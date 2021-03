Alexandre Dostie reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année au poète et cinéaste Alexandre Dostie. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis lors d'une cérémonie en formule hybride organisée par Culture Mauricie à partir des studios de Novel audiovisuel à Saint-Étienne-des-Grès et retransmise sur les réseaux sociaux.

« Alexandre Dostie a connu une année 2020 exceptionnelle, notamment dans le milieu cinématographique où ses courts métrages ont bénéficié d'une impressionnante diffusion et pour lesquels il a reçu plusieurs marques de reconnaissance. Ses films, aux dialogues riches et crus, nous entraînent dans des univers captivants. Soulignons également ses implications dans le milieu artistique mauricien, qui ont un impact incontestable sur le dynamisme de la région », ont rapporté les membres du jury du Conseil.

Biographie d'Alexandre Dostie

Alexandre Dostie est un artiste autodidacte, poète et cinéaste. Ses courts métrages ont été présentés à l'international, notamment au Sundance Film Festival, au Festival du court métrage de Clermont-Ferrand, au Tampere Film Festival et au Toronto International Film Festival (TIFF). Ils ont été couronnés de nombreux prix, dont ceux de l'Académie canadienne du Cinéma, de Québec Cinéma ou du TIFF. Son plus récent film Je finirai en prison a été projeté dans une centaine de festivals de 28 pays, raflant 24 prix. Il a connu en novembre dernier sa sortie officielle dans la sélection du Staff Pick Premiere de la plateforme Vimeo, tout comme l'avait été son film Mutants (2016), visionné près de 700 000 fois. Il développe présentement un premier long métrage intitulé SHAPE à la Coop Vidéo de Montréal.

En tant que poète, son premier recueil, Shenley (2014), paru aux éditions de l'Écrou, en est à sa 3e réimpression. Un nouveau recueil de poésie intitulé Que ceux qui m'aiment me sauvent paraîtra cette année. Alexandre Dostie collabore à diverses revues littéraires québécoises, notamment Moebius, 24images et Je suis venu. En 2020, il a publié Trois saisons aux courses, un journal de bord portant sur l'univers des courses de chevaux, pour le compte de Nouveau Projet.

Dans les dix dernières années, il a contribué à la communauté artistique de la Mauricie par ses multiples implications culturelles. Il a notamment été le directeur artistique chez Travelling, les films qui voyagent ainsi que l'organisateur et co-directeur artistique du OFF-Festival de Poésie et du Long Week-End du Court.

Une capsule vidéo dressant le portrait du lauréat sera disponible prochainement sur La Fabrique culturelle de Télé-Québec.

Finalistes

Guy Langevin cumule de nombreuses expositions individuelles et de groupe, dont plus de 250 expositions internationales. En 2020, malgré la pandémie, Guy Langevin a connu une année brillante sur le plan artistique. Son travail a été présenté en solo en Macédoine du Nord. Au Québec, il a participé à sept manifestations internationales en plus de participer à la prestigieuse exposition « Les États limites » présentée au 1700 La Poste. Une reconnaissance marquée en sol québécois, un jalon important pour l'artiste.

Josette Villeneuve s'approprie des images, des objets, des artéfacts du quotidien pour les détourner de leur fonction première et en exploiter le potentiel ludique et poétique. Ses travaux sont liés aux dérives environnementales, humanitaires, culturelles et politiques. En 2020, elle a présenté son exposition « Ligne de flottaison » en plus de réaliser, en pleine pandémie, la 3e édition d'Interzone, un parcours artistique dans le centre-ville de Shawinigan. Avec ce projet, l'artiste suscite le bouillonnement interdisciplinaire multigénérationnel en mixant médiums, matériaux et créateur(-trice)s dans un contexte festif et ouvert.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Mauricie

Au cœur du développement culturel régional, Culture Mauricie regroupe, depuis plus de 40 ans des individus et des organismes qui contribuent de manière professionnelle au développement des arts et de la culture en Mauricie. Fort de son réseau, l'organisme contribue à la reconnaissance publique de son secteur, dans l'intérêt de ses membres et du milieu.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisan(e)s. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

