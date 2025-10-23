Alexa Translations annonce un changement de leadership au sein de son conseil consultatif

TORONTO, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Alexa Translations, chef de file dans le domaine des solutions de traduction professionnelle alimentée par l'IA, a annoncé un changement de leadership au sein de son conseil consultatif. Kent Jespersen , qui assumait jusqu'à présent avec brio le poste de président du conseil consultatif, quittera ses fonctions. Il demeurera un membre estimé du conseil consultatif et continuera de jouer un rôle important associé au conseil d'administration. Son successeur sera Norman Steinberg , précédemment vice-président du conseil consultatif.

Kent Jespersen et Norman Steinberg (Groupe CNW/Alexa Translations)

« Nous tenons à exprimer notre plus grande reconnaissance à M. Jespersen pour son leadership exceptionnel et son dévouement dans le cadre de ses fonctions de président de notre conseil consultatif, a déclaré Gary Kalaci, PDG d'Alexa Translations. Ses conseils ont grandement contribué à notre succès et à notre croissance, nous aidant à devenir un chef de file en matière d'innovation en IA et de traduction professionnelle. Nous sommes ravis d'annoncer qu'il continuera de siéger à notre conseil consultatif et de jouer un rôle important associé au conseil d'administration. Il pourra ainsi continuer d'apporter sa précieuse contribution et un soutien inestimable à notre entreprise. »

Officier de l'Ordre de Montréal et Chevalier de l'Ordre national du Québec, Norman Steinberg est un leader très respecté qui mettra à profit sa vaste expérience multiforme pour exceller dans ses nouvelles fonctions. La valeur totale des transactions qui ont bénéficié des conseils de ce spécialiste des fusions et acquisitions et ancien président mondial de Norton Rose Fulbright dépasse 100 milliards de dollars. Au-delà de sa brillante carrière en droit et en finance, M. Steinberg a également démontré un engagement exceptionnel envers la collectivité et les arts, siégeant aux conseils d'administration d'importantes organisations culturelles et caritatives montréalaises. Il siège également à divers autres conseils d'administration de sociétés ouvertes et fermées.

« C'est un grand honneur pour moi d'assumer le rôle de président du conseil consultatif d'Alexa Translations, a affirmé M. Steinberg. J'ai hâte de poursuivre mon travail auprès du conseil et de l'équipe de direction d'Alexa Translations afin de stimuler la croissance future de l'entreprise en mettant à profit les bases solides de la technologie de pointe et de l'expertise professionnelle. »

Au sujet d'Alexa Translations

Alexa Translations offre des services de traduction primés et des solutions langagières propulsées par l'intelligence artificielle dans les secteurs juridique et financier les plus importants et prestigieux au monde. Depuis sa fondation, le cabinet est un partenaire de confiance de ses clients et leur fournit des services uniformes et de qualité pour les aider à atteindre leurs objectifs d'affaires. Les traducteurs professionnels d'Alexa Translations sont des spécialistes dans leurs domaines respectifs, forts d'une expertise confirmée et d'une connaissance approfondie du secteur. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter le site Web de l'entreprise à l'adresse alexatranslations.com/fr/ .

SOURCE Alexa Translations

Renseignements aux médias : Mark Vecchiarelli, Vice-président à la commercialisation, [email protected]