Le Carrefour rationalise le processus d'accumulation de crédits annuels de formation professionnelle continue en éliminant les coûts et la complexité liés à la navigation auprès de plusieurs fournisseurs. Il propose des séances animées par des experts dans les domaines du droit, des affaires et des technologies émergentes, sous forme de webinaires et d'épisodes de baladodiffusion accessibles sur demande, offrant des perspectives pratiques de la part de hauts dirigeants et de voix reconnues de l'industrie. De nouvelles séances sont ajoutées régulièrement, ce qui permet aux juristes d'avoir continuellement accès à du contenu pertinent et de haute qualité, tout en respectant leur horaire.

Grâce au parcours juridique de son PDG, Gary Kalaci, les besoins des professionnels du droit ont été placés au premier plan de cette initiative. Gary Kalaci :

« Alexa Translations comprend les impératifs de la profession juridique. Notre Carrefour de FPC fournit des expériences d'apprentissage enrichissantes, conçues pour répondre aux réalités de la pratique du droit d'aujourd'hui. »

Accrédité dans plusieurs provinces

Le contenu hébergé sur le Carrefour de FPC est accrédité par les principaux barreaux canadiens, notamment en Ontario et en Colombie-Britannique, permettant aux juristes de ces provinces d'intégrer facilement ces formations à leurs obligations annuelles de conformité.

Au sujet d'Alexa Translations

Alexa Translations offre des services de traduction primés et des solutions langagières propulsées par l'intelligence artificielle aux organisations juridiques et financières les plus importantes et prestigieuses au monde. Depuis sa fondation, le cabinet est un partenaire de confiance de ses clients et leur fournit des services uniformes et de qualité pour les aider à atteindre leurs objectifs d'affaires. Les traducteurs professionnels d'Alexa Translations sont des spécialistes dans leurs domaines respectifs, forts d'une expertise confirmée et d'une connaissance approfondie de leur secteur.

