Ajustements ministériels : la FCEI félicite les ministres pour leurs nouveaux rôles

MONTRÉAL, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, a procédé à des ajustements au sein de son Conseil des ministres. Mme Christine Fréchette est nommée ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal. M. Jean-François Roberge devient ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

« Nous sommes heureux de la nomination de Mme Fréchette qui, avec son expérience en développement économique, sa rigueur et son sens de l'écoute, insuffle beaucoup de confiance. Il y a d'importants dossiers stratégiques d'ordre économique, comme la transition énergétique et l'automatisation, qui doivent se faire avec les petites et moyennes entreprises. Nous lui offrons notre pleine collaboration pour assurer le succès économique du Québec qui passe par les PME québécoises », commente François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

La FCEI offre ses félicitations à Jean-François Roberge, qui a une longue expérience parlementaire et ministérielle, pour sa nomination en tant que ministre de l'Immigration. Dans un contexte de pression lié à la pénurie de main-d'œuvre, laquelle s'accentuera en raison du vieillissement de la population, les responsabilités en matière d'immigration sont directement liées au développement économique.

Les entreprises de moins de 50 employés représentent de 89 % à 97 % des établissements des différentes régions administratives du Québec. Les PME constituent la colonne vertébrale de notre économie.

« Les PME sont actuellement sous forte pression avec l'augmentation des coûts, la diminution de la demande intérieure et le manque de main-d'œuvre. C'est dans ce contexte difficile qu'elles sont défavorisées par les politiques tarifaires en électricité, en devant payer de 18 % à 28 % de plus que ce qui en coûte pour les desservir. À cela s'ajoute la pire fiscalité du pays pour les petites entreprises avec des taxes sur la masse salariale qui sont 30 % plus élevées, sans compter l'exclusion du taux d'imposition réduit pour les plus petites entreprises des secteurs de la construction et des services. Pour une économie forte, il faut prendre un virage pour aller vers les petites entreprises », ajoute M. Vincent.

La FCEI tient également à remercier Pierre Fitzgibbon pour son passage comme ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

« Je remercie M. Fitzgibbon pour son engagement envers le Québec et son économie. Je souligne notamment le rôle qu'il a joué lors de la période trouble de la pandémie avec les programmes d'aide et le dépôt du Plan d'action gouvernemental en matière d'allègement réglementaire et administratif 2020-2025. Je lui souhaite le meilleur dans ses projets », conclut M. Vincent.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 21 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Montreal)

Renseignements : Aïsha Laperrière, coordonnatrice aux affaires législative, FCEI, Cell.: 514 817-022, [email protected]