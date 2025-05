TORONTO, le 6 mai 2025 /CNW/ - Des fraudeurs prétendent faussement être affiliés à l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) en utilisant le logo de l'organisme, des documents falsifiés et le nom d'un membre du conseil d'administration de l'OCRI pour tromper les investisseurs.

Des victimes ont reçu des « documents de cautionnement » frauduleux sur du faux papier à en-tête de l'OCRI, lesquels contenaient une fausse promesse de récupération de placements perdus moyennant le paiement de frais de transfert et de traitement. Toute déclaration de ce type est frauduleuse, car l'OCRI ne fournit pas de services de récupération de fonds aux investisseurs.

Protégez-vous contre les escroqueries :

Vérifiez de manière indépendante toute communication présentée comme provenant de l'OCRI.

Prenez garde aux offres de récupération de fonds non sollicitées.

Consultez le site Web de l'OCRI pour obtenir des ressources en matière de prévention contre la fraude, dont la page Éviter les fraudes et protéger ses placements pour en savoir plus.

Si vous pensez être victime d'une escroquerie, veuillez le signaler à l'OCRI et communiquer immédiatement avec votre banque, votre poste de police local, l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire et le Centre antifraude du Canada.

Autres demandes de renseignements : Service des plaintes et des demandes de renseignements

1 877 442-4322 (Canada/É.-U.)

1 800 555-2323 (à l'extérieur du Canada et des É.-U.)

Formulaire de communication sécurisé

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations que ces courtiers effectuent sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. Il est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour plus de renseignements, visitez le www.ocri.ca.

