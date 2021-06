M. Langlois succèdera à Nicole Coutu qui, après 31 années passées chez Alcoa et dans l'industrie de l'aluminium, a annoncé son départ à la retraite au mois d'août prochain.

« Après presque 10 ans au sein d'Alcoa, je suis enthousiaste à l'idée contribuer davantage au sein de l'équipe dans laquelle j'ai eu la possibilité d'évoluer », a déclaré M. Langlois. « Je suis honoré de soutenir le développement de l'avenir d'Alcoa au Canada, en me concentrant notamment sur la compétitivité de nos opérations ».

Louis Langlois s'est joint à Alcoa en 2012, en tant que Directeur de la fiscalité pour le Canada. Il s'est rapidement vu confier de plus grandes responsabilités jusqu'à sa nomination en 2016 au poste de Directeur des opérations des alumineries américaines et brésiliennes. Depuis 2017, M. Langlois est le Directeur de la planification stratégique globale.

Avant de rejoindre Alcoa, M. Langlois était directeur de la fiscalité chez Bell Canada, la plus grande entreprise de télécommunications canadienne, où il était responsable de la fonction fiscale de l'entreprise, y compris de l'aspect fiscal des fusions et acquisitions et des projets spéciaux. Il a travaillé auparavant pour les firmes de conseil Deloitte et Arthur Andersen.

M. Langlois a obtenu un baccalauréat en sciences comptables, ainsi qu'un diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité financière de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Il a obtenu le titre de CPA en 2001.

À propos d'Alcoa Canada

Alcoa emploie près de 2 500 personnes au Canada, où ses activités sont réparties dans quatre établissements et usines au Québec, soit les alumineries de Baie-Comeau, de Bécancour (ABI) et de Deschambault, ainsi que le siège social canadien à Montréal. Ces usines possèdent une capacité annuelle de production de près d'un million de tonnes métriques de lingot, de plaque et de billette. De plus amples renseignements sont disponibles à www.alcoa.com/canada .

