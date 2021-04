Alexandre Castonguay reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue

Biographie d'Alexandre Castonguay

Alexandre Castonguay termine ses études en technique d'interprétation théâtrale au Cégep de Saint-Hyacinthe en 2003, puis fait un retour chez lui en Abitibi-Témiscamingue. Depuis, il effectue plusieurs allers-retours entre Montréal et Rouyn-Noranda, entre auditions et projets qu'il initie. Au cinéma, on peut le voir dans La rage de l'ange (2006), La chasse au Godard d'Abbittibbi (2013), Alex marche à l'amour (2013) et Cash Nexus (2019), films dans lesquels il tient le rôle principal.

Il écrit et joue avec Le Petit Théâtre du Vieux Noranda, le Théâtre du Tandem et Le Théâtre Petit à Petit. En 2012, il reçoit le prix Artiste professionnel aux Prix d'excellence en arts et culture de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que le prix de la Culture, volet artiste et le prix Culture et ruralité, octroyés par la Ville de Rouyn-Noranda.

Sa pratique est axée sur la rencontre, le territoire, l'aléatoire, l'accident, la déconstruction et la reconstruction des codes théâtraux. Alexandre Castonguay aime se produire en dehors des contextes normaux de diffusion.

Finalistes

Les finalistes à ce prix étaient :

Mélanie Nadeau

La pratique artistique de Mélanie Nadeau s'anime et s'articule grâce au théâtre, aux arts visuels et au conte. Elle se situe entre la prise de parole et l'événementiel, poursuivant l'objectif de faire rêver et réfléchir.

Avec des personnages à la fois sensibles et loufoques, ses œuvres sont portées par l'imaginaire et la bienveillance. Ses réalisations évoquent souvent des univers où se mêlent romance et poésie et elle privilégie le mélange de textures, d'objets anciens et de nature sauvage dans ses installations.

Elle est la cofondatrice de la troupe de théâtre Brin d'folie, fondée en 2002, qui offre la chance à des artistes professionnel(le)s ou de la relève de participer à des productions originales de théâtre ou de conte. Plus récemment, en 2020, on a pu la voir dans Épinette et maïs soufflé, un spectacle jeunesse de contes originaux mettant en vedette son personnage l'Empereur.

Vanessa Collini

Vanessa Collini est une artiste de cirque de Rouyn-Noranda. Avec plus de 10 années d'expérience en gymnastique artistique et une formation à l'École Nationale de Cirque, elle est aujourd'hui spécialisée en disciplines aériennes et en main à main.

En 2017, elle bonifie l'offre culturelle régionale en cofondant le Cirque des Frères Collini, un spectacle de cirque 100 % régional amenant la région à découvrir cette forme d'art peu exploitée en Abitibi-Témiscamingue. Un an plus tard, la Ville de Rouyn-Noranda attribue à son collègue François Bédard et elle-même, le titre d'Artistes de l'année pour souligner leur travail.

En 2019 et en 2020, elle quitte le Québec pour aller travailler sur un spectacle de la compagnie GOP en Allemagne présenté à plus de 60 reprises.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue

Le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue accompagne le milieu culturel et artistique dans ses défis tout en veillant à ses intérêts et à son développement. L'organisme est un incontournable qui influence les maillages, l'innovation et la diversité de son secteur.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisan(e)s. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

