En tant que l'une des trois seules entreprises canadiennes participantes, aux côtés de Novisto et de la Banque Nationale du Canada, Alexa Translations a été reconnue pour son engagement à fournir une technologie juridique fiable adaptée aux besoins des professionnels arabophones de la région.

Dans le cadre de cette visite d'une semaine, Alexa Translations a renforcé sa collaboration avec Al Tamimi & Company, l'un des cabinets d'avocats les plus réputés du Moyen-Orient. S'appuyant sur une relation solide, ce partenariat témoigne de l'engagement à long terme de l'entreprise à développer des technologies visant à soutenir l'infrastructure juridique locale et les initiatives de transformation numérique.

« Notre présence aux Émirats arabes unis témoigne de la croissance économique rapide de la région et de son rôle en tant que plaque tournante pour les affaires et les talents à l'échelle mondiale, déclare Gary Kalaci, PDG d'Alexa Translations. Les entreprises qui exercent leurs activités à l'international dans plusieurs langues et sous différents systèmes juridiques ont besoin de technologies linguistiques conçues pour gérer cette complexité. Alexa Translations aide les équipes à surmonter les barrières linguistiques pour qu'elles puissent travailler en toute confiance dans des environnements où les enjeux sont élevés. »

Spécialement conçu pour l'utilisation dans le secteur juridique en collaboration avec des juristes arabophones, le logiciel Alexa Translations A.I. offre une solution de traduction combinant un traitement sensible aux dialectes, des processus de travail adaptés à la culture et des options de déploiement sécurisées pensées pour les contextes juridiques régionaux.

La croissance continue de l'entreprise aux ÉAU témoigne de son engagement à long terme envers le soutien de la collaboration juridique transfrontalière, l'amélioration de l'accès aux services juridiques par la technologie et le renforcement des liens entre le Canada et les ÉAU dans le domaine de l'innovation.

