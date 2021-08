TORONTO, le 23 août 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, SolidCAD, le plus grand partenaire Autodesk Platinum et le plus important fournisseur de services professionnels au Canada, annonce le lancement de son tout nouveau produit, MAKE Productivity. MAKE Productivity pour PowerMill® est un des meilleurs outils pour augmenter la productivité de la programmation FAO, fournir une incroyable flexibilité en matière de personnel pour surmonter les pénuries de main-d'œuvre qualifiée et optimiser la planification et l'utilisation des machines en programmant largement en avance avant l'exécution.

Équipé d'une suite de calculatrices et d'outils pour la programmation quotidienne, MAKE Productivity offre des capacités infinies pour automatiser des processus de fabrication multi-axes simples et complexes, ainsi que des modules d'apprentissage numérique « à la demande » et du contenu de formation pour les plans d'apprentissage auto-dirigés de l'utilisateur.

MAKE Productivity peut permettre aux utilisateurs d'automatiser 90 à 100 % de leur programmation de finition complexe en utilisant le flux de travail guidé. Associé au PowerMill® Ultimate d'Autodesk, ce produit permet une automatisation de la programmation 5 axes simultanées et une simulation machine améliorée des programmes CN, des changements d'outils et des cycles laser. Les utilisateurs peuvent désormais optimiser l'utilisation des licences après les heures d'ouverture en créant une file d'attente de calcul par lots pour le calcul « d'extinction » de plusieurs projets.

« SolidCAD répond aux besoins de nos clients pour une solution robuste et personnalisable pour automatiser leurs processus de programmation CAM complexes. » déclare Robert Kobielski, directeur des ventes de la Fabrication Avancée chez SolidCAD. « MAKE Productivity apporte les améliorations et les outils à valeur ajoutée demandés par nos clients, et nous sommes heureux d'avoir développé ce produit en collaborant avec eux pour répondre à ces besoins. »

SolidCAD propose deux versions du produit qui fonctionnent avec les versions Standard ou Ultimate d'Autodesk de PowerMill®. Avec MAKE Productivity et PowerMill® Standard, les utilisateurs auront la possibilité de créer rapidement un code CN pour l'usinage 3 axes à grande vitesse, la programmation 3+2, le fraisage 2.5D, le tournage et la vérification de la sécurité des parcours d'outils. Alors que MAKE Productivity et PowerMill® Ultimate auront toutes les fonctionnalités standard plus la simulation de machine, le changement d'outil et la validation du cycle laser, et l'accès à la programmation complète à 5 axes avec évitement automatique des collisions, programmation de robot, programmation d'électrodes, fabrication hybride, etc.

Pour en savoir plus sur ce MAKE Productivity, visitez notre site Web à https://www.solidcad.ca/products/solidcad-products/make-productivity/?lang=fr , ou Joignez SolidCAD pour un webinaire qui présentera notre nouveau produit le mardi 21 septembre à 3 : 00 h HE, en cliquant ici.

SolidCAD participera également cette année au ''Canadian Manufacturing Technology Show'' (CMTS) du 4 au 7 octobre 2021 à Toronto au Centre international. Venez-nous visitez pour avoir un premier aperçu en personne de MAKE Productivity au stand n° 2631.

À propos de SolidCAD

Depuis plus de 25 ans, SolidCAD opère comme le plus grand fournisseur de technologies et de services professionnels au Canada. SolidCAD se spécialise dans les technologies soutenant une multitude d'industries incluant l'architecture, l'ingénierie, la construction, le génie civil, le secteur manufacturier.

SolidCAD offre le plus haut niveau de service, un soutien d'expert et une large gamme de services et de produits professionnels personnalisés, notamment les produits Autodesk, mais sans s'y limiter. Nous offrons également les produits Bluebeam, CTC Software, Chaos Group, Matterport, Lumion et Accruent. Nous employons également l'une des plus grandes équipes d'experts en technologie de l'industrie au Canada, dans tous les fuseaux horaires et dans les deux langues officielles.

