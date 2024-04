Le casque d'écoute à la fine pointe de la technologie offre aux Canadiens la possibilité de créer

des souvenirs de vacances inoubliables… sans même quitter la maison

CALGARY, AB, le 1er avril 2024 /CNW/ - Après près de trois décennies à offrir des options de voyage aux Canadiens, WestJet est fière de présenter une nouvelle façon pour les Canadiens de profiter de vacances, qui élimine en fait le besoin de prendre des vacances.

State-of-the-art headset offers Canadians the chance to create unforgettable vacation memories…without ever leaving home (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

La compagnie aérienne est ravie de présenter aujourd'hui MemorEase™, un nouveau casque d'écoute novateur qui utilise la technologie la plus récente en matière d'IA pour implanter des souvenirs de vacances directement dans le cerveau des utilisateurs, en leur offrant tous les avantages d'un voyage, sans jamais avoir à quitter le confort de leur canapé.

Avec le casque d'écoute MemorEase™ à la fine pointe de la technologie de WestJet, vous pouvez choisir parmi une vaste collection de souvenirs de vacances générés par l'IA. Que votre escapade de rêve soit centrée sur des néons ou des plages de sable blanc, MemorEase™ vous offre la possibilité de vivre vos vacances de rêve. Littéralement.

« Nous savons à quel point les Canadiens sont occupés et que parfois, malgré les meilleures intentions, il peut être difficile de partir en vacances », explique Jennifer Callegaro, directrice du marketing de WestJet. « Grâce à MemorEase™, les Canadiens n'auront pas à choisir entre leurs obligations professionnelles et leurs souvenirs de famille. Maintenant, tout le monde, peu importe à quel point nous sommes occupés, peut profiter de vacances inoubliables. »

Pour en savoir plus sur le casque d'écoute MemorEase™ de WestJet, visitez le westjet.com/memorease. Vous ne le regretterez pas!

Rien ne pourra jamais remplacer le sentiment d'une véritable escapade. Jusqu'au 2 avril (23 h 59, HNR), économisez sur les vols et les forfaits de vacances vers plus de 50 destinations ensoleillées dans le cadre de la promotion Keep It Real de WestJet.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement trois avions, 250 employés et cinq destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/news

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : [email protected]