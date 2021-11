Alex Thibodeau reçoit le Prix du CALQ - Œuvre de la relève dans la Capitale-Nationale

« Explorant le sujet difficile des jeux et abus sexuels entre enfants avec une grande finesse, Alex Thibodeau nous offre un premier récit à la fois touchant, troublant et inusité. Le recueil de poésie Infantia nous révèle sans contredit une poétesse de grand talent, qui impressionne déjà par son courage et sa capacité à aborder des thématiques complexes », ont mentionné les membres du jury du Conseil.

À propos d'Infantia

Dans Infantia, récit poétique dur, troublant et émouvant, l'autrice revisite son enfance pour creuser les dessous d'une amitié profondément marquante. Sous la forme d'adresses à celle dont les monstres qui transpercent/les fenêtres ont tous/[le] visage, les poèmes dissèquent cette relation, en extraient le jus, le parfum d'araignée et celui de la mort, pour en révéler la cruauté et la puissance.

Grâce à une écriture aussi sulfureuse que brave, et empruntant à l'imaginaire du conte de fées, Alex Thibodeau montre sans pudeur la honte, la souffrance, mais aussi l'amour vécus. Avec ce premier recueil troublant et émouvant, elle explore avec finesse le thème des jeux et abus sexuels entre enfants, la frontière floue qui les délimite.

À propos d'Alex Thibodeau

Alex Thibodeau est une autrice de Québec. Depuis 2017, elle travaille à la Maison de la littérature en tant qu'adjointe aux communications. En parallèle, elle est étudiante à la maîtrise en études littéraires (volet création) à l'Université Laval. Ses textes ont été publiés dans les revues ...Lapsus, Contre-jour, Le Crachoir de Flaubert, L'Écrit primal, Mœbius et Saturne. Elle a été finaliste au Prix de la nouvelle Radio-Canada 2019. Son premier livre, Infantia, a reçu une mention d'honneur au Prix de poésie Rolande-Gauvin. (Source : Groupe Nota Bene)

Une capsule vidéo dressant le portrait de la lauréate sera réalisée prochainement par La Fabrique culturelle, la plateforme numérique de Télé-Québec.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, société d'État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et des Communications, investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Membre influent du Réseau des conseils régionaux de la culture, Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA) fait la promotion des arts et de la culture et affirme leur importance. Il regroupe, concerte et représente des créateurs, des créatrices, des organismes professionnels et des porte-paroles des villes et MRC sur ses territoires. Sa mission se traduit par des actions de représentation auprès des instances politiques et des partenaires économiques, par la défense de la liberté d'expression et par du soutien aux créateurs et créatrices.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

