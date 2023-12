KINGSEY FALLS, QC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Cascades inc. (TSX: CAS), chef de file dans la récupération et la fabrication de produits d'emballage et d'hygiène écoresponsables, annonce aujourd'hui qu'Alain Lemaire cèdera ses fonctions de président du conseil d'administration à Patrick Lemaire lors de la prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires qui se déroulera en mai 2024. Alain Lemaire continuera à siéger au conseil d'administration à titre d'administrateur.

« Ce fut un honneur et un privilège de servir Cascades en tant que président exécutif du conseil d'administration pendant les 10 dernières années. Pour mes frères et moi, Cascades est beaucoup plus qu'une entreprise : c'est l'affaire d'une vie. Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli ensemble et du travail des équipes qui font rayonner notre entreprise, a déclaré Alain Lemaire. Aujourd'hui, je choisis de poursuivre mon engagement comme administrateur en passant le flambeau de la présidence du conseil à une nouvelle génération. J'ai pleinement confiance en la capacité de Patrick de tracer la voie pour l'avenir. Sa fine connaissance de Cascades sera un grand atout dans l'atteinte de nos objectifs stratégiques. »

« Je voudrais remercier Alain d'avoir présidé de main de maître les travaux du conseil d'administration au cours de la dernière décennie. Je veux également le remercier de son appui constant et souligner son engagement dans la réussite et la croissance de Cascades. Je suis heureux qu'il demeure au conseil d'administration et que l'entreprise puisse bénéficier de sa riche expérience dans les années à venir. Je suis aussi très heureux que Patrick ait accepté ce mandat. Il a toutes les qualités pour assumer ce rôle avec succès », a souligné Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

« J'assumerai mes nouvelles responsabilités de président du conseil d'administration dans un esprit de continuité et avec la ferme volonté de faire avancer les valeurs de notre entreprise de concert avec une équipe de direction et des employés exceptionnels », a pour sa part affirmé Patrick Lemaire.

Diplômé en génie mécanique, Patrick Lemaire siège au conseil d'administration de Cascades depuis 2016 et a été président et chef de la direction de Boralex de 2006 jusqu'à sa retraite en décembre 2020. En une décennie, il a profondément transformé l'entreprise et a aidé à la positionner comme un leader des énergies renouvelables en France. Il a été reconnu à maintes reprises pour son leadership en matière de protection de l'environnement. Chez Cascades, où il a occupé plusieurs rôles entre 1988 et 2006, Patrick Lemaire a fait la démonstration de ses qualités de gestionnaire aguerri, notamment à titre de directeur général de cinq usines et de vice-président et chef de l'exploitation du secteur de l'emballage carton-caisse.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 75 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

