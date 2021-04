Les épisodes portent sur la transition énergétique, la crise climatique et leurs conséquences pour le Canada.

TORONTO, le 22 avril 2021 /CNW/ - La Banque Scotia présente le balado The Edge of Energy (en anglais seulement), une série de huit épisodes produite par The Walrus Lab et animée par Kofi Hope, qui propose des entretiens avec des experts et des innovateurs sur les mesures qui seront nécessaires pour neutraliser les émissions de gaz à effet de serre.

Dans le premier épisode disponible dès aujourd'hui, Jour de la Terre, l'économiste en chef de la Banque Scotia, Jean-François Perrault, et Merran Smith, directrice générale de Clean Energy Canada, explorent le concept de la transition énergétique, discutent de son importance et se prononcent sur les mesures politiques à instaurer pour l'appliquer. Diffusé aux deux semaines, ce balado présentera différents points de vue sur la transition vers une économie carboneutre au Canada. Il mettra également de l'avant des idées et des innovations qui traiteront notamment de transport, d'urbanisme et d'environnement, de finance durable et d'économie, ainsi que de capture et de stockage du carbone.

« Comptant parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et dans les Amériques, la Banque Scotia reconnaît le rôle crucial du domaine des services financiers dans la transition vers un avenir prospère, plus résilient et sobre en carbone, soutient Meigan Terry, chef, Communications et Impact social à la Banque Scotia. Le balado The Edge of Energy, qui s'inscrit dans l'optique du Centre d'excellence sur les changements climatiques de la Banque Scotia, se veut une ressource accessible et un moteur de discussions sur des sujets comme la transition énergétique et la crise climatique, abordés autant par des experts reconnus que ceux de la nouvelle génération. »

Le balado est offert en diffusion continue dans le Centre d'excellence sur les changements climatiques de la Banque Scotia. Il est également possible de s'y abonner par l'intermédiaire de différents fournisseurs.

Cette nouvelle ressource compte parmi les moyens mis de l'avant par la Banque Scotia pour participer à la discussion mondiale sur les changements climatiques. Lancé plus tôt ce mois-ci pour appuyer la stratégie de la Banque en matière de changements climatiques et les engagements qu'elle a pris dans ce sens, le Centre d'excellence sur les changements climatiques s'articule autour de trois secteurs prioritaires : collaboration et partenariats; renseignements et information; ressources et publications.

Depuis le dévoilement de ses engagements climatiques en novembre 2019, la Banque Scotia a réalisé des progrès considérables à cet égard. En voici quelques exemples :

Mobilisation de plus de 28 milliards de dollars sur les 100 milliards promis d'ici 2025 pour atténuer les effets des changements climatiques.

Obtention de la note A- par le CDP en 2019 pour sa gestion rigoureuse des questions climatiques et la transparence de ses divulgations.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport aux niveaux de 2016.

Engagement à obtenir 100 % de son électricité à l'échelle mondiale de sources non polluantes d'ici 2030, et d'ici 2025 pour la totalité de ses activités au Canada .

d'ici 2025 pour la totalité de ses activités au . Établissement d'un partenariat de plusieurs années avec l'Institut pour la finance durable de l'Université Queen's, qui vise à harmoniser les marchés financiers conventionnels avec la transition du Canada vers une économie carboneutre et à rehausser la capacité de la finance durable du pays.

vers une économie carboneutre et à rehausser la capacité de la finance durable du pays. Début de l'élaboration d'une stratégie pour atteindre des émissions de carbone nettes nulles, y compris des voies, des objectifs intermédiaires, des échéanciers et des rapports transparents.

Pour en savoir davantage sur les initiatives de la Banque Scotia en ce qui concerne les changements climatiques et les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, rendez-vous au www.banquescotia.com/durabilite.http://www.scotiabank.com/sustainability

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com/ et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

