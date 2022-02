CALGARY, AB, le 16 févr. 2022 /CNW/ - Le groupe WestJet a annoncé aujourd'hui que M. Alexis von Hoensbroech a officiellement commencé à occuper le poste de chef de la direction.



« J'ai le plaisir d'accueillir officiellement Alexis von Hoensbroech au sein du groupe WestJet en cette période charnière pour l'entreprise, a déclaré Chris Burley, président du conseil d'administration de WestJet. Comme M. von Hoensbroech possède une vaste expérience de l'aviation et de la direction d'une compagnie aérienne mondiale en période de pandémie, nous sommes convaincus que, sous sa direction, sa vision accélérera la reprise du groupe WestJet. »

« À l'heure où le groupe WestJet amorce un nouveau chapitre, je suis ravi de me joindre à cette équipe dévouée, à un moment aussi crucial, a déclaré M. von Hoensbroech. En allant de l'avant, nous devons souligner que les 8 500 employés de WestJet et de Swoop ont fait preuve d'une ténacité et d'une détermination admirables au cours des deux dernières années. Ensemble, nous sortirons plus forts de la pandémie. Je suis ravi de travailler avec ce groupe incroyable, afin de propulser WestJet et Swoop vers de nouveaux sommets. »

Après avoir obtenu un doctorat en physique, Alexis von Hoensbroech, qui est aujourd'hui âgé de 51 ans, a passé les premières années de sa carrière au sein de la société de conseil en gestion The Boston Consulting Group, à Munich et à Tokyo, où il s'occupait principalement des clients issus de l'industrie aéronautique. Il s'est joint au groupe Lufthansa en 2005, comme responsable principal de la stratégie commerce et fret. Dans le cadre de ses fonctions, il a collaboré à divers projets d'intégration. Il est ensuite devenu directeur commercial de la plus grande plaque tournante de la compagnie aérienne, avant de passer chez Lufthansa Cargo AG. Plus récemment, dans le cadre de ses fonctions de chef de la direction et de chef des finances d'Austrian Airlines, il a restructuré l'organisation et son réseau pour faire concurrence aux transporteurs aériens à très bas tarifs en Autriche et il a dirigé avec brio la société pendant la crise de la COVID.

« Je tiens à remercier sincèrement Harry Taylor pour son leadership et son apport exceptionnels au cours des trois derniers mois, a poursuivi M. Burley. M. Taylor a réussi à diriger et à stabiliser le groupe WestJet pendant une période des Fêtes difficile où il était impossible de prédire l'impact du variant Omicron. Nous sommes reconnaissants de son dévouement et son leadership sans borne. Il reprend son rôle permanent de vice-président directeur et chef des finances à WestJet. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations. Au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémiques).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

Voici des exemples récents de récompenses :

2019 et 2020 : meilleur programme de fidélisation au niveau de l'engagement des membres pour une compagnie aérienne canadienne (Bond Brand Loyalty)

2017, 2018 et 2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)

2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)

2018 et 2019 : meilleure carte de crédit de compagnie aérienne au Canada (Récompenses Canada)

