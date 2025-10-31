Ajustements à l'horaire des fermetures au pont Charles-De Gaulle du 31 octobre au 3 novembre

LAVAL, QC, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population d'ajustements à l'horaire des fermetures partielles de l'autoroute 40 (Félix-Leclerc), à la hauteur du pont Charles-De Gaulle, qui relie Terrebonne et Montréal, durant la fin de semaine du 31 octobre au 3 novembre afin de corriger des ornières sur la chaussée. Durant cette période, une déviation en contresens sera mise en place de façon à maintenir deux voies ouvertes à la circulation, dans chaque direction, au niveau du pont.

Gestion de la circulation

Pont Charles-De Gaulle (A-40) : entraves du 31 octobre au 3 novembre. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Du vendredi 31 octobre, à 23 h 59, au lundi 3 novembre, à 4 h

Fermeture d'une voie sur trois de l'autoroute 40, en directions est et ouest, entre le boulevard Gouin Est à Montréal et la route 344 (chemin Saint-Charles) à Terrebonne; ne voie en direction ouest sera déviée à contresens sur la direction est.



Du vendredi 31 octobre, à 23 h 30 au lundi 3 novembre, à 4 h

Fermeture de la bretelle d'accès menant de la montée des Pionniers vers l'autoroute 40, en direction ouest.

Des épisodes de congestion sont à prévoir, à certaines heures durant le jour. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination. À noter que la limite de vitesse sera réduite à 70 km/h dans la zone de chantier, pendant ces fermetures.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web Québec.ca/joindre-ministère-transports.

