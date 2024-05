Soyez un investisseur averti - Ne vous laissez pas berner par des fraudeurs qui se font passer pour des organismes de réglementation.

TORONTO, le 1er mai 2024 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) met en garde les investisseurs canadiens contre les fraudeurs qui usent d'un stratagème de récupération d'argent en usurpant l'identité de l'OCRI. Ces fraudeurs utilisent l'adresse courriel [email protected], se faisant passer pour des employés de l'OCRI pour prendre contact avec des investisseurs au moyen de plateformes de réseaux sociaux comme WhatsApp.

Les fraudeurs qui se servent d'un stratagème de récupération d'argent communiquent avec des personnes qui ont déjà été victimes d'une escroquerie. Ils font croire aux victimes qu'elles pourront récupérer les fonds perdus moyennant des frais. Dans certains cas, ils demandent l'accès à distance à l'ordinateur ou à l'appareil de leur cible. Au bout du compte, aucun montant n'est remboursé, d'autres fonds sont volés, et la victime est détroussée encore une fois.

Selon des plaintes récentes reçues par l'OCRI, des personnes qui disent s'appeler Jason Reid et Yuri Gromov prétendent faussement être des employés de l'OCRI. Or, ces personnes ne travaillent pas pour l'OCRI et ne sont pas inscrites chez un courtier réglementé par l'OCRI. Tous les représentants qui sont inscrits pour offrir des conseils financiers au Canada figurent dans la liste du Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Vous pouvez aussi consulter l'équipe du Service des plaintes et des demandes de renseignements de l'OCRI pour vérifier la légitimité de quiconque prétend représenter l'OCRI.

Un employé de l'OCRI ne demanderait jamais à un investisseur de lui verser un paiement. Dans le cas contraire, il s'agit d'un signal d'alarme qui doit vous mettre la puce à l'oreille.

Les fraudeurs sont de plus en plus forts en technologie; les investisseurs devraient donc toujours vérifier les renseignements qu'ils trouvent sur Internet. Par exemple, une liste des organismes de réglementation du secteur des placements est publiée sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Ne vous fiez pas à de l'information non sollicitée et vérifiez toujours les antécédents, les compétences et le dossier disciplinaire des conseillers en placement inscrits auprès de l'OCRI ou des ACVM en consultant gratuitement le rapport Info-conseiller à propos des conseillers inscrits chez des courtiers en placement ou le Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des ACVM.

Le Bureau des investisseurs de l'OCRI publie des renseignements pour aider les investisseurs à protéger leurs placements. Voir la page Éviter les fraudes et protéger ses placements.

Si vous pensez être victime d'une escroquerie, veuillez le signaler à l'OCRI et communiquer immédiatement avec votre banque, votre poste de police local, l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire et le Centre antifraude du Canada.

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens. Pour en savoir plus, consultez le site OCRI.ca.

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Renseignements: Demandes de renseignements - médias seulement : Joanna Nicholson, Chef des communications et des affaires publiques, Organisme canadien de réglementation des investissements, 416 943-4640, [email protected]:[email protected]; Autres demandes de renseignements : Service des plaintes et des demandes de renseignements, 1 877 442-4322 (Canada et États-Unis), 800 5555-2323 (en dehors du Canada et des États-Unis) Formulaire de communication sécurisé