Alerte rouge dans les régions de Montréal, Québec et Chaudière-Appalaches - Les bibliothèques publiques en zone rouge autorisées à offrir le prêt sans contact

MONTRÉAL, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont passé en état d'alerte maximale lundi dernier, l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) annonce que les bibliothèques publiques en zone rouge pourront finalement offrir le prêt sans contact à leurs abonnés.

Cette décision, qui résulte de discussions avec le gouvernement, permet ainsi aux bibliothèques concernées de demeurer partiellement ouvertes alors qu'elles devaient initialement fermer leurs portes pour 28 jours à compter de mercredi, minuit. Toutefois, seul le prêt sans contact sera autorisé. Les utilisateurs ne pourront donc pas avoir accès au mobilier et aux collections, et aucune activité en bibliothèque ne pourra être maintenue. Cette directive correspond à la phase 1 du Cadre de référence des bibliothèques publiques au temps de la COVID-19 produit par l'ABPQ et le Réseau BIBLIO du Québec.

« Nous sommes soulagés que le gouvernement accorde la possibilité aux bibliothèques publiques de maintenir les services de prêts sans contact », souligne Eve Lagacé, directrice générale de l'ABPQ. « La pratique de la lecture est, en tout temps, très bénéfique pour les gens de tous les âges, que ce soit pour se divertir, s'éduquer, se développer et apprendre. Dans le contexte actuel, la lecture est encore plus essentielle, ne serait-ce que pour aider à préserver la santé mentale des citoyens ».

« Tout au long de la crise, les équipes des bibliothèques publiques ont été très actives afin que ces dernières demeurent accessibles et inclusives, et de répondre aux besoins de la communauté. Elles continueront d'ailleurs à s'adapter pour soutenir la population et offrir un maximum de services, et ce, malgré les défis imposés par la crise sanitaire », rajoute-t-elle.

Pour en savoir plus sur les services offerts en bibliothèque, les modalités d'utilisation ou les heures d'ouverture, les citoyens sont invités à communiquer avec leur bibliothèque locale ou à consulter son site Internet.

De multiples ressources toujours offertes en ligne!

L'ABPQ souhaite également rappeler que plusieurs livres et services numériques sont disponibles en tout temps pour les citoyens qui sont abonnés à une bibliothèque publique. Notamment, PRETNUMERIQUE.CA, la plateforme utilisée par plus de 1 000 bibliothèques publiques du Québec, propose gratuitement aux abonnées plus de 850 000 livres de tout type (romans, documentaires, livres audio, bandes dessinées, etc.). Ce service, disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7, est accessible sur le Web ou par l'entremise des sites Internet des bibliothèques participantes.

La population peut aussi avoir recours aux plateformes www.QuoiLire.ca et www.InfoBiblio.ca. QuoiLire.ca permet d'obtenir rapidement, en ligne, de multiples suggestions de lecture sélectionnées par des techniciens en documentation et des bibliothécaires de partout à travers le Québec. De son côté, le service InfoBiblio.ca a pour but d'aider les citoyens à accéder aux ressources en ligne de leur bibliothèque et de répondre à leurs questions.

À propos de l'Association des bibliothèques publiques du Québec

L'ABPQ regroupe les bibliothèques publiques du Québec. Elle compte 175 municipalités ou corporations membres, pour un total de plus de 318 bibliothèques, desservant près de 85 % de la population québécoise. Par sa présence au sein de plusieurs instances de concertation, l'Association valorise la bibliothèque publique dans son rôle élargi répondant aux besoins d'aujourd'hui. Pour ce faire, l'ABPQ sensibilise notamment les décideurs à l'importance d'un service de bibliothèque de qualité pour un accès démocratique et universel des citoyens et citoyennes au savoir et à la culture.

www.abpq.ca

SOURCE Association des bibliothèques publiques du Québec

Renseignements: Marc-Antoine Farly, Morin Relations Publiques, [email protected], Cell. : 514 444-3556

Liens connexes

http://www.abpq.ca