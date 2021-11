Ajustements au palmarès 2020 des déversements d'eaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean : Roberval se classe 5e dans la région

MONTRÉAL, le 22 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Roberval ne se classe pas au 1er rang, mais bien au 5e rang du triste palmarès 2020 du déversement des eaux usées, derrière Alma, Bégin, Albanel et Saguenay. Une information mal catégorisée dans la base de données du ministère de l'Environnement est à la source de cette erreur.

Une discussion avec les responsables de la ville de Roberval nous a permis d'apprendre qu'une portion importante des déversements d'eaux usées comptabilisés de la Ville était partiellement traitée avant d'être évacuée dans le Lac Saint-Jean. Dans le jargon, il s'agit alors d'une dérivation et non pas d'un déversement d'eaux usées non traitées provenant du réseau d'égouts. L'intensité des déversements par habitant pour Roberval s'en trouve donc réduite et nous avons donc procédé à une mise à jour du palmarès.

« On travaille à partir des données fournies par les villes au ministère de l'Environnement et malheureusement pour Roberval, les données transmises n'étaient pas bien catégorisées », explique André Bélanger, directeur général de Fondation Rivières.

Vous pouvez consulter le palmarès sur le site de Fondation Rivières à fondationrivieres.org.

SOURCE Fondation Rivières

Renseignements: Christian Généreux, responsable des communications, Fondation Rivières, 514 272-2666, poste 302, [email protected]

Liens connexes

https://fondationrivieres.org/