des possibilités que cette transaction crée, autant pour Giant Eagle que pour GetGo », ajoute Bill Artman, chef de la direction de Giant Eagle. « Cette évolution nous permet de nous recentrer sur nos activités de base dans le domaine des supermarchés et des pharmacies, de renforcer Giant Eagle et de réaliser des investissements stratégiques dans nos équipes, nos magasins et notre proposition de valeur, tout en tirant profit de ce partenariat très judicieux avec Couche-Tard. L'ampleur de l'expérience de Couche-Tard en matière d'accommodation et de carburants va créer des occasions exceptionnelles pour nos équipes et notre clientèle, et nous sommes très heureux de nous associer à Couche-Tard pour le programme de fidélité myPerks. »

L'acquisition devrait être conclue au cours de l'année civile 2025, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des conditions de clôture d'usage, et elle sera financée au moyen des liquidités disponibles, des facilités de crédit existantes, et de son programme de papier commercial aux États-Unis. Les entreprises ne divulguent pas les modalités financières de la transaction.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader mondial de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 31 pays et territoires et ayant plus de 16 700 magasins, dont approximativement 13 100 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 149 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc.,ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

Pour plus de renseignements sur Giant Eagle, rendez-vous à l'adresse : https://www.gianteagle.com/

Pour plus de renseignements sur GetGo, rendez-vous à l'adresse : https://www.getgocafe.com/

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives, au sens de la législation en valeurs mobilières, notamment celles concernant le règlement et les bénéfices anticipés de l'opération de rachat. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Ces déclarations se fondent sur les croyances et les attentes actuelles de Couche‑Tard et comportent des risques et incertitudes importants sur lesquels Couche‑Tard n'a aucun contrôle. Couche‑Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous‑entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche‑Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

