MONTRÉAL, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Alcoa Corporation est heureuse d'annoncer la nomination de Gaby Poirier au poste de président d'Alcoa Canada et vice-président de la Transformation globale. En plus de ce nouveau rôle, il continuera à servir en tant que vice-président régional des Opérations pour l'Amérique du Nord. À ce titre, M. Poirier représentera également Alcoa au sein du conseil d'administration de l'Association de l'aluminium du Canada.

En tant que président d'Alcoa Canada, M. Poirier sera le principal interlocuteur pour les relations gouvernementales et institutionnelles de l'entreprise au nom des alumineries de Deschambault, Bécancour et Baie-Comeau, ainsi que du siège social canadien à Montréal.

M. Poirier succède à Louis Langlois, récemment nommé vice-président sénior, Trésorerie et marchés financiers.

"Je suis honoré de soutenir le développement d'Alcoa Canada et de poursuivre notre engagement envers l'excellence opérationnelle. Notre équipe est dédiée à produire de l'aluminium avec une faible empreinte carbone, ici même au Québec, et je suis fier de faire partie de cette aventure visant à réinventer l'industrie de l'aluminium pour un avenir durable.", a déclaré Gaby Poirier.

Gaby Poirier a rejoint Alcoa le 1er octobre 2022 en tant que vice-président régional des Opérations pour l'Amérique du Nord. Il supervise les opérations au Canada et aux États-Unis et est un membre clé de l'équipe de direction des opérations, fournissant un leadership à nos opérations nord-américaines.

Originaire du Québec, M. Poirier possède une vaste expérience à l'internationale, ayant occupé des postes de direction en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Il a développé une solide expertise opérationnelle dans diverses industries telles que l'aluminium, le minerai de fer et le cuivre. Il a passé la majeure partie de sa carrière dans l'industrie de l'aluminium, travaillant dans plusieurs secteurs du marché.

M. Poirier est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en génie chimique ainsi que d'un MBA en finance.

À propos d'Alcoa Canada

Alcoa emploie plus de 2 800 personnes au Canada, où ses activités sont réparties dans quatre établissements et usines au Québec, soit les alumineries de Baie-Comeau, de Bécancour (ABI) et de Deschambault, ainsi que le siège social canadien à Montréal. De plus amples renseignements sont disponibles à www.alcoa.com/canada.

SOURCE Alcoa

Source : Alexandre Lessard-Martin, Communications/Relations publiques, Alcoa Corporation, [email protected]