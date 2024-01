MONTRÉAL, le 24 janv. 2024 /CNW/ - L'Association de l'aluminium du Canada (AAC) se réjouit de l'ajout de l'aluminium à la liste des minéraux critiques et stratégiques du Québec.

Cette décision du gouvernement arrive à un moment stratégique de notre développement industriel alors que le Québec qui produit 75 % de l'aluminium primaire de l'Amérique du Nord jouera un rôle majeur dans la décarbonation de l'économie nord-américaine par sa contribution à l'électrification.

« De la production d'énergie renouvelable à partir de panneaux solaires en passant par les lignes de transmission, jusqu'aux batteries et véhicules électriques, l'aluminium québécois à faible empreinte carbone est incontournable du début à la fin » a déclaré Jean Simard, président et chef de la direction de l'AAC.

On se rappellera que l'aluminium est inscrit sur la liste des minéraux critiques des États-Unis, du Canada et plus récemment de l'Europe. Le Canada produit plus de 80 % du métal primaire de l'Amérique du Nord et près de 45 % de tout le métal primaire de l'Europe et des États-Unis combinés. C'est aussi la plus grande source de production de métal à faible empreinte carbone à partir d'une démocratie.

À propos de l'Association de l'aluminium du Canada

Fondée en 1990, l'Association de l'aluminium du Canada (AAC) représente les trois producteurs d'aluminium de classe mondiale du Canada : Alcoa, Alouette et Rio Tinto. Exploitant neuf usines au Canada, dont huit au Québec, ils emploient plus de 9 000 travailleurs et produisent plus de 80 % du métal primaire d'Amérique du Nord, générant 12 milliards de dollars d'exportations, principalement vers les États-Unis. L'AAC et ses membres participent activement au développement des meilleures pratiques en matière de santé et de sécurité et de production responsable à faible émission de CO 2 . Pour plus d'informations, consultez le site aluminium.ca ou X @AAC_aluminium.

SOURCE Association de l'aluminium du Canada

Renseignements: Source : Jean Simard, 514-288-4842 poste 225