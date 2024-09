MAUMEE, Ohio, 19 septembre 2024 /CNW/ - Aktion Associates, un important revendeur national de logiciels et fournisseur d'infrastructure de TI au service des industries de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction, de la distribution et de la fabrication, a annoncé plusieurs changements stratégiques à son équipe de direction afin de soutenir la croissance continue de l'entreprise. Une phase de transition se terminera le 31 décembre 2024, et des changements entreront en vigueur le 1er janvier 2025.

Jonathan Monroe a été nommé vice-président de la division Construction et immobilier (CRE). Brian LaMee se joint à Aktion à titre de vice-président de la division Architecture, ingénierie et services professionnels (AES). Dave Mullins a été nommé vice-président d'Aktion Associates ULC.

« Ces changements à l'équipe de direction arrivent à un moment crucial pour Aktion Associates, alors que nous prenons de l'expansion sur de nouveaux marchés, que nous ajoutons des solutions de prochaine génération et que nous lançons nos propres solutions logicielles exclusives pour l'industrie, a déclaré Scott Irwin, chef de la direction d'Aktion Associates. Jonathan, Brian et Dave sont d'excellents ajouts à notre équipe de direction. J'ai hâte de travailler en partenariat avec chaque nouveau membre de notre équipe au moment où nous mettons en œuvre nos stratégies de croissance et que nous augmentons la valeur que nous offrons à la clientèle. »

Jonathan Monroe est nommé vice-président de la division CRE

Jonathan Monroe assumera la direction de la division CRE et mettra à profit sa vaste expérience dans les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction pour faire croître la division. Monroe dirigera les efforts visant à élargir l'offre de services de la division et collaborera avec Tarry Schabel, gestionnaire des ventes, et Colette Bashir, directrice de la prestation de services. Steve Handly, vice-président actuel de la division CRE, occupera le poste de conseiller principal de l'industrie à compter du 1er janvier 2025.

Monroe supervisera les ventes et la prestation de services pour les solutions logicielles clés, y compris Sage Intact, Sage 100 Contractor et les solutions Sage 300 CRE, Sage Estimating et Independent Software Vendor (ISV). Son équipe d'ingénieurs en logiciel et de consultants en application soutient plus de 4 500 clients actuels qui utilisent Sage Intacct pour la construction, Sage 100 Contractor, Sage 300 CRE et Sage Estimating.

Monroe a auparavant occupé le poste de vice-président de la division AES. Avant de se joindre à Aktion, Monroe a occupé plusieurs postes de gestion au sein du Central Consulting Group, un revendeur à valeur ajoutée de Deltek, dont ceux de vice-président, Services à la clientèle, de conseiller en gestion et de conseiller principal.

Monroe est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'un baccalauréat en administration des affaires et systèmes d'information informatiques de l'Université de Mary, avec distinction. Monroe a été libéré honorablement de l'Armée de l'air des États-Unis en 2005, où il a occupé le poste de spécialiste en électronique.

Brian LaMee se joint à Aktion à titre de vice-président de la division AES

L'ancien dirigeant de Deltek, Brian LaMee, s'est joint à Aktion Associates à titre de vice-président de la division AES. Il possède une vaste expérience des applications et des stratégies de marketing de l'industrie de l'architecture et de l'ingénierie. LaMee assumera toutes ses responsabilités de direction le 1er janvier 2025, après une période de transition avec le vice-président actuel, Jonathan Monroe.

LaMee gérera une équipe de professionnels des ventes et des services-conseils spécialisés dans les logiciels Deltek Vantagepoint, Vision, Ajera, Project Information Management (PIM), Replicon, Deltek Talent Management et d'autres logiciels existants de Deltek. En plus de ses responsabilités au sein de la division AES et de Deltek, LaMee aura pour responsabilité d'entretenir de solides relations avec nos partenaires fournisseurs de logiciels indépendants.

Avant de se joindre à Aktion, M. LaMee a occupé plusieurs postes de direction chez Deltek au cours de ses 14 ans dans l'organisation, dont ceux d'ingénieur des solutions et de vice-président, Marketing des produits. Avant son passage chez Deltek, LaMee était conseiller en solutions d'affaires chez Microsoft.

LaMee a obtenu un baccalauréat ès arts en marketing et en gestion de l'Université Ohio Northern.

Dave Mullins est nommé vice-président d'Aktion Associates, Opérations canadiennes, ULC

Dave Mullins s'est joint à Aktion Associates, ULC, à titre de vice-président de nos activités au Canada. Mullins assumera ses responsabilités de direction à compter du1er janvier 2025, après une période de transition avec la vice-présidente actuelle, Kerry Mann. Aktion a l'intention d'offrir à Mann un nouveau poste de direction à compter du 1er janvier 2025.

Mullins supervisera tous les conseillers en ventes, en applications et en logiciels dans la prestation de solutions de construction et Acumatica de Sage Intacct aux industries de la construction, de la distribution et de la fabrication au Canada. Mullins supervisera le lancement futur sur le marché canadien de Infor CloudSuite Distribution d'Aktion, et des pratiques en matière d'infrastructure sous gestion et de services nuagiques de Deltek Vantagepoint et d'Aktion.

Au cours de ses 13 ans de carrière chez Infor, Mullins a occupé plusieurs postes, dont vice-président, Canaux, directeur, Canada - Distribution Planification des ressources de l'entreprise et directeur, Canaux Amérique du Nord - Distribution Planification des ressources de l'entreprise. Avant de se joindre à Infor en 2012, Mullins a occupé plusieurs postes de direction au sein d'entreprises de solutions technologiques. Il a commencé sa carrière en développant des logiciels de distribution, de projet et d'assurance à Terre-Neuve, au Canada.

À propos d'Aktion

Aktion Associates offre des solutions d'application de pointe propres aux industries de l'architecture et de l'ingénierie, de la construction, de la distribution en gros et de la fabrication. Nous associons ces solutions d'application à des compétences éprouvées en matière de transformation des processus d'affaires qui offrent les meilleurs scores nets recommandation dans le secteur de la planification des ressources de l'entreprise pour les petites et moyennes entreprises. Notre investissement dans notre plateforme infonuagique et de service géré détenue par l'entreprise nous permet d'offrir une solution complète avec une rapidité et une rentabilité primées. Avec une base de près de 7 000 clients et une main-d'œuvre de 280 employés, nous avons la portée et l'envergure nécessaires pour gérer une migration vers une plateforme infonuagique de planification des ressources de l'entreprise. Visitez www.aktion.com.

