MONTRÉAL, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Après une année de gel en 2020, Hydro-Québec annonce une indexation annuelle des tarifs d'électricité en vertu de la Loi visant à simplifier le processus d'établissement des tarifs de distribution d'électricité.

Ainsi, les tarifs des clients résidentiels et d'affaires seront augmentés de 1,3 % au 1er avril 2021. Cette hausse correspond à la variation de l'indice des prix à la consommation au Québec entre le 30 septembre 2019 et le 30 septembre 2020, exclusion faite des boissons alcoolisées, des produits du tabac et du cannabis récréatif.