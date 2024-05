MAUMEE, Ohio, 2 mai 2024 /CNW/ - Aktion Associates, Inc., un revendeur national de logiciels et fournisseur d'infrastructure informatique spécialisé dans les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction, de la distribution et de la fabrication, annonce l'acquisition d'Acumatica et des pratiques héritées de Sage auprès de MNP, un cabinet de services professionnels canadien de premier plan. Cette acquisition permet à 500 clients d'Acumatica et de Sage, ainsi qu'aux membres de l'équipe de MNP qui les assistent, d'intégrer le portefeuille d'Aktion. Afin d'assurer une transition en douceur et de maintenir l'excellence de ses services, Aktion a créé Aktion Associates ULC, une entité canadienne en propriété exclusive. Cette initiative souligne l'engagement d'Aktion à devenir le plus important revendeur à valeur ajoutée en Amérique du Nord, en proposant à ses marchés cibles des solutions de pointe.

Cette acquisition de 500 clients et employés dans huit provinces permet à Aktion de couvrir l'ensemble du marché canadien. « Aktion utilisera cette base de clients Sage et Acumatica comme point de départ pour introduire nos divisions commerciales Infor, Deltek et Managed Service Provider (MSP) au Canada », a déclaré Scott E. Irwin, chef de la direction d'Aktion. « Aktion Associates ULC est une entité fiscalement conforme au Canada et nous sommes prêts à offrir une valeur et des solutions inégalées à nos clients canadiens. Un aspect central de cette acquisition est l'intégration de l'équipe hautement qualifiée qui soutient ces clients. Cette équipe apporte une connaissance approfondie des systèmes d'Acumatica et de Sage, ainsi que des clients qu'ils soutiennent, ce qui nous permet de garantir que les normes de service continuent d'être respectées et restent notre priorité absolue. »

« La décision de transférer cette partie de nos activités à Aktion illustre l'engagement continu de MNP envers le bien-être de nos clients et de nos collaborateurs », a déclaré Tanya Knight, vice-présidente principale, Services aux clients, MNP. « Nous considérons cette décision comme offrant à nos clients un bénéfice combiné : d'une part un accès à l'équipe exceptionnelle de spécialistes d'Acumatica et des pratiques héritées de Sage d'Aktion, et d'autre part l'expérience et l'expertise de MNP dans un large éventail de services numériques et professionnels. Les deux entreprises s'engagent à fournir un service exceptionnel à leurs clients, et nous sommes impatients de travailler ensemble à l'avenir. »

Les nouveaux clients auront accès à la gamme complète de services informatiques d'Aktion. Les offres d'Aktion comprennent des services spécialisés en ingénierie réseau et logicielle, des conseils en applications et propres au secteur, ainsi que des services gérés et infonuagiques robustes et adaptés aux besoins uniques de nos industries cibles.

À propos d'Aktion

Aktion Associates fournit des solutions d'application propres à l'industrie et à la pointe du marché aux secteurs de l'architecture et de l'ingénierie, de la construction, de la distribution en gros et de l'industrie manufacturière. Nous associons ces solutions d'application à des compétences éprouvées en matière de transformation des processus d'entreprise, ce qui nous permet d'obtenir les meilleurs indices de recommandation nets de l'industrie pour les petites et moyennes entreprises. Notre investissement dans notre plateforme de services gérés et infonuagiques, détenue par notre entreprise, renforce notre capacité à fournir une solution technologique complète de manière rentable et efficace. Visitez notre site Web à l'adresse www.aktion.com .

À propos du MNP, s.r.l.

Présent à l'échelle nationale, mais proche de la réalité locale, MNP est fier de répondre aux besoins des particuliers, des entreprises et des organisations depuis 1958 en tant que l'un des principaux cabinets de services professionnels au Canada. Grâce aux liens solides que nous tissons avec nos clients, nous pouvons leur proposer des services de comptabilité, de consultation et de fiscalité ainsi que des solutions numériques adaptées à leurs besoins. Notre clientèle profite de stratégies sur mesure et adaptées à sa réalité qui alimentent sa réussite partout où mènent les affaires. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.mnp.ca .

