Depuis sa création en 2020, le Fonds d'investissement CK Venture de la société a investi dans des entreprises novatrices et a établi des partenariats dans le but de repousser les limites dans le secteur de l'accommodation en tirant parti d'avancées grâce à la technologie, la livraison, la commercialisation, la main-d'œuvre et bien plus encore.

LAVAL, QC, le 28 févr. 2022 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « société ») (TSX: ATD) est fière d'annoncer qu'elle a investi plus de la moitié des 100 millions $ initiaux du Fonds d'investissement CK Venture (le « Fonds ») dans des entreprises en démarrage qui développent des solutions avant-gardistes visant à améliorer l'expérience-client dans ses magasins et encore davantage, permettant d'améliorer l'efficacité et de faciliter la vie de ses clients un peu plus chaque jour. Depuis la création du Fonds en 2020, la société a participé au capital de plusieurs entreprises qui façonnent l'avenir du domaine de l'accommodation en créant des partenariats de collaboration et en concluant des ententes pour mettre à l'essai et commercialiser leurs innovations.

« Depuis le début de la pandémie, l'évolution des besoins de nos clients en matière de produits d'accommodation s'est accélérée au cours des deux dernières années, et ces investissements et partenariats nous permettent non seulement de participer à la croissance de ces équipes novatrices, mais aussi d'explorer des façons d'ajouter de la valeur réelle pour nos clients, nos actionnaires et les membres de nos équipes », a déclaré Claude Tessier, chef de la direction financière de Couche-Tard. « Alors que nous progressons dans la réalisation de nos objectifs stratégiques, le Fonds appuie des solutions de pointe ayant le potentiel d'améliorer le parcours client et l'expérience des membres de nos équipes dans nos magasins, de créer de nouvelles façons de livrer nos produits et de présenter nos offres, et de changer la nature même du domaine de l'accommodation. »

Plus récemment, le Fonds a investi dans deux entreprises américaines, soit Food Rocket et Farmstead, qui offrent la livraison rapide de produits d'épicerie, d'accommodation et pour le garde-manger à des prix compétitifs et à une vitesse attrayante. Couche-Tard travaille de pair avec ces deux partenaires dans le cadre de programmes pilotes commerciaux, par la mise à l'essai et l'apprentissage de meilleures pratiques afin de veiller à ce que la société soit concurrentielle dans le monde en pleine expansion de la livraison et de la distribution pour ses clients tant en zone urbaine que de banlieue.

Parmi les autres investissements effectués depuis la création du Fonds, mentionnons Pensa Systems, une entreprise novatrice de premier plan dans l'utilisation automatisée de la vision par ordinateur et de l'intelligence artificielle de données et d'analyses en magasin, ainsi que Jackpocket, la première application tierce autorisée aux États-Unis offrant un moyen simple et sécurisé de commander des billets de loterie officiels.

Alors que la société explore des façons de structurer le parcours client au-delà de ses magasins physiques, elle cherche aussi à améliorer l'expérience client en magasin en tirant parti de technologies qui permettent aux équipes en magasin de se concentrer davantage sur le service à la clientèle et l'efficacité de la main-d'œuvre. Au cours des derniers mois, face à des enjeux en matière de main-d'œuvre de plus en plus importants, et ce, particulièrement aux États-Unis, le Fonds a investi dans une technologie qui aide les détaillants et autres groupes à atténuer les défis de dotation de personnel en se tournant vers l'économie à la demande (dit «gig economy») en pleine croissance.

Le Fonds continuera d'investir dans des partenariats stratégiques offrant des solutions novatrices qui répondent aux besoins changeants des consommateurs et qui contribuent à transformer le paysage du domaine de l'accommodation et de la mobilité à l'échelle mondiale.



À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 26 pays et territoires et ayant près de 14 200 magasins, dont approximativement 10 800 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et à Hong Kong RAS. Environ 124 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives, au sens de la législation en valeurs mobilières, notamment celles concernant l'opération éventuelle. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Ces déclarations se fondent sur les croyances et les attentes actuelles de Couche-Tard et comportent des risques et incertitudes importants sur lesquels Couche-Tard n'a aucun contrôle. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

