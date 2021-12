Avant d'accepter ce poste, Alexis von Hoensbroech était depuis 2018 le chef de la direction d'Austrian Airlines, ce qui l'a amené à diriger la compagnie aérienne pendant la crise de la COVID-19 et a considérablement renforcé sa compétitivité en période de crise. Austrian Airlines fait partie du groupe Lufthansa, la plus grande compagnie aérienne d'Autriche, qui exploite un important réseau en Europe centrale et de l'Est, l'un des marchés de transport aérien les plus concurrentiels et les moins coûteux au monde.

« C'est avec grand plaisir, après notre recherche à l'échelle mondiale, que je souhaite la bienvenue à Alexis au sein du groupe WestJet à titre de chef de la direction. Alexis comprend les principes fondamentaux des bas tarifs de WestJet et l'importance de la compétitivité des coûts dans notre vision de l'avenir. Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Alexis dans notre équipe et dans la culture remarquable de WestJet », a déclaré Chris Burley, président du conseil d'administration de WestJet. « À son poste chez Austrian Airlines, Alexis a recentré la compagnie aérienne sur ses activités de base, en réduisant ses coûts de base afin de faire face à la concurrence croissante des transporteurs à très faible coût. L'expérience directe d'Alexis dans le domaine de l'aviation s'appuie sur une carrière de consultant et de chercheur dans le domaine du transport aérien. »

« Je suis très heureux de me joindre à l'équipe de WestJet », a déclaré Alexis von Hoensbroech. « WestJet est un exemple de réussite remarquable qui permet à des millions de Canadiens de bénéficier d'un transport aérien abordable. J'ai vraiment hâte de travailler avec l'équipe de gestion, le conseil d'administration et tous les WestJetters et Swoopsters pour écrire le prochain chapitre de cette histoire de réussite, alors que la compagnie aérienne émerge de la pandémie. »

Après avoir obtenu un doctorat en physique, Alexis von Hoensbroech a passé les premières années de sa carrière au sein de la société de conseil en gestion The Boston Consulting Group, à Munich et à Tokyo, avec des clients issus principalement de l'industrie aéronautique. Il a rejoint le groupe Lufthansa en 2005, en tant que responsable de la stratégie et des filiales de la compagnie aérienne Lufthansa. À partir de là, il a travaillé sur divers projets d'intégration et est devenu directeur commercial à la plus grande plaque tournante de la compagnie aérienne, avant de passer chez Lufthansa Cargo AG. Plus récemment, en tant que chef de la direction et directeur financier d'Austrian Airlines, il a occupé des fonctions de gestion des ressources humaines, du développement des affaires, des communications, des affaires politiques et juridiques, ainsi que des fonctions de contrôle, de financement, de comptabilité et d'approvisionnement.

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations. Au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémiques).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

