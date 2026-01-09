TORONTO, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Les premiers examens officiels du nouveau modèle d'assurance des compétences de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) sont maintenant accessibles pour les personnes autorisées et les candidats des courtiers en placement.

« Nous sommes enchantés d'avoir lancé notre nouveau modèle d'assurance des compétences et de voir les candidats et le secteur l'utiliser d'une manière efficace et efficiente, affirme Elsa Renzella, première vice-présidente à la conformité des membres et à l'inscription à l'OCRI. Grâce à sa pertinence et à sa capacité de s'adapter aux changements du secteur, le nouveau modèle hausse la barre en matière d'assurance des compétences tout en améliorant la surveillance de l'OCRI. »

Avant le lancement, l'OCRI a publié des programmes d'examen, des guides d'étude et des examens préparatoires afin d'aider les apprenants, le secteur et les prestataires de services de formation à se préparer à la transition.

L'OCRI a à cœur l'innovation, l'efficience et l'excellence en établissant de nouvelles normes de compétence pour le secteur canadien des services financiers. Les nouveaux examens sont conçus et offerts en collaboration avec Fitch Learning.

« Fitch Learning est fière de s'associer à l'OCRI pour façonner l'avenir de la formation sur les services financiers au Canada. Le nouveau modèle d'assurance des compétences hausse la barre pour tout le secteur et permet de veiller à ce que les professionnels soient outillés pour s'adapter à un marché en constante évolution et pour faire durer leur carrière dans le temps, » a déclaré Andreas Karaiskos, chef de la direction de Fitch Learning.

Entrées en vigueur le 1er janvier 2026, les nouvelles normes d'assurance des compétences s'appliquent aux courtiers en placement et à leurs personnes autorisées. Pour le lancement du nouveau modèle d'assurance des compétences, Fitch a créé trois portails : des portails harmonisés pour l'inscription et pour les candidats, et un portail des sociétés pour que les courtiers membres de l'OCRI puissent faire le suivi des candidats, les gérer et en inscrire plusieurs à la fois. Les personnes déjà autorisées peuvent aussi utiliser les portails pour s'inscrire à la formation obligatoire de l'OCRI sur la déontologie.

Pour tout savoir sur le nouveau modèle d'assurance des compétences et pour obtenir les liens vers les différents portails, visitez le centre de ressources sur les examens.

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est résolu à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

À propos de Fitch Learning

Fitch Learning, qui fait partie du Fitch Group, est un prestataire de formation dans le secteur financier mondialement reconnu. Dotée d'une solide expertise en crédit doublée d'une vaste expérience en services financiers, l'entreprise offre des solutions de formation pertinentes grâce à des programmes, à des cours et à des compétences professionnelles toujours axés sur le client. Mettant à profit l'innovation numérique et les outils d'apprentissage fondés sur l'IA, Fitch permet à des organisations du monde entier de bâtir des équipes prêtes pour l'avenir. Propriétaire de CSI, de Certificate in Quantitative Finance Institute (CQFI) et de Global Institute of Credit Professionals, Fitch Learning s'efforce de soutenir les professionnels du secteur de la finance à toutes les étapes de leur carrière. Avec ses bureaux dans de grands centres financiers comme Toronto, Montréal, New York, Londres, Riyad, Abu Dhabi, Dubaï, Singapour, Hong Kong et Sydney, ainsi qu'en Inde, Fitch s'engage à comprendre les besoins en formation complexes de sa clientèle sur les divers marchés de capitaux au rythme effréné.

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Médias : Kate Morris, Spécialiste principale des communications et des affaires publiques, 416 779-8301, [email protected]